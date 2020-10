FC Bayern München, News und Gerüchte: Kimmich und Richards zurück im Training, Lob für Tiago Dantas - alle Infos zum FCB heute

Beim FC Bayern sind Joshua Kimmich und Chris Richards wieder zurück im Training, für Tiago Dantas gibt es ein Sonderlob. Alles zum FCB heute.

Die Pflichtaufgabe Bielefeld souverän erledigt, richtet sich der Fokus beim von heute an auf den Auftakt in der : ist am Mittwoch zu Gast in der Allianz Arena.

Joshua Kimmich und Chris Richards können dann wohl wieder mit dabei sein, während es für Neuzugang Tiago Dantas nach seinem Debüt für die zweite Mannschaft in der ein Sonderlob gab.

Zudem hat Atletico mit Diego Costa einen prominenten Ausfall für die Partie in München zu beklagen und Bayern könnte demnächst eine Kooperation in Kanada eingehen.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Montag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern München: Joshua Kimmich und Chris Richards zurück im Training

Der FC Bayern München kann gegen Atletico Madrid (Mittwoch, 21 Uhr im LIVE-TICKER ) wohl wieder auf Joshua Kimmich und Chris Richards zurückgreifen. Die beiden Spieler waren am Sonntag ins Training des deutschen Rekordmeisters zurückgekehrt.

Bild: Imago Images / Eibner

Kimmich hatte am Samstag in Bielefeld (4:1) gefehlt, weil er und seine Frau die Geburt ihres zweiten Kindes erwarten. Richards plagten indes muskuläre Probleme, weshalb er das Spiel in Bielefeld und auch zuvor die Pokalpartie gegen Düren verpasste.

FC Bayern: Bastian Schweinsteiger schließt Rückkehr vorerst aus

Ex-Mittelfeldstar Bastian Schweinsteiger kann aktuell eine schnelle Rückkehr zu Rekordmeister Bayern München nicht vorstellen. Das gab der 36-Jährige im Interview mit dem kicker an.

"Aktuell sehe ich eine Rückkehr zum FC Bayern nicht", sagte Schweinsteiger, der derzeit als Experte für die ARD im Einsatz ist. "Der Verein ist super aufgestellt."

Bild: imago images / MIS

Nach seinem Karriereende im Jahr 2019 hatte Karl-Heinz Rummenigge ein Engagement des ehemaligen Mittelfeldspielers in Aussicht gestellt: "Er ist ein super Bursche, die Türen beim FC Bayern stehen ihm immer offen."

Bayern München: Atletico Madrid gegen FCB ohne Diego Costa

Der spanische Top-Klub Atletico Madrid muss im anstehenden Champions-League-Duell beim FC Bayern München (Mittwoch, ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) aller Voraussicht nach auf Angreifer Diego Costa verzichten.

Bild: Getty Images

Nach Informationen der AS fällt der Spanier aufgrund einer im Spiel gegen (2:0) erlittenen Muskelzerrung rund drei Wochen aus .

Dem Bericht zufolge verpasst der 32-Jährige die kommenden sechs Partien von Atletico, darunter die Hinspiele in der Gruppenphase der Königsklasse sowie die Ligaspiele gegen Osasuna, und Cadiz.

VIDEO - Wie lege ich mich hinter die Mauer? Douglas Costa bei Bayern vs. Bielefeld mit skurriler Aktion

Bayern München: Lob für Tiago Dantas nach Debüt für FCB II

Neuzugang Tiago Dantas, der Anfang Oktober von nach München kam, hat sein Pflichtspieldebüt im Trikot des FC Bayern gefeiert. Beim 0:0 der zweiten Mannschaft in der 3. Liga gegen den zeigte der 19-jährige Portugiese gleich eine ansprechende Leistung.

Bild: Imago Images / Passion2Press

"Er hat ein total begeisterndes Spiel gemacht", lobte Trainer Holger Seitz. "Er denkt immer offensiv und vertikal, da erkennt man die portugiesische Mentalität. Wir werden noch viel Freude an ihm haben."

Dantas wurde zunächst für ein Jahr von Benfica ausgeliehen, im Sommer 2021 könnte Bayern den Mittelfeldspieler für 7,5 Millionen Euro fest verpflichten. Der Junioren-Nationalspieler Portugals wurde wohl auf ausdrücklichen Wunsch von Hansi Flick verpflichtet, der ihn schon seit einigen Jahren auf dem Zettel hatte.

FC Bayern mit Interesse an Kooperation mit kanadischem Klub?

Die Canadian Premier League, die höchste Spielklasse Kanadas, soll populärer gemacht werden und könnte dabei eine Kooperation mit einem Klub aus der eingehen. Laut transfermarkt.us sind drei Klubs aus der deutschen Beletage an einer solchen Zusammenarbeit mit einem kanadischen Erstligisten interessiert, das Portal bringt neben und auch den FC Bayern München ins Gespräch.

Die kanadische Profiliga wurde im April 2019 gegründet, von den acht Klubs kommt jedoch nur einer aus British Columbia, der Provinz mit den drittmeisten Einwohnern im Land. Vor allem in dieser Provinz soll die Liga nun stärker in den Fokus gerückt werden.

Bayerns kommender Gegner in der Champions League, Atletico Madrid, ist bereits eine Kooperation mit einem kanadischen Klub eingegangen, seit 2019 gehören den Spaniern die mehrheitlichen Anteile an Atletico Ottawa.

FC Bayern München: Die nächsten FCB-Spiele im Überblick