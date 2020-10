FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Müller äußert sich zu Comeback im DFB-Team, Sane stellt sich den Fragen des Kids Clubs

Thomas Müller spricht über ein mögliches Comeback im DFB-Team und Bayern-Neuzugang Leroy Sane beantwortet Kinderfragen. Alle FCB-News am Sonntag.

Mit einem 4:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld im Rücken geht der am Mittwoch in den ersten Spieltag der . Dann bekommt es der deutsche Rekordmeister direkt mit einem starken Gegner zu tun: wartet (21 Uhr im LIVE-TICKER).

Ein Thema, das nach der vergangenen Länderspielpause auch beim FC Bayern die Schlagzeilen beherrscht, ist jedoch Thomas Müller: Der 31-Jährige hat sich am Samstagabend nun zu einem möglichen Comeback im DFB-Team geäußert. Leroy Sane beantwortete zudem die Fragen von jungen Bayern-Mitgliedern.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am heutigen Sonntag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern München - Comeback im DFB-Team? Thomas Müller äußert sich

Der von Bundestrainer Joachim Löw aussortierte Thomas Müller hat sich nach dem 4:1-Erfolg des FC Bayern bei Arminia Bielefeld zu einem möglichen Comeback in der deutschen Nationalmannschaft geäußert. "Es wurde sich schon viel darüber unterhalten", so der 31-Jährige am Samstagabend im ZDF.

Sein bislang letztes Länderspiel hat Müller im November 2018 bestritten. Zuletzt haben sich jedoch mehrere Experten für eine Rückkehr Müllers ausgesprochen. "Dass ich mich in guter Verfassung befinde, sieht jeder. Da brauchen wir nicht mehr Worte drüber verlieren", so Müller: "Das lassen wir schön ruhig angehen und schauen, was passiert."

FC Bayern München - Leroy Sane beantwortet Kinderfragen

Neuzugang Leroy Sane hat in einem YouTube-Video die Fragen von Mitgliedern des FC Bayern Kids Clubs beantwortet. Darin hat der 24-Jährige auch verraten, zu welchen Spielern er einst aufgesehen hat. "Ich hatte zwei Idole. Das waren Lionel Messi und Ronaldinho", so der Angreifer des deutschen Rekordmeisters.

Sane war im Juli nach langem Tauziehen von zum FC Bayern gewechselt und hat in der bayrischen Landeshauptstadt einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Als der Bundesligist Kontakt mit ihm aufgenommen hat, um ihn von einem Transfer zu überzeugen, habe er nicht lange überlegen müssen.

"Warum ich mich für den FC Bayern entschieden habe, ist das Konzept, mit dem die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind. Das gesamte Paket hat mir gut gefallen", so Sane, der mit dem Verein große Ziele hat: "Ich möchte mit dem FC Bayern so viele Titel gewinnen wie möglich. Ganz oben steht an dieser Stelle auch die Champions League."

FC Bayern München - Corentin Tolissos unglücklicher Auftritt in Bielefeld: Erster in der Schule

Ob der Dusch-Boiler der Gertrud-Bäumer-Realschule nur für eine einzige warme Dusche reicht und sich Corentin Tolisso aus Gier danach absichtlich vom Platz stellen ließ? Der Witz war aufgelegt und natürlich geisterte er in der Schlussphase des Spiels durch die sozialen Netzwerke.

Weil die geltenden Corona-Regeln in der Gästekabine der SchücoArena nicht komplett umgesetzt werden konnten, mussten die Spieler des FC Bayern Umkleideräume und Duschen der rund 50 Meter vom Stadion entfernten Gertrud-Bäumer-Realschule nutzen. Und Tolisso war nach seinem Platzverweis in der 76. Minute als erster zurück.

FC Bayern kündigt nach Rassismus-Vorwürfen im Nachwuchsbereich "personellen Neuanfang" an

Nach den Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums hat der FC Bayern München die Anschuldigungen untersucht und nun abgeschlossen. "Es wird strukturelle Veränderungen und einen personellen Neuanfang für die Jugendmannschaften U9 bis U15 geben", teilte der deutsche Rekordmeister auf seiner Vereinshomepage mit.

Die Ermittlungen dauerten vom 12. August bis zum Donnerstag an und förderten im NLZ Vorgänge zu Tage, die "gegen arbeitsrechtliche Pflichten verstoßen haben, mit der Haltung des FC Bayern nicht übereinstimmen und zu Konsequenzen führen". Während die hierfür notwendigen Schritte bereits eingeleitet worden seien, hätten sich weitere öffentliche Vorwürfe nicht bewahrheitet.

Als Konsequenz soll zukünftig "bei der Festlegung auf Zuständigkeiten bestimmter Funktionen die Verantwortung auf mehrere Personen übertragen" werden. Hinzu kommen "weitreichende, regelmäßige Schulungs- und Fortbildungsprogramme".

"Wer beim FC Bayern tätig ist, hat arbeitsrechtliche Standards zu beachten und sich entsprechend zu verhalten", sagt Dr. Michael Gerlinger, Direktor Recht & Personal des FC Bayern, der die Entwicklungen leitete. "Im Zuge der Untersuchungen traten teils erhebliche Verstöße gegen arbeitsrechtliche Pflichten zutage. In unserem Klub dulden wir weder Intoleranz noch Diskriminierung. Wir werden alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt."

Der WDR hatte in seinem Magazin Sport Inside über den Rassismusverdacht berichtet und schwere Vorwürfe erhoben. So sollen in Chatverläufen bei der Verpflichtung von Spielern rassistische Ausdrücke gefallen sein. Im August trennte sich der Verein dann von einem Jugendtrainer, auch die Staatsschutz-Abteilung der Polizei schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Der Trainer hat daraufhin Klage gegen den Rauswurf eingereicht. "Mit der Klage wehrt sich unser Mandant gegen seine Entlassung", teilten dessen Anwälte mit. Die Kündigung werde "einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen", aber außerdem klargestellt: "Unser Mandant kooperiert mit den Ermittlungsbehörden."

