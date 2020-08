FC Bayern München, News und Gerüchte: James Rodriguez beklagt "kalte" Zeit in München, Tolisso freut sich auf Lyon - alle Infos zum FCB heute

James Rodriguez spricht über seine Schwierigkeiten beim FC Bayern. Tolisso freut sich auf das CL-Halbfinale gegen seinen Ex-Klub. Alle News zum FCB.

Der FC Bayern bereitet sich derzeit auf das anstehende Champions-League-Halbfinale gegen vor (Mittwoch, 21 Uhr live auf DAZN ).

Vor allem Corentin Tolisso brennt auf das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Der französische Nationalspieler wurde einst in Lyon ausgebildet und spielte drei Jahre bei den Profis, ehe er 2017 nach München wechselte.

Derweil äußert sich der ehemalige Bayern-Profi James Rodriguez zu seiner zweijährigen Leihe beim deutschen Rekordmeister und spricht über die Gründe, warum er sich in nicht gänzlich einleben konnte.

Dayot Upamecano ( ) bleibt offenbar ein Transferkandidat, allerdings diesmal für den Sommer 2021. Außerdem: Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu lehnte einst einen Transfer von Alphonso Davies ab.

Alle News und Gerüchte zum am Montag.

FC Bayern: James Rodriguez über Zeit in München: "Was mache ich eigentlich hier?"

Der kolumbianische Nationalspieler James Rodriguez, der einst zwischen 2017 und 2019 beim FC Bayern tätig war, hat über seine Zeit in München gesprochen und verraten, warum er sich keinen weiteren Verbleib in Deutschland hätte vorstellen können.

"Es ist kalt dort", sagte der 29-Jährige im Gespräch mit Comutricolor und schob nach: "Die Deutschen sind auch kalte Leute, auch wenn ich beim FC Bayern fantastisch behandelt wurde. Der Klub hat mich sehr geliebt, aber es ist einfach kalt. Es gab Tage, da bin ich um 9 Uhr morgens bei Eiseskälte zur Arbeit gegangen und ich habe mich gefragt: 'Was mache ich eigentlich hier?'"

Abgesehen von den klimatischen Bedingungen habe dem Offensivspieler vor allem die deutsche Mentalität zugesetzt. "Sie denken immer nur an die Arbeit. Sie sind wie Maschinen, das ist der Wahnsinn", so Rodriguez.

Bild: Getty Images

Zudem sei die neue Sprache "eine riesige Herausforderung" gewesen: "Ich habe dem Lehrer, den ich in den ersten vier Monaten hatte, gesagt: 'Ich will weder meine noch deine Zeit verschwenden. Ich will das nicht.'"

Im vergangenen Sommer kehrte Rodriguez nach zweijähriger FCB-Leihe zu seinem Stammverein zurück. Dort spielte er in der vergangenen Saison jedoch nur eine untergeordnete Rolle und kam lediglich auf 14 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, zwei Vorlagen). Folglich wird der Kolumbianer, dessen Vertrag bei den Königlichen 2021 ausläuft, nun vermehrt mit einem Abschied aus Madrid in Verbindung gebracht.

Wo es Rodriguez letztlich hinzieht, steht derzeit laut eigenen Aussagen noch nicht fest. "Wegen der Krise hat alles gestoppt, es gibt viele Klubs, die nicht mehr viel haben. Vielleicht geht es nach , oder . Vielleicht weiß ich das in ein paar Tagen, vielleicht aber auch erst in ein paar Wochen. Ich war schon in einigen guten Ligen. Es fehlen eigentlich nur noch Italien und die Premier League", so Rodriguez.

Holt der FC Bayern Dayot Upamecano von RB Leipzig im Sommer 2021?

Der FC Bayern hat weiter Dayot Upamecano vom Bundesligarivalen RB Leipzig im Visier. Der junge Franzose wurde in den vergangenen Monaten immer wieder als Neuzugang an der Isar gehandelt , verlängerte aber schließlich seinen Vertrag bei den Sachsen bis 2023 . Der FCB wolle sich nun im kommenden Sommer erneut um Upamecano bemühen, berichtet Sky .

Demnach sei neben den Münchnern auch der FC Arsenal an Upamecano interessiert . Allerdings läge der FCB vorne und der Innenverteidiger werden den deutschen Rekordmeister "noch stärker machen", heißt es. Möglich machen soll einen vorzeitigen Wechsel die Ausstiegsklausel, die es in seinem neuen Arbeitspapier gebe.

Upamecano, der jüngst im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid eine herausragende Leistung bot , spielt seit Januar 2017 für Leipzig. Er kam damals für zehn Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg.

FC Bayern: Darum lehnte Barcelona-Präsident Bartomeu einen Transfer von Alphonso Davies ab

Vor seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2019 stand Alphonso Davies angeblich auch im Fokus des . Laut Informationen des mexikanischen TV-Senders TUDN lehnte der Präsident der Katalanen, Josep Maria Bartomeu, einen Transfer des Teenagers jedoch ab - mit einer bemerkenswerten Begründung.

Demnach soll Barcelona-Legende Hristo Stoichkov, der bei TUDN als TV-Experte arbeitet, den Barca-Boss auf Davies aufmerksam gemacht haben. Dieser war jedoch wohl der Meinung, dass der damals 18-Jährige nicht reif genug für Barca sei. Mit dem Hinweis, Davies komme aus Kanada, habe Bartomeu das Thema zügig beendet.

Bild: imago images / Poolfoto

FC Bayern - Corentin Tolisso freut sich auf Halbfinal-Duell mit Ex-Klub: "Ziemlich außergewöhnlich"

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso vom deutschen Rekordmeister Bayern München fiebert dem Champions-League-Halbfinale gegen seinen Ex-Verein Olympique Lyon besonders entgegen. "Das ist ziemlich außergewöhnlich", sagte der Weltmeister L'Equipe über das Wiedersehen mit seinen alten Kollegen.

"Als ich Lyon verließ, habe ich mich immer gefragt, wann ich wieder gegen sie spielen kann. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es im Champions-League-Halbfinale soweit sein wird. Ich freue mich wirklich, alle wiederzusehen."

Bild: Getty Images

FC Bayern München: Liverpool erzielt offenbar Einigung mit Thiago

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Thiago von Bayern München zum steht offenbar vor dem Abschluss. Wie der französische Radiosender RMC Sport berichtet, hat der englische Meister eine Einigung mit dem Spanier erzielt. Thiago soll seinen Abgang bereits gegenüber einigen Mannschaftskameraden bestätigt haben.

Bei den Reds unterschreibt der 29-Jährige angeblich einen Vierjahresvertrag. Während sich Spieler und Klub bereits geeinigt haben sollen, muss der LFC jedoch noch mit dem deutschen Rekordmeister letzte Details klären. Die Ablöseforderung der Münchner liegt demnach bei rund 40 Millionen Euro und damit zehn Millionen Euro über der Summe, welche die Engländer zahlen wollen.

Bild: Getty Images

FC Bayern - Ondonkor sicher: Würde Alphonso Davies so überlaufen wie einst Roberto Carlos