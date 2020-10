FC Bayern: David Alaba offenbar mit Juventus Turin einig

Die Alte Dame macht offenbar Fortschritte bei ihrem Versuch, Abwehrstar David Alaba aus München nach Turin zu holen.

Italiens Rekordmeister soll sich nach Angaben der italienischen Mediengruppe Mediaset bereits mit David Alaba vom FC Bayern auf einen Wechsel im kommenden Sommer geeinigt haben. Dem Bericht zufolge befinde sich der italienische Rekordmeister "in guten Verhandlungen mit den Beratern Alabas" und habe sogar schon eine Vereinbarung erzielt.

Alaba hingegen hege nicht die Absicht, noch einmal beim deutschen Rekordmeister zu verlängern. Aufgrund der guten Beziehungen mit dem FCB, die wegen des Leihwechsels von Douglas Costa an die Isar zuletzt aufgefrischt worden seien, sollen die Verantwortlichen der Turiner nach Angaben von Mediaset auch die Möglichkeit eines Transfers im Januar nicht für ausgeschlossen halten.

Juventus: David Alabas Vertrag beim FC Bayern läuft aus

In einem solchen Fall würden die Bayern für Alaba, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, noch eine Ablösesumme erhalten. Allerdings sollen die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Klubchef Karl-Heinz Rummenigge einen vorzeitigen Abgang mitten in der Saison nach Informationen der Bild-Zeitung ausgeschlossen haben und sogar ein "Verkaufsverbot" für den Österreicher verhängt haben.

Aktuell liegt der Alaba-Seite um Berater Pini Zahavi ein Angebot zur Vertragsverlängerung um fünf Jahre vor, das jedoch noch nicht den Vorstellungen des Spielers und seinem Management entspreche, wie Sport1 berichtet. Der Verein soll um die elf Millionen Euro Jahresgehalt und bis zu sechs Millionen Euro an möglichen Prämien bieten. Ein intern als vernünftig und angemessene geltendes Angebot. Die Alaba-Seite fordere jedoch mehr Grundgehalt, zudem verlange Zahavi eine Provision in Millionenhöhe.



Bild: imago images

Die Alaba-Seite gehe außerdem davon aus, dass die Bayern zuerst einknicken und das Angebot nochmals verbessern. Dies sei jedoch nach Angaben des kicker ausgeschlossen. Die Fronten sind demnach weiterhin verhärtet.

Salihamidzic stellte am Montag auf der Vorstellungs-Pressekonferenz der Münchner Neuzugänge Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr klar, dem 28 Jahre alten Innen- und Linksverteidiger "kein Ultimatum" setzen zu wollen, obwohl die ungeklärte Situation aktuell keine Planungssicherheit für die Verantwortlichen bietet.

Wechsel zu Juventus? David Alaba fühlt sich in München "sehr wohl"

"Wir werden da keine Spielchen spielen. Wir wissen alle, was wir an David haben und versuchen, ihn zu überzeugen. Wir würden uns freuen, wenn er in München bleibt und hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgen wird", sagte Salihamidzic. Eine Einigung zwischen Alaba und Juventus scheint demnach noch nicht zu existieren.

Auch Alaba zeigte sich entgegen der Berichterstattung von Mediaset zuletzt äußerst wertschätzend dem Klub gegenüber, bei dem er seit zwölf Jahren spielt. "Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben", erklärte er auf einer Pressekonferenz im Rahmen seines Aufenthalts bei der österreichischen Nationalmannschaft.