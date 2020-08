FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB im Finale der Champions League, muss Boateng zuschauen? - alle Informationen zum Rekordmeister heute

Der FC Bayern München steht im Finale der Champions League und trifft dort auf PSG. Muss Jerome Boateng dabei aber zuschauen? Alle FCB-News heute.

Mit 3:0 setzte sich der am Mittwochabend gegen durch und machte damit den Einzug in das Finale der Königsklasse perfekt. Dort wartet nun am Sonntag PSG ( ). Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Dabei muss das Team von Hansi Flick möglicherweise auf Jerome Boateng verzichten. Der Verteidiger musste mit Beschwerden ausgewechselt werden. Und: Auch in der Defensivtaktik muss der deutsche Rekordmeister gegen Neymar, Mbappe und Co. aufpassen.

Außerdem: Der -Start des FC Bayern München wurde verschoben und Toni Kroos mit einer Message für Joshua Kimmich.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Donnerstag. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den FCB, ehe am Wochenende das Champions-League-Finale ansteht.

FC Bayern München: Alphonso Davies wollte das Trikot von Lionel Messi - Barca-Star lehnte ab

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München hat verraten, dass er nach dem CL-Halbfinale gegen den nach dem Trikot von Superstar Lionel Messi gefragt hat. Der Trikottausch kam jedoch nicht zustande.

"Ich habe danach gefragt, aber er war doch etwas verärgert [aufgrund des Ergebnisses]", sagte der Kanadier im Interview mit BT Sport und schob diesbezüglich nach: "Es ist okay, das nächste Mal hoffentlich."

Im Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem spanischen Top-Klub hatte sich Davies zuvor beim 8:2-Erfolg der Münchner klar durchgesetzt, während Messi eher blass geblieben war.

FC Bayern München: Start verschoben, Dortmund und Gladbach eröffnen Bundesliga-Saison

Die Triple-Jäger von Rekordmeister Bayern München werden nach ihrem Einzug ins Finale der Champions League doch nicht das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga austragen. Der Auftakt des Double-Siegers aus München gegen Schalke 04 wird um drei Tage auf den 21. September (Montag) verschoben. Stattdessen werden Vizemeister und am 18. September das Auftaktspiel der 58. Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten.

Das hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor knapp zwei Wochen bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die Bundesliga und bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Der Supercup zwischen den Bayern und dem BVB wird am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt am 13. Mai 2021 und damit schon vor dem Bundesligafinale (22. Mai).

FC Bayern München: Hansi Flick will FCB-Taktik gegen PSG umstellen

Unabhängig von der Personalie Boateng will Flick in seiner Defensive ein paar Veränderungen taktischer Natur vornehmen, um am Sonntag gegen PSG zu bestehen. "Wir wissen, dass Paris sehr schnelle Spieler hat. Da müssen wir schauen, dass wir die Defensive etwas anders organisieren", sagte der 55-Jährige nach dem Halbfinale bei Sky.

Lyon hatte die Münchner Abwehr mehrfach überlaufen. Anders als Kylian Mbappe und Neymar das womöglich tun würden, gingen die Angreifer von OL aber zu leichtfertig mit den sich bietenden Chancen um. "Wir haben die Räume hinter der Abwehr nicht so gut verteidigt", sagte Flick. "Man kann nicht immer jeden Ball verteidigen. Wir werden uns das heutige Spiel ansehen und das analysieren", ergänzte Abwehrchef Alaba.

Außerdem störten Flick die "leichtfertigen Ballverluste", die seine Elf gegen die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zwingend abstellen müsse.

FC Bayern München: Jerome Boateng gegen Olympique Lyon mit muskulären Problemen ausgewechselt

Bayern München muss sich nach dem Einzug ins Endspiel der Champions League womöglich Sorgen um Jerome Boateng machen. Der Innenverteidiger wurde beim 3:0 (2:0) des Rekordmeisters im Halbfinale gegen Olympique Lyon in der Pause ausgewechselt.

Boateng habe "muskuläre Probleme", sagte Trainer Hansi Flick nach dem Spiel, eine Prognose gab er nicht ab.

FC Bayern München: Hansi Flick schwärmt von Serge Gnabry

FC Bayern München - Toni Kroos scherzt mit Joshua Kimmich: "Ihr wertet unsere Meisterschaft ab"

Toni Kroos hat nach der 8:2-Gala des FC Bayern München im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona eine scherzhafte Nachricht an Nationalmannschaftskollege und Bayern-Spieler Joshua Kimmich geschickt. Das verriet der Nationalspieler im Gespräch mit seinem Bruder Felix Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcast "Einfach mal Luppen".

"Ich habe gedacht, das war eine Super-Leistung von uns, Meister zu werden. Aber ihr wertet das gerade ab mit eurem Spiel", hatte Kroos an Kimmich geschrieben. Kroos' hatte sich mit Barcelona lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die spanische Meisterschaft geliefert, an dessen Ende der erste Titel für die Königlichen seit 2017 stand. Das direkte Duell mit den Katalanen hatte Real Anfang März kurz vor der Corona-bedingten Zwangspause mit 2:0 gewonnen.

FC Bayern München auch deutscher Meister in Social Media - Union und Paderborn überraschen

Auf dem Platz sorgt der deutsche Rekordmeister Bayern München derzeit für Furore, doch auch im Internet setzen die Münchner Maßstäbe. Nach einer Rangliste der Intelligent Research in Sponsoring (IRIS) dürfen sich die Bayern auch "deutscher Social Media Meister" nennen. Auf den folgenden Plätzen landeten und Absteiger .

Das Ranking bemisst sich vor allem an der Resonanz der Social-Media-Aktivitäten bei den Fans und ergibt sich aus sechs Kennzahlen: Posting-Aktivität, Followerschaft, Video-Views, Interaktionen, sowie die erreichten Wirkungsgrade bei den Videos-Views und Interaktionen.

Betrachtet wurden die Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Die wichtigste Plattform der Bundesligisten ist Twitter. Mehr als die Hälfte der insgesamt fast 100.000 Postings wurde dort abgesetzt.

