FC Bayern: Duell mit Atletico in Gefahr? Die Fragen und Antworten zu Gnabrys Corona-Befund

Serge Gnabry hat sich mit Covid-19 infiziert. Steht das Duell mit Atletico nun auf der Kippe? Goal und SPOX beantworten die wichtigsten Fragen.

Am Dienstagabend hat der gemeldet, dass Offensivmann Serge Gnabry positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Serge Gnabry ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Dem Offensivspieler des FC Bayern geht es gut. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne.



Noch am Vormittag hatte der Nationalspieler mit seinen Teamkollegen an der Säbener Straße trainiert, mittlerweile befindet sich Gnabry in häuslicher Quarantäne, dem Nationalspieler gehe es Vereinsangaben zufolge gut.

Doch welche Auswirkungen hat der Befund? Ist das für Mittwoch geplante Duell mit in der in Gefahr?

Goal und SPOX liefern die Antworten auf die dringendsten Fragen.

Fällt die Partie FC Bayern gegen Atletico Madrid wegen Gnabrys Befund aus?

Das hängt ganz davon ab, wie die Testergebnisse der restlichen Bayern-Profis ausfallen, laut UEFA-Statuten muss ein positiver Befund keine Spielabsage nach sich ziehen.

Nach Informationen von Goal und SPOX wird jeder Spieler am Mittwochmorgen an der Säbener Straße abermals auf das Coronavirus getestet.

Dabei dürfen nur diejenigen danach in den Mannschaftsbus steigen, die ein negatives Ergebnis vorweisen können. Stand jetzt geht der deutsche Rekordmeister davon aus, dass die Begegnung mit den Spaniern wie geplant stattfinden kann.

Was würde zu einer Absage führen?

Zu einer Spielabsage würde es kommen, wenn dem FC Bayern aufgrund weiterer positiver Tests nicht mindestens 13 Spieler (inklusive mindestens ein Torhüter) zur Verfügung stehen.

Außerdem könnte auch eine Anordnung der Gesundheitsbehörden die Austragung des Spiels verhindern. Sollte das zuständige Referat für Gesundheit und Umwelt in München verfügen, dass sich die gesamte Mannschaft in Quarantäne begeben muss, fiele die Partie gegen Atletico aus.

Machen die Behörden nicht von einer derartigen Anordnung Gebrauch und kann Hansi Flick mindestens auf ebenjene 13 Akteure zurückgreifen, steht der Durchführung nichts im Wege.

Gab es zuletzt einen vergleichbaren Fall?

Im Vorfeld des Finalturniers in Lissabon wurden Anfang August die beiden Atletico-Spieler Sime Vrsaljko und Angel Correa positiv getestet. Auch damals wurde spekuliert, ob das anstehende Viertelfinalspiel gegen Corona zum Opfer fallen könnte.

Die nächste obligatorische Testreihe ergab beim restlichen Team ausschließlich negative Befunde, Atletico reiste mit einem Tag Verspätung nach , die Partie wurde ausgetragen.

Vor allem in den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen von positiven Corona-Tests bei Fußballern. Prominente Beispiele: Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe und Deutschlands Nationalspieler Ilkay Gündogan.

Während der ehemalige Dortmunder mit Symptomen zu kämpfen hatte, zuletzt in einem emotionalen Social-Media-Post auf die Gefahren des Virus hinwies, fiel der Verlauf bei den meisten Stars milde aus.

Ist Serge Gnabry der erste Bayern-Spieler mit positivem Corona-Befund?

Tatsächlich ist Serge Gnabry der erste Bayern-Profi, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Bislang war lediglich sein Teamkollege Kingsley Coman indirekt von Covid-19 betroffen. Der Franzose hatte Mitte September Kontakt zu einer infizierten Person und musste sich dementsprechend in häusliche Quarantäne begeben.

Am 26. September war Coman seinerzeit ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.