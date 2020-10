FC Bayern München kämpft um Vertragsverlängerung von David Alaba - Salihamidzic: "Wir versuchen wirklich alles"

Bayerns Sportchef will im Alaba-Poker zwar nicht nachbessern, hofft aber trotzdem auf ein positives Ende der Verhandlungen.

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat noch einmal bekräftigt, dass der deutsche Rekordmeister den Vertrag von David Alaba unbedingt verlängern möchte. Außerdem verriet er gegenüber der Sport Bild, warum ihn die Bewertung der vier Last-Minute-Transfers des FCB sauer aufgestoßen sei.

"Wir versuchen wirklich alles", erklärte Salihamidzic die aktuelle Lage in den Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister auf der einen und Alaba und seinen Beratern auf der anderen Seite: "Wir hoffen, dass David am Ende bei uns unterschreibt".

FC Bayern: David Alabas Vertrag läuft 2021 aus

Dass die Bayern das aktuelle Vertragsangebot für den 28-Jährigen noch einmal nachbessern werden, verneinte Salihamidzic jedoch indirekt. "David kennt unser Angebot", erklärte der 43-Jährige auf die Frage, ob der Aufsichtsrat des FCB ein weiteres Entgegenkommen des Vereins im Verhandlungspoker mit dem Österreicher und dessen Berater Pini Zahavi freigeben werde.

Aktuell liegt der Alaba-Seite ein Angebot zur Vertragsverlängerung um fünf Jahre vor, das jedoch noch nicht den Vorstellungen des Spielers und seinem Management entspreche, wie Sport1 berichtet. Der Verein soll um die elf Millionen Euro Jahresgehalt und bis zu sechs Millionen Euro an möglichen Prämien bieten. Die Alaba-Seite fordere jedoch mehr Grundgehalt, zudem verlange Zahavi eine Provision in Millionenhöhe.

Die Alaba-Seite gehe außerdem davon aus, dass die Bayern zuerst einknicken und das Angebot nochmals verbessern werden. Angesichts der Aussagen von Salihamidzic ist dies jedoch unwahrscheinlich. Obwohl Alaba die Möglichkeit hat, in rund zweieinhalb Monaten bei einem anderen Klub einen neuen und ab Sommer 2021 gültigen Vertrag zu unterschreiben, hatte Salihamidzic zuletzt schon klargestellt, dass man dem verdienten Innen- und Rechtsverteidiger kein Ultimatum für eine Entscheidung setzen und "keine Spielchen" spielen wolle.

Am Montagabend hatte die italienische Mediengruppe Mediaset berichtet, dass sich Juventus Turin "in guten Verhandlungen mit den Beratern Alabas" befinde und sogar schon eine Vereinbarung erzielt worden sei.

Salihamidzic: Bayern-Transfers? "Das ist mir zu kurz gekommen"

Während die Zukunft von Alaba weiterhin ungeklärt ist, hat der FC Bayern kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode doch noch Fakten geschaffen und in Douglas Costa (Leihe von Juventus), Eric Maxim Choupo-Moting (ablösefrei), Bouna Sarr (8 Mio. Euro, ) und Marc Roca (9 Mio. Euro, Barcelona) gleich vier neue Spieler verpflichtet.

"Bei der (medialen, Anm. d. Red.) Einordnung" dieser Last-Minute-Transfers sei Salihamidzic "tatsächlich zu kurz" gekommen, dass der FC Bayern bereits zuvor seine Transfer-Prioritäten durch die Verpflichtungen von Leroy Sane, Alexander Nübel und Tanguy Nianzou abgearbeitet habe.



Bezüglich der Transfers von Nianzou (ehemals PSG) und Nübel (ehemals Schalke 04) betonte der 43-Jährige zudem, dass man beide Spieler ablösefrei bekommen habe. Dass Sane von nur für ein Drittel der noch im Sommer 2019 aufgerufenen Ablöseforderung gekommen sei, wollte Salihamidzic indes nicht als positiven Nebeneffekt des sich aufgrund der Corona-Krise verändernden Transfermarkts sehen.

"Corona hin oder her, ein Schnäppchen ist der Transfer von Leroy auch nicht gewesen. Das ist immer noch sehr viel Geld", betonte der FCB-Sportvorstand. Sollte Sane jedoch so einschlagen, wie man sich das an der Säbener Straße vorstellt, "wird das eine richtig schöne Geschichte für den FC Bayern".

Ein Tauschgeschäft mit Kingsley Coman, das Manchester City angeblich vorgeschlagen haben soll, wollte Salihamidzic derweil nicht bestätigen - auch nicht das angebliche Interesse von am Champions-League-Finaltorschützen. "Es lag nichts vor, und wir hätten uns auch nicht damit beschäftigt. Sein Tor im Champions-League-Finale sollte Erklärung genug sein, warum wir voll und ganz auf ihn setzen", sagte er.

FC Bayern: Dest-Absage? "Kaderplanung wie ein Riesenpuzzle"

"Kaderplanung auf diesem Niveau", sei außerdem "ein Riesenpuzzle", weswegen der FCB im Falle von Transferabsagen wie der von Sergino Dest oder plötzlichen Wechseln wie den Abgang von Thiago "Schattenteams" aufstelle.

"Es gibt Transfers, die an den Punkt kommen, an dem man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen", sagte Salihamidzic angesprochen auf den Poker um Rechtsverteidiger Dest, der am Ende nicht zu den Bayern, sondern zum wechselte: "Umso wichtiger ist es, dass man Alternativen, beziehungsweise alternative Wege von Anfang an mitdenkt."



Überrascht hatten die Bayern in der Transferperiode nicht nur mit der Verpflichtung des Last-Minute-Quartetts um Douglas Costa und Choupo-Moting, sondern auch mit dem Transfer des portugiesischen Nachwuchstalents Tiago Dantas einen Tag nach Transferschluss.

Dieser sei "ein richtig guter Fußballer, den wir bereits seit zweieinhalb Jahren beobachten", erklärte Salihamidzic: "Lassen Sie sich von ihm überraschen. Zunächst wird er in unserer U23 eingesetzt, er muss athletisch, körperlich zulegen. Aber wie jeder aus der U23, kann sich auch Tiago für den Profkader durch gute Trainingsleistungen und auch gute Spiele in der empfehlen."