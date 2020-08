FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER - so wird das Champions-League-Finale übertragen

Im Finale der Champions League spielen der FC Bayern München und PSG gegeneinander. TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. - hier erfahrt Ihr alles.

Endspiel in der UEFA : Der trifft auf den französischen Serienmeister PSG ( ). Das Spiel wird heute um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Der deutsche Rekordmeister räumte auf dem Weg ins Finale namhafte Teams aus dem Weg. Der , der und auch Olympique Lyon hatten allesamt in der K.o.-Runde-das Nachsehen gegenüber der Mannschaft von Trainer Hansi Flick. Vor allem mit Robert Lewandowski (15 Tore) und Serge Gnabry (9 Tore) haben die Münchner torgefährliche Angreifer in ihren Reihen.

Auf der Gegenseite stellt Thomas Tuchel als Trainer von PSG ebenfalls eine schlagkräftige Truppe für das CL-Finale. Kylian Mbappe und Neymar sollen die Franzosen dabei zum Titel führen. Die Pariser warfen in der K.o.-Runde den BVB ( ), und RB Leipzig aus dem Turnier. Doch nun wartet ein anderes Kaliber auf Thiago Silva und Co.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Finales der Champions League. Außerdem: Die mögliche Aufstellung die Optionen für einen LIVE-TICKER und die Highlights. In diesem Artikel gibt's weitere Infos.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): Das Finale der UEFA Champions League

Duell FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain) Datum Sonntag, 23. August 2020 || 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon LIVE-TICKER Goal

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV sehen: So funktioniert's

Im deutschen Fernsehen gibt es an diesem Sonntag gleich zwei Möglichkeiten, wie Ihr die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) live anschauen könnt. Dabei wird einmal sogar das Free-TV eine Option sein, die zweite Gelegenheit das Champions-League-Finale anzuschauen, ist das Pay-TV.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV beim ZDF

Es ist endlich soweit: Die Champions League ist zurück im Free-TV - dank des FC Bayern München. Weil der Rekordmeister den Einzug in das Finale der Königsklasse geschafft hat, läuft Fußball heute live im Free-TV.

Das ZDF strahlt die vollen 90 Minuten FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live aus und Ihr könnt natürlich mit dabei sein. Der Free-TV-Kanal beginnt bereits vorab mit der Vorberichterstattung und zeigt / überträgt im Anschluss das ganze Spiel - auch, wenn es eine Verlängerung geben sollte.

Doch die Übertragung des ZDF zu FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) ist nicht exklusiv, auch ein zweiter TV-Sender hat das Champions-League-Finale heute live im Programm.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im Pay-TV bei Sky

Sky ist der TV-Sender schlechthin, wenn es um die Übertragung der UEFA Champions League in der zu Ende gehenden Saison 2020/21 geht. Der Unterföhringer Kanal zeigte jede Menge Spiele live im Einzelspiel und auch in der Konferenz - das Champions-League-Finale inklusive.

Deswegen ist FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute auch live im TV bei Sky zu sehen. Dort wird ab 19 Uhr bereits der große Countdown zum Match eingeläutet, ehe um 21 Uhr die Kugel rollt.

Kanal : Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 HD Übertragungsbeginn : 19 Uhr

: 19 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Details: Hier entlang

Um bei Sky Fußball heute live anschauen zu können, braucht Ihr ein gültiges Abonnement beim Sender. Dieses erhaltet Ihr nur dann, wenn Ihr es vorab bucht. Hierfür gibt es verschiedene Pakete - die Sky-Homepage liefert Euch den Überblick.



Quelle: Getty Images

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM sehen: Diese vier Optionen habt Ihr

Wenn Ihr am heutigen Sonntag keine Lust habt, die vollen 90 Minuten Fußball zwischen dem FC Bayern und PSG live im TV zu schauen, dann bleibt Euch natürlich auch ein LIVE-STREAM. Hierfür kommen gleich mehrere davon infrage, da die Übertragungsrechte für das Finale der Champions League heute schön verteilt wurden.

Wir stellen Euch alle Optionen vor und sagen Euch zudem, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM von DAZN

DAZN zeigt FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM und das auch noch kostenlos. Der Streamingdienst aus Ismaning hat die ganze Begegnung in voller Länge live im Stream parat und obendrein noch viel mehr zu bieten.

Für jeden Neukunden von DAZN gibt es nämlich einen Gratismonat, der 30 Tage lang dazu befugt, kostenlos Inhalte auf DAZN zu schauen. Das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und PSG gehört an diesem Sonntag ebenfalls zu den Inhalten von DAZN.

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Jan Platte

Experte: Per Mertesacker

Ihr habt Euch dazu entschieden, das Abonnement von DAZN nach den 30 Tagen Testphase zu verlängern? Nach den vier Gratiswochen zahlt Ihr bei DAZN, sofern Ihr dabeibleiben wollt, nur 11,99 Euro monatlich, wenn Ihr den Dienst weiter abonnieren wollt. Alternativ gibt es auch das Jahresabonnement.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM beim ZDF

Neben DAZN hat auch das ZDF die Übertragungsrechte an der Begegnung FCB vs. PSG und strahlt deswegen das Finale heute im LIVE-STREAM aus. Der 24-Stunden-Stream des Zweiten ist durchgehend erreichbar und Ihr seht dort das reguläre Bild, welches auch live im TV gezeigt wird.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM des ZDF.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im Stream bei Sky Go oder Sky Ticket

Auch Sky hat zwei Optionen im Angebot, wenn es um das Finale der UEFA Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM geht. Sky Go ist dabei die Alternative, die mit einem langfristigen Sky-Abonnement einhergeht.

Ihr bekommt als Sky-Kunde einen Zugang zur Streamingwelt und könnt dann die vollen 90 Minuten FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im Stream anschauen. Doch wie gesagt: Ein Sky-Abo ist hierfür essenziell.

Sky Ticket hingegen zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Begegnung ohne eine langfristige Bindung im LIVE-STREAM. Hier könnt Ihr die Pakete von Sky Ticket anschauen.



Quelle: imago images / Frank Hörmann

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER bei Goal

Alternativ zum LIVE-STREAM von DAZN, Sky Go, Sky Ticket und dem ZDF, sowie der TV-Übertragung, könnt Ihr FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) auch im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen. Das geht kostenlos. Hier wird am Sonntagabend der Link dazu erscheinen.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live verpasst? Die Highlights von DAZN

Ihr seid unterwegs und könnt deswegen nicht live im TV und LIVE-STREAM sehen, wie das Champions-League-Finale so läuft? Das heißt für Euch, dass Ihr die Begegnung keinesfalls live und in voller Länge anschauen könnt? Dann muss natürlich schnell eine Alternative her.

Mit dem Streamingdienst DAZN könnt Ihr die besten Szenen der Begegnung FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute 40 Minuten nach Abpfiff einsehen.

Dafür benötigt Ihr zwar ein Abonnement bei DAZN, anders als bei Sky gibt es dort aber einen Gratismonat. Dieser beschert Euch 30 Gratistage und somit auch kostenlosen Einblick in die Highlights zu FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain). Einfach hier direkt bei DAZN anmelden und Highlights anschauen. Übrigens: DAZN zeigt die Champions League nur für alle Kunden in und Österreich in voller Länge im LIVE-STREAM oder in den Highlights.



Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Aufstellung

Die Mannschaftsaufstellungen zum Finale der UEFA Champions League gibt es um 20 Uhr an genau dieser Stelle.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live sehen: Die Übertragung des CL-Finales