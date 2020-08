FC Bayern - Rummenigge steht Thiago-Verkauf bei "fairer Ablöse" offen gegenüber

Thiago würde nach sieben Jahren bei den Bayern gerne in eine andere Liga wechseln. Bei einem passenden Angebot dürfte er gehen.

Der steht einem Verkauf von Mittelfeldspieler Thiago weiter offen gegenüber. Das bestätigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Einzige Bedingung sei ein akzeptabler Preis.

"Es ist bekannt, dass er uns mitgeteilt hat, dass er gerne eine neue Herausforderung suchen würde", so Rummenigge am Dienstag am Rande einer Begehung der neuen "FC Bayern Welt" über den 29-Jährigen, dessen Vertrag 2021 ausläuft. "Wenn ein Verein auf uns zukommt und eine dementsprechende seriöse und faire Ablösesumme bereit ist zu zahlen, werden wir uns mit dem Fall befassen." Der wird immer wieder mit dem Spanier in Verbindung gebracht.

Bayern-Boss Rummenigge warnt vor Messi

Außerdem warnte Rummenigge vor dem Viertelfinale in der eindringlich vor Barcelonas Superstar Lionel Messi. "Ich habe einen Riesenrespekt vor ihm. Er hat etwas, was kaum ein anderer hat: Er kann Spiele im Alleingang entscheiden."

Man müsse Messi (33) im Duell am Freitag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) "aufmerksam beobachten und ihm aggressiv und taktisch klug die Freude am Spiel nehmen. Dann haben wir gute Voraussetzungen", betonte der Bayern-Boss. Messi sei immerhin "der Superstar des letzten Jahrzehnts".

Goretzka fiebert erstem Spiel gegen Messi entgegen

Mittelfeldspieler Leon Goretzka freut sich indes auf sein erstes Duell mit Messi, "einen der prägendsten Spieler des letzten Jahrzehnts". Jeder bei den Bayern wisse, "was für ein begnadeter Kicker er ist", sagte Goretzka, es werde "nur im Kollektiv gehen, ihn zu verteidigen".

Einen Vergleich zwischen dem Argentinier und Bayerns derzeit überragendem Torjäger Robert Lewandowski wollte Rummenigge nicht ziehen. Beide würden auf "etwas unterschiedlichen Positionen" spielen. Aber Lewandowski (31) sei "in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht", sagte Rummenigge und sprach sich erneut für eine Wahl zum Weltfußballer des aus: "Robert hätte es verdient."

Rummenigge-Lob für Trainer Flick: "Läuft wie geschnitten Brot"

Das Final-Turnier in Lissabon (12. bis 23. August) sei wie eine "europäische . Du musst wahnsinnig konzentriert und auf den Punkt topfit sein", sagte Rummenigge zudem.

Doch auch wenn es gegen die Katalanen "sehr schwer" werde, sei die Mannschaft "dazu in der Lage", das Halbfinale am 19.8. zu erreichen. Vor allem Trainer Hansi Flick habe sein Vertrauen: "Seitdem Hansi das übernommen hat, läuft es ja wie geschnitten Brot." Aber, warnte er, "wir dürfen jetzt nicht schon vom Finale träumen, sondern müssen es wie 2013 step-by-step und mit einem Schuss Demut angehen."