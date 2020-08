Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Champions-League-Finales

Der FC Bayern München muss im Finale der Champions League gegen PSG ran. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie live im TV und LIVE-STREAM.

Es ist vollbracht! Der steht nach dem Sieg über im Finale der . Dort wartet die Startruppe von PSG. Anpfiff der Partie ist am Sonntag um 21 Uhr.

Der FCB greift zum zweiten Mal nach 2013 nach dem Triple, Paris dagegen sehnt sich nach dem ersten Triumph in der Königsklasse und will dem Deutschen Rekordmeister den Erfolg vermiesen.

Der FC Bayern München und PSG bestreiten das Champions-League-Finale: Goal verrät Euch, wer das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem erhaltet Ihr die letzten Infos zur Partie in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Das Champions-League-Finale in der Übersicht

Duell FC Bayern München - PSG Datum Sonntag, 23. August 2020 || 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon LIVE-TICKER Goal

Champions League Finale, Übertragung: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung des CL-Finales live im TV, zu dem Ihr unten noch mehr erfahrt, gibt es eine Alternative, die bestimmt einige von Euch in Erwägung ziehen werden - einen LIVE-STREAM. Doch wer zeigt / überträgt das CL-Finale in TV und LIVE-STREAM?

Champions-League-Finale: DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG im LIVE-STREAM

So ist es! DAZN zeigt / überträgt Euch das Finale zwischen dem FC Bayern München und PSG live im Stream. Das liegt daran, dass sich die beiden Rechteinhaber (DAZN und der Pay-TV-Sender Sky) darauf geeinigt haben, dass beide Kanäle das Endspiel live und in voller Länge live ausstrahlen dürfen.

Somit könnt Ihr das CL-Finale auch im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Wie schon in den Spielen zuvor geht der LIVE-STREAM von DAZN gegen 20.30 Uhr online.

Einen großen Vorteil habt Ihr bei DAZN in jedem Fall: Ihr könnt das Abonnement, das beim Streamingdienst von essenzieller Bedeutung ist, jederzeit und ziemlich schnell abschließen. Zudem offeriert DAZN Euch einen Gratismonat, mit dem Ihr das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und live und in voller Länge im Stream sehen könnt.

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Per Mertesacker

Nach den vier Gratiswochen zahlt Ihr bei DAZN, sofern Ihr dabeibleiben wollt, nur 11,99 Euro monatlich , wenn Ihr den Dienst weiter abonnieren wollt. Zahlen geht ganz einfach, unter anderem mit PayPal.

Natürlich gibt es beim Streamingdienst nicht nur das CL-Finale zu sehen - DAZN hat ein breitgefächertes Programm rund um den Fußball und andere Sportarten. Hier könnt Ihr Euch darüber informieren.

Mit der App von DAZN könnt Ihr die Begegnung Bayern gegen Paris auf verschiedenen Geräten anschauen - ob Tablet, Handy, Laptop, Smartphone oder Smart-TV.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG live im Stream - auf dem Endgerät Eurer Wahl.

Wir freuen uns auf noch mehr Champions League auf DAZN. Ab 2021/22 seht ihr in noch mehr Spiele aus der Königsklassen live. 📺⚽️ pic.twitter.com/6YCDJT1odD — DAZN DE (@DAZN_DE) August 4, 2020

Champions-League-Finale: Zeigt / überträgt Sky Go FC Bayern München vs. PSG live im Stream?

Die kurze und einfache Antwortet lautet: Ja, Sky zeigt / überträgt das Champions-League-Finale zwischen dem FCB und PSG ebenfalls via LIVE-STREAM.

Dort verpasst Ihr mit dem Online-Portal Sky Go keine Minute des entscheidenden Spiels in der Königsklasse 2019/20. Dort zeigt / überträgt der Sender die Begegnung deckungsgleich mit der TV-Übertragung, die wir im unteren Abschnitt beschreiben werden.

Um den LIVE-STREAM von Sky Go nutzen können, müsst Ihr jedoch Sky-Kunde sein. Denn nur wer ein Abonnement beim Bezahlsender abgeschlossen hat, erhält einen kostenlosen Login für die Online-Plattform.

