FC Bayern München, News und Gerüchte: David Alaba heiß begehrt, Bundesligarivale wollte Joshua Zirkzee - alle FCB-Infos heute

David Alabas Situation sorgt weiter für Spekulationen und Joshua Zirkzee stand auf dem Wunschzettel eines Bundesligisten. Alle FCB-News.

Der hat seine Aufgabe bei Lok Moskau in der unter der Woche gemeistert und strebt nun in der den nächsten Dreier an. Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) wartet der am sechsten Spieltag auf die Elf von Trainer Hansi Flick.

Vor der Saison bemühten sich die Domstädter um Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee. Zu jenem Zeitpunkt aber wollten die FCB-Verantwortlichen den talentierten Niederländer noch nicht abgeben.

Außerdem: David Alaba ist in offenbar heiß begehrt und weckt das Interesse zweier Spitzenvereine.

Der FC Bayern München am Freitag: Hier findet Ihr heute alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Heldt sprach mit dem FCB über einen Zirkzee-Wechsel

Bundesligarivale 1. FC Köln zeigte im vergangenen Sommer Interesse an Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee. Entsprechende Spekulationen kursierten bereits vor geraumer Zeit und FC-Sportchef Horst Heldt bestätigte sie vor dem Duell mit den Münchnern in der tz und erklärte, er habe sich darüber mit Hasan Salihamidzic und Hansi Flick ausgetauscht.

Angesprochen auf das Zirkzee-Interesse sagte Heldt: "Wir hatten Kontakt. Ich habe mich mit Hasan und Hansi ausgetauscht – aber es war einfach der falsche Zeitpunkt. Das war nach dem 8:2 gegen Barcelona, da habe ich Hasan erst mal gratuliert – und dabei nach Joshua gefragt. In dem Moment wollten die Bayern ihn nicht ausleihen, das hat sich im Laufe der Transferperiode verschoben. Ganz am Ende, am vorletzten Transfertag, war es für uns dann zu spät. So was kommt vor."

Zirkzee, an dem auch -Klub Rotterdam Interesse bekundet hatte, blieb schließlich aber in München.

Horst Heldt jedenfalls behält die Idee im Hinterkopf, Ergänzungsspieler des Rekordmeisters nach Köln zu holen: "Es ist für uns zukünftig schon interessant, vielleicht den einen oder anderen Spieler, der Spielpraxis braucht, auszuleihen."

FC Bayern: Real und Barca heiß auf David Alaba

Die Verhandlungen um die Vertragsverlängerung von David Alaba beim FC Bayern ziehen sich weiter hin . In etwas mehr als zwei Monaten darf der bis zum 30. Juni 2021 an den Champions-League-Sieger gebundene Österreicher offiziell mit anderen Vereinen sprechen.

An Interessenten mangelt es ihm nicht. Wie der kicker berichtet, verfolgen vor allem die spanischen Topklubs und die Situation des 28-Jährigen. Beide Klubs sind zwar von finanziellen Problemen durch die Corona-Krise geplagt, einem ablösefreien Transfer des Abwehrspielers würden sie dem Bericht zufolge aber offen gegenüberstehen. Alaba war schon in der Vergangenheit häufiger mit Real und Barca in Verbindung gebracht worden.

Zuletzt schrieb die italienische Zeitung Tuttosport auch von einem Interesse seitens .

Drei Trainer, etliche Blamagen und die große Liebe - die Geschichte des wohl schlechtesten FC Bayern aller Zeiten

In der Bundesliga? Im Abstiegskampf

Im UEFA-Cup? Aus gegen Boldklubben

Im ? Aus gegen einen Zweitligisten

Uli Hoeneß? Unterlief der größte Fehler seiner Karriere - und setzte angeblich Privatdetektive auf die eigenen Spieler an

FC Bayern München: Transferflirt Tariq Lamptey wohl vor Vertragsverlängerung bei Brighton & Hove

Außenverteidiger Tariq Lamptey steht offenbar vor einer vorzeitigen Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages beim Premier-League-Klub Brighton & Hove. Das berichtet die Sun .

Dem Bericht zufolge sollen die Gespräche zwischen dem 20-Jährigen und dem Verein in Kürze beginnen. Im Gespräch ist offenbar ein Wochengehalt in Höhe von 15.000 Euro sowie zusätzliche Bonuszahlungen.

Im Sommertransferfenster wurde der Engländer beim FC Bayern München als Kandidat auf die damals vakante Position des Rechtsverteidigers gehandelt. Während die Münchner 15 Millionen Euro geboten haben sollen, verlangte Brighton wohl 25 Millionen Euro für den Youngster. An der Säbener Straße entschied man sich letztlich jedoch für Bouna Sarr.

Lamptey wechselte erst im Januar aus der Reserve des zu Brighton. In der laufenden Saison bestritt der Rechtsfuß bislang alle sechs Ligaspiele und verbuchte drei Assists.

FC Bayern zieht Lehren aus Alaba-Poker und plant neue Verhandlungsstrategie

Die ins Stocken geratenen Vertragsverhandlungen mit David Alaba (28) haben beim FC Bayern München offenbar für ein Umdenken gesorgt. Wie das Fachmagazin kicker berichtet, wird der deutsche Rekordmeister seine Strategie ändern und Vertragsgespräche fortan deutlich früher angehen.

Dadurch soll verhindert werden, dass die Spieler in ihr letztes Vertragsjahr gehen und die Verhandlungen für Unruhe innerhalb des Vereins sorgen. Es ist deshalb gut möglich, dass schon in Kürze Gespräche mit Leon Goretzka, Niklas Süle und Corentin Tolisso geführt werden, deren Verträge 2022 auslaufen.

Nach kicker -Informationen ist bislang allerdings noch nichts Konkretes mit den betroffenen Spielern und ihren Beratern besprochen worden. Die Corona-Pandemie und damit verbundenen (finanziellen) Unwägbarkeiten sorgen aktuell dafür, dass sowohl die Profis als auch die Vereine auf Zeit spielen.

