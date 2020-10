FC Bayern München, News und Gerüchte: Lok-Coach gibt sich selbstbewusst, Müller mit kurioser Nachricht an Kruse - alle Infos zum FCB heute

Vor dem Duell in der Champions League gegen den FC Bayern gibt sich Lok-Moskau-Trainer Marko Nikolic selbstbewusst. Alle FCB-News.

Der deutsche Rekordmeister startet in die Champions-League-Woche. Am Dienstagabend trifft das Team von Trainer Hansi Flick bereits um 18.55 Uhr auf Lok Moskau. Bei Goal könnt Ihr im LIVE-TICKER mit dabei sein.

Vor dem Duell gab sich Lok-Trainer Marko Nikolic selbstbewusst. Toni Kroos adelte derweil den FC Bayern und bezeichnete das Team von Hansi Flick als derzeit "beste Mannschaft der Welt."

🌟 @ChampionsLeague -MATCHDAY! 🏆

Außerdem sorgte Thomas Müller mit einer kuriosen Nachricht an Max Kruse für Aufregung. Zuvor verteilte er bereits ein Sonderlob an Robert Lewandowski.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München gibt es hier bei Goal. Neue Infos heute am Dienstag - hier findet Ihr Sie.

Lok-Trainer Nikolic vor Duell gegen den FC Bayern in der : "Wollen die drei Punkte"

Trainer Marko Nikolic von gibt sich vor dem Gruppenspiel in der Champions League am Dienstagabend (18.55 Uhr auf DAZN ) gegen den FC Bayern selbstbewusst. "Wir müssen an den Sieg glauben. Oft heißt es, dass auch ein Unentschieden ein gutes Ergebnis ist, aber wir wollen die drei Punkte", erklärte der Serbe auf der Pressekonferenz.

Dass sein Team für Überraschungen gut sein kann, zeigte es zuletzt beim 2:2 am 1. Spieltag in Salzburg. Den Rekordmeister möchte Nikolic jedoch auf keinen Fall unterschätzen. Er betonte: "Bayern ist sehr gefährlich. Sie haben schnelle Offensivspieler und sind bei Standards gefährlich."

Der FC Bayern geht als klarer Favorit in das Duell gegen den russischen Hauptstadtklub und hat dabei die Chance, einen Rekord auszubauen. So gewannen die Münchner einschließlich der vergangenen Saison in der Königsklasse zwölf Spiele in Folge und sind damit alleiniger Spitzenreiter.

Bild: imago images / GEPA pictures

Toni Kroos von lobt FC Bayern: "Ohne Zweifel die beste Mannschaft der Welt"

Ex-Weltmeister Toni Kroos hat seine Kollegen beim spanischen Meister Real Madrid vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) vor Gastgeber gewarnt. Zudem adelte er seinen Ex-Klub FC Bayern für die Leistungen der vergangenen Monate .

"Es ist vielleicht normal, dass man in Madrid noch nicht so viel von Mönchengladbach gehört hat, aber ich habe allen gesagt, dass Gladbach eine gute Mannschaft ist und gerade im eigenen Stadion schon einige große Mannschaften geschlagen hat. Es ist definitiv Vorsicht geboten", erklärte der Mittelfeldstar zu Wochenbeginn auf der Pressekonferenz nach dem Training der Königlichen im Borussia-Park.

Ein Lob verteilte Kroos auch an seinen Ex-Klub FC Bayern, der nach den Leistungen in den vergangenen Monaten "ohne Zweifel die beste Mannschaft der Welt" sei. Dies habe zwischen 2016 und 2018 für Real Madrid gegolten, aber es sei klar, "dass du nicht zehn Jahre da stehen kannst".

Bild: imago images

FC Bayern München: Thomas Müller sendet kuriose Mitteilung an Max Kruse

Thomas Müller vom FC Bayern München hat bei Instagram eine kuriose Mitteilung an Max Kruse verschickt - und zwar darüber, dass er ihn beim Fußball-Manager-Spiel Kickbase verkauft hat.