Wie auch bei DAZN, funktioniert Sky Go mit einer App, die Ihr Euch im App-Store Eurer Wahl herunterladen könnt. Im Google-Play-Store oder im iTunes-Store von Apple lässt sich Sky Go beispielsweise ganz leicht downloaden und installieren.

Champions League, Finale: Zeigt / überträgt Sky Ticket FC Bayern München vs. PSG im LIVE-STREAM?

Natürlich schreckt eine langfristige Bindung an ein Abonnement oftmals ab. Dafür hat Sky jedoch eine Lösung gefunden, denn der Bezahlsender bietet FC Bayern vs. PSG live im Stream von Sky Ticket an. Der Vorteil: Ohne Vertragsbindung die Champions League im LIVE-STREAM sehen.

Was Ihr tun müsst, um Euch Sky Ticket zu holen, erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website . Aktuell zahlt Ihr dort nur 29,99 Euro für einen Monat. Auch danach kostet das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

Champions League Finale zwischen dem FC Bayern München und PSG: Die Übertragung im Überblick

FC BAYERN MÜNCHEN vs. PSG im ... TV/ LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky / ZDF ... LIVE-STREAM DAZN / Sky Go / Sky Ticket / ZDF Mediathek ... LIVE-TICKER Goal

Champions League Finale, Übertragung: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG live im TV?

Das große Finale steht an: DerFC Bayern München trifft im Endspiel auf PSG. Die Fußballwelt erwartet ein packendes und intensives Spiel und fragt sich gleichzeitig: Wer zeigt / überträgt das Finale der Champions League live im deutschen Fernsehen? Die Antwort gibt es in den folgenden Zeilen.

Sky zeigt / überträgt das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und PSG live im TV

Die Champions League hat schon seit mehreren Jahren beim Unterföhringer Pay-TV-Kanal Sky Fuß gefasst - allerdings nur noch ein Jahr. Aber auch in diesem Jahr heißt es: Die vollen 90 Minuten im CL-Finale zwischen Bayern und Paris gibt es live im TV bei Sky zu sehen. Die Rechte an der Begegnung teilt sich Sky mit dem Ismaninger Streamingportal DAZN, mit dem die Aufteilung extra geregelt ist.

Die Sender Sky Sport 1 und Sky Sport HD 1 sind dabei Eure ersten Anlaufstellen. Dort beginnt bereits ab 19.30 Uhr die Vorberichterstattung aus dem Unterföhringer Studio. Bis zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, informiert Euch eine Expertenrunde zur Ausgangslage und der Favoritenrolle der Partie. Ab 21 Uhr zeigt / überträgt der Sender Bayern München gegen PSG dann live und in voller Länge.

Die Voraussetzung, um bei Sky live im TV mit dabei zu sein? Mit einem Abonnement, das im Voraus abgeschlossen werden muss , habt Ihr die Möglichkeit, das Endspiel dieser CL-Saison live zu sehen. Generelle Informationen zum Vertragsabschluss bzw. den Preisen findet Ihr auf der Webseite des Senders.

Champions-League-Finale: Zeigt / Überträgt das Free-TV FC Bayern München vs. PSG live?

In dieser Saison habt Ihr bereits vergeblich gewartet, bis die UEFA Champions League endlich einmal live im Free-TV gezeigt / übertragen wird. Das Warten hat nun beim Finale ein Ende, denn das Duell des FC Bayern München gegen Paris wird live und in voller Länge im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Das ZDF wird das Endspiel aus Lissabon ausnahmsweise übertragen dürfen. Nach dem Rundfunkstaatsvertrag müssen Ereignisse, die "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" sind, für jeden empfangbar sein. Das Finale der Champions League ist deshalb bei deutscher Beteiligung im ZDF zu sehen.

Die Rechte an der UCL sind vor der Saison neu vergeben worden - das Free-TV schaut dabei in die Wäsche. ARD , ZDF , RTL (zeigt / überträgt dafür die ) oder weitere bekannte deutsche Privatsender sind nicht live vor Ort.