FC Bayern München: Trainer Hansi Flick fordert "Optionen" im FCB-Kader

Wer kommt und wer geht beim FC Bayern München in diesem Transferfenster noch? Hansi Flick will für den Bayern-Kader eines garantiert haben: Optionen.

Trainer Hansi Flick vom hat deutlich gemacht, dass er sich auch für die kommende Saison einen breiten Kader beim FCB wünscht. "Wir brauchen Optionen", forderte er im Interview mit der Sport Bild.

"Wichtig ist, dass wir im Training elf gegen elf spielen können. Zudem konnten wir zuletzt auf die U23-Spieler zurückgreifen. Optimal wären 20 gestandene Feldspieler plus vier Talente"", sagte der 55-Jährige.

FC Bayern: Flick kündigt Abschied von vier Spielern an

Flick sprach dabei an, dass im Sommer mit den drei Leihspielern Alvaro Odriozola, Ivan Perisic und Philippe Coutinho und Thiago insgesamt wohl vier Akteure den Verein verlassen werden. "Wenn wir Spieler dieser Klasse verlieren, dann müssen wir diese Qualität ersetzen", sagte Flick.

Mehr Teams

Vor allem auf der offensiven Außenbahn sieht Flick Nachholbedarf: "Auf den Flügeln hat man Spieler, die sehr intensiv gefordert sind: Sprints, Eins-gegen-Eins-Duelle. Da brauchen wir Wechselmöglichkeiten, eine große Auswahl."

Flick wünscht sich daher vier Spieler für die beiden Flügel. "Idealerweise sollte in einem Kader jede Position doppelt besetzt sein. Ich habe volles Vertrauen in Hasan Salihamidzic und sein Team, dass wir die richtigen Lösungen finden", sagte Flick.

Quelle: Getty Images

FC Bayern: Rummenigge bremst Transfererwartungen

Den Verantwortlichen sind die Forderungen bewusst. Karl-Heinz Rummenigge bremste jedoch im Interview mit der AZ die Erwartungshaltung in Sachen Neuzugänge: "Auch für den Trainer gilt: 'Wünsch dir was' können wir uns in Zeiten von Corona finanziell nicht leisten."

Aktuell stehen mit Leroy Sane, Kingsley Coman und Serge Gnabry drei Flügelspieler für die kommende Saison beim FC Bayern unter Vertrag. Thomas Müller und Alphonso Davies könnten diese Positionen ebenfalls bekleiden, sind jedoch auf anderen Positionen eingeplant.

Mit Oliver Batista-Meier steht zudem ein Youngster im Kader. Der 19-Jährige könnte jedoch noch verliehen werden.