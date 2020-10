FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB zieht Lehren aus Alaba-Poker, Transferflirt Tariq Lamptey vor Vertragsverlängerung - alle Infos heute

Der FC Bayern hat wohl Lehren aus den ins Stocken geratenen Vertragsgesprächen mit David Alaba gezogen. Alle News und Gerüchte zum FCB am Donnerstag.

Mit 2:1 hat der am Dienstag in der bei gewonnen. Gleich am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Hansi Flick allerdings schon wieder in der gefordert: Dann steht ein Auswärtsspiel beim auf dem Programm.

Zudem hat man hinter den Kulissen offenbar Lehren aus den stockenden Vertragsgesprächen mit David Alaba gezogen: Der deutsche Rekordmeister wird in Verhandlungen wohl fortan eine neue Strategie umsetzen. Das hätte auch Auswirkungen auf andere Leistungsträger wie Leon Goretzka oder Niklas Süle.

Außerdem: Der ehemalige Nachwuchstrainer des FC Bayern, der aufgrund von Rassismusvorwürfen im August entlassen worden war, hat seine Klage vor dem Amtsgericht München zurückgezogen, und Robert Lewandowskis früherer Berater Cezary Kucharski ist mit einem Kontaktverbot belegt worden.

Der FC Bayern München am Donnerstag: Hier findet Ihr heue alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern München: Transferobjekt Tariq Lamptey wohl vor Vertragsverlängerung bei Brighton & Hove

Außenverteidiger Tariq Lamptey steht offenbar vor einer vorzeitigen Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages beim Premier-League-Klub Brighton & Hove. Das berichtet die Sun .

Dem Bericht zufolge sollen die Gespräche zwischen dem 20-Jährigen und dem Verein in Kürze beginnen. Im Gespräch ist offenbar ein Wochengehalt in Höhe von 15.000 Euro sowie zusätzliche Bonuszahlungen.

Im Sommertransferfenster wurde der Engländer beim FC Bayern München als Kandidat auf die damals vakante Position des Rechtsverteidigers gehandelt. Während die Münchner 15 Millionen Euro geboten haben sollen, verlangte Brighton wohl 25 Millionen Euro für den Youngster. An der Säbener Straße entschied man sich letztlich jedoch für Bouna Sarr.

Lamptey wechselte erst im Januar aus der Reserve des zu Brighton. In der laufenden Saison bestritt der Rechtsfuß bislang alle sechs Ligaspiele und verbuchte drei Assists.

FC Bayern zieht Lehren aus Alaba-Poker und plant neue Verhandlungsstrategie

Die ins Stocken geratenen Vertragsverhandlungen mit David Alaba (28) haben beim FC Bayern München offenbar für ein Umdenken gesorgt. Wie das Fachmagazin kicker berichtet, wird der deutsche Rekordmeister seine Strategie ändern und Vertragsgespräche fortan deutlich früher angehen.

Dadurch soll verhindert werden, dass die Spieler in ihr letztes Vertragsjahr gehen und die Verhandlungen für Unruhe innerhalb des Vereins sorgen. Es ist deshalb gut möglich, dass schon in Kürze Gespräche mit Leon Goretzka, Niklas Süle und Corentin Tolisso geführt werden, deren Verträge 2022 auslaufen.

Nach kicker -Informationen ist bislang allerdings noch nichts Konkretes mit den betroffenen Spielern und ihren Beratern besprochen worden. Die Corona-Pandemie und damit verbundenen (finanziellen) Unwägbarkeiten sorgen aktuell dafür, dass sowohl die Profis als auch die Vereine auf Zeit spielen.

FC Bayern München: Ex-Nachwuchstrainer zieht Klage zurück

Der frühere Nachwuchstrainer vom Leistungszentrum des FC Bayern, der aufgrund von Rassismusvorwürfen im August entlassen worden war, hat seine Klage vor dem Amtsgericht München zurückgezogen. Das vermeldet "Sport Inside" vom WDR . Ursprünglich war für den 13. Januar 2021 eine Verhandlung angesetzt. Der ehemalige Jugendtrainer hatte dem Klub vorgeworfen, ihn unter Druck gesetzt und zum Unterschreiben eines Aufhebungsvertrages gedrängt zu haben. Die Bayern hatten das zurückgewiesen.

Warum die Klage zurückgezogen wurde, ist nicht bekannt. "Ich darf nur bestätigen, dass mein Mandat seit dem 26. Oktober beendet ist, weitere Erklärungen darf ich nicht abgeben", sagte sein bisheriger Rechtsanwalt Christian Nohr. Nachdem die Vorwürfe laut geworden waren, hatten die Bayern eine interne Untersuchung eingeleitet.

Mitte Oktober wurden schließlich "strukturelle Veränderungen" und ein "personeller Neuanfang für die Jugendmannschaften U9 bis U15" angekündigt. "Wer beim FC Bayern tätig ist, hat arbeitsrechtliche Standards zu beachten und sich entsprechend zu verhalten", sagt Dr. Michael Gerlinger, Direktor Recht & Personal des FC Bayern, der die Entwicklungen leitete. "Im Zuge der Untersuchungen traten teils erhebliche Verstöße gegen arbeitsrechtliche Pflichten zutage. In unserem Klub dulden wir weder Intoleranz noch Diskriminierung. Wir werden alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt."

FC Bayern München: Kontaktverbot für Lewandowskis Ex-Berater

Am Dienstag war Robert Lewandowskis früherer Berater Cezary Kucharski in festgenommen worden, der Stürmerstar wirft ihm versuchte Erpressung vor. Laut Bild kam der 48-Jährige am Mittwoch wieder auf freien Fuß - gegen eine Kaution von einer Million Euro. Er darf das Land aber nicht verlassen - und keinerlei Kontakt zu Lewandowski (32) oder dessen Frau Anna aufnehmen.

Die polnische Tageszeitung Rzeczpospolita berichtet von Sprachaufnahmen, die in Kucharskis Haus sichergestellt worden sind. Darauf seien die Erpressungsversuche zu hören: "Du und dein Image werden leiden", soll Kucharski gesagt haben. Als "Preis für Frieden" habe er 20 Millionen Euro verlangt. Lewandowski habe im Gegenzug "null Euro, null Zloty" geboten.

Grund für den Erpressungsversuch sollen angeblich hinterzogene Steuern von Lewandowski und seiner Frau sein. Darüber hatte der Spiegel im September berichtet.