"Guten Morgen lieber Max, erstmal liebe Grüße nach Berlin. Ich habe in einer Insta-Story gesehen, dass du dich über deine Kickbase-Punkte gefreut hast", erklärte Müller. "Jetzt muss ich folgendes sagen: Ich habe dich vor diesem Spieltag verkauft. Verscherbelt, fast verschenkt würde ich sagen."

Thomas Müller na swoim instastory zwrócił się do Maxa Kruse mówiąc, że pochopnie pozbył się go ze swojego składu w Kickbase 😆



"Sprzedałem cię przed kolejką. Praktycznie podarowałem i to mnie bardzo złości. (...) Jak tylko znów będziesz dostępny na rynku to znowu cię złapię." pic.twitter.com/Dj14TpfmcM — Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) October 26, 2020

Kruse legte beim 1:1-Remis gegen den den wichtigen Ausgleich für seinen Klub auf und sorgte so für viele Punkte. "Es ärgert mich sehr", verkündete Müller und betonte: "Meine Mannschaft hat trotzdem hart gekämpft und den Kickbase-Spieltag eventuell doch gewonnen."

Abschließend verkündete Müller: "Lieber Max, sobald du auf dem Transfermarkt wieder zu haben bist, werde ich dich natürlich wieder schnappen. So einen Mann wie dich, so kreativ, so spielverlagernd ..." Kruse reagierte umgehend und meinte: "Jeder macht mal Fehler."

FC Bayern München - Thomas Müller adelt Lewandowski: "Diesen Schritt kann man nicht hoch genug loben"

Bayern Münchens Offensivspieler Thomas Müller hat vor dem Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau (Dienstag, 18.55 Uhr im LIVE-TICKER ) die taktische Herangehensweise der Münchner mit dem vorhandenen Personal begründet und erklärt, dass der momentan gepflegte intensive Spielstil besser zum Kader passe. Ein Sonderlob hatte er für Robert Lewandowski und die Neuzugänge übrig .

"Wir haben in unserer Mannschaft nicht so viele Spieler, die für Tiki-Taka und das technisch hochwertige Kurzpassspiel gemacht sind", erklärte Müller im Gespräch mit DAZN .

Stattdessen verfüge der Champions-League-Sieger über "Spieler, die viel Dynamik haben, reaktionsschnell sind und ein gutes Gespür für schnelles Umschalten haben. Die Stärken unseres Spiels spiegeln sich in den überfallartigen Momenten wider". Im vergangenen Jahr habe man "ein gutes Gespür füreinander entwickelt. Wir arbeiten miteinander, die Eingespieltheit macht uns stark."

Bild: Getty Images

Aus einer Mannschaft, die zuletzt gegen und überzeugende Siege einfuhr und in der nur einen Punkt hinter Tabellenführer Leipzig steht, ragt Robert Lewandowski wieder einmal heraus.

Mit zehn Toren an den ersten fünf Spieltagen hat er einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. "Er hat immer seine Tore und Qualität eingebracht, aber was seit einem Jahr abläuft, ist schon besonders", sagte Müller über den .

Besonders eine Eigenschaft habe Lewandowski neu für sich entdeckt: "Ganz lange wollte er sehr viele Tore machen, jetzt will er Tore machen, um Spiele zu gewinnen mit der Mannschaft. Diesen Schritt kann man nicht hoch genug loben. Mittlerweile kann er sich über einen Assist fast auch freuen. Er bringt sich viel in unser Spiel ein, vielleicht besser als vorher." Spieler wie Müller bräuchten "eine ganze Karriere, um einen Hattrick zu erzielen, er macht das im Vorbeigehen".

FC Bayern München vor dem Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau: Selber Rabauken

Gegen Atletico und Frankfurt überzeugte Bayern mit Robustheit. Entscheidend dafür war ein Statement von Müller - doch drei weitere Spieler fallen auf.

Bild: imago images

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick