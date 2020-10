FC Bayern München, News und Gerüchte: Kroos fand CL-Bankette "nervig", Alaba-Verhandlungen wohl erneut gescheitert - alle Infos zum FCB heute

Toni Kroos spricht über Auswärtsreisen mit dem FC Bayern. Die Verhandlungen mit David Alaba stocken offenbar weiterhin. Alle FCB-News heute.

Nach dem 2:1-Erfolg in der bei geht es für den am Samstag direkt in der weiter: Dann tritt das Team von Trainer Hansi Flick beim an.

Derweil spricht der ehemalige Bayern-Spieler Toni Kroos über europäische Auswärtsreisen mit dem FC Bayern und verrät, dass er die Bankette nach Champions-League-Auswärtspielen "nervig" und "quälend" fand.

Indes soll die dritte Verhandlungsrunde im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung von David Alaba erneut ergebnislos gescheitert zu sein.

Außerdem: Bayern-Trainer Hansi Flick klärt auf, warum Thomas Müller und Leon Goretzka gegen Lokomotive Moskau in der Halbzeit ausgewechselt wurden.

Der FC Bayern München am Mittwoch: Hier findet Ihr heue alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern: Toni Kroos fand Champions-League-Bankette "nervig"

Ex-Bayernstar Toni Kroos hat sich in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" an die Auswärtsspiele mit den Münchnern in der Champions League erinnert. Dabei gibt es traditionell immer ein Bankett am Abend. Bei könne das Team "direkt nach dem Spiel zurückreisen. Das kenne ich damals aus München noch anders. Das war immer quälend", erklärte Kroos.

Die Bankette am späten Abend "fand ich ehrlich gesagt immer ein bisschen nervig", so Kroos weiter. Für ihn sei es "unbezahlbar, schnell wieder nach Hause zu kommen".

Kroos traf am Dienstagabend mit den Königlichen in der Champions League auf (2:2). Er war 2014 von München nach Madrid gewechselt.

FC Bayern: Vertragsverhandlungen mit David Alaba angeblich erneut gescheitert

Bei den Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern München und David Alaba (28) ist nun angeblich auch eine dritte Gesprächsrunde ergebnislos gescheitert. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach ist das Gehalt des Defensivspielers weiterhin ein Streitpunkt - es geht aber auch um ein angebliches Versprechen aus der Vergangenheit.

Laut Sport Bild sollen sich Alabas Vater George und Star-Berater Pini Zahavi (77) am Freitag zu einem Geheimtreffen an der Säbener Straße eingefunden haben. Allerdings soll das Treffen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Boss Karl-Heinz Rummenigge ergebnislos geendet sein. Zuvor waren bereits Gespräche im Juni in München und im August in Lissabon gescheitert.

FC Bayern München - Flick: Deshalb wurden Goretzka und Müller ausgewechselt

Bei der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern München am Dienstag bei Lokomotive Moskau in der Champions League hat Trainer Hansi Flick erklärt, warum Leon Goretzka und Thomas Müller in der Halbzeit ausgewechselt worden sind.

"Leon Goretzka hatte Probleme an der Wade, da muss man gucken, ob es etwas Schlimmeres ist", sagte Flick nach dem Spiel in und ergänzte: "Ich denke nicht, dass es eine schlimmere Verletzung ist. Es war einfach eine Vorsichtsmaßnahme, dass er rausgekommen ist."

Außerdem erklärte der Bayern-Coach, dass Müller bereits mit Beschwerden ins Spiel gegangen sei: "Thomas hatte die Woche über über muskuläre Probleme geklagt. Das konnte nicht ganz so definiert werden. Heute hat er gesagt, dass es soweit okay ist. Deswegen hat er auch angefangen."

Champions League, Highlights: Lokomotive Moskau vs. FC Bayern

FC Bayern München - Hansi Flick: "Da schüttelt man den Kopf"

Trainer Hansi Flick hat sich vor dem Champions-League-Spiel seines FC Bayern München bei Lokomotive Moskau - ohne konkret zu werden - im Gespräch mit DAZN verwundert über Corona-Maßnahmen geäußert. Hier gibt es alle Aussagen.

