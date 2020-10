FC Bayern München, News und Gerüchte heute: Arminia-Stürmer Klos schwärmt von Lewandowski, Kimmich fehlt gegen Bielefeld

Joshua Kimmich steht gegen Arminia Bielefeld nicht zur Verfügung und DSC-Angreifer Fabian Klos schwärmt von Robert Lewandowski. Alle FCB-News heute.

Nach dem 3:0-Erfolg im gegen den 1. FC Düren muss der am Samstag zu Arminia Bielefeld. Gegen den -Aufsteiger wird der deutsche Rekordmeister allerdings kurzfristig auf Joshua Kimmich verzichten müssen.

Vor dem Aufeinandertreffen (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) hat Stürmer Fabian Klos zudem in den höchsten Tönen von Robert Lewandowski gesprochen. Auch bei Leroy Sane gibt es gute Neuigkeiten: Ihm winkt offenbar ein zeitnahes Comeback.

Nach den Rassismus-Vorwürfen im Nachwuchsbereich hat der FC Bayern derweil einen "personellen Neuanfang" angekündigt. Außerdem hat sich Bayern-Trainer Hansi Flick zu seinen Plänen mit Angreifer Jann-Fiete Arp geäußert.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am heutigen Samstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen zum FCB heute.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern ohne Joshua Kimmich gegen Arminia Bielefeld

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) kurzfristig auf Joshua Kimmich (25) verzichten.

Nach Angaben der Bild -Zeitung reiste der Nationalspieler am Freitagabend nicht mit seinen Mitspielern nach Bielefeld. Der Grund dafür: Kimmichs Partnerin Lina Meyer erwartet das zweite gemeinsame Kind.

Meyer und der Bayern-Star haben sich 2013 am Rande eines Spiels in Leipzig kennengelernt. Seit 2017 wohnen sie gemeinsam in München, Anfang Juni 2019 wurden sie zum ersten Mal Eltern.

Bis auf Kimmich und die noch an ihrem Comeback arbeitenden Leroy Sane und Tanguy Nianzou kann FCB-Coach Hansi Flick gegen Aufsteiger Arminia aus dem Vollen schöpfen. "Es ist alles im grünen Bereich", erklärte Flick am Freitagmittag hinsichtlich der personellen Lage.

"Wie die Belastung und Fitness eines Spieler ist, müssen wir von Spiel zu Spiel beurteilen. Wenn einer keine hundert Prozent geben kann, dann spielt der andere", so der 55-Jährige weiter.

FC Bayern - Bielefeld-Stürmer Klos schwärmt von Lewandowski: "Der beste Stürmer"

Stürmer Fabian Klos von Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) in den höchsten Tönen von Robert Lewandowski geschwärmt.

"Für mich gibt es keine zwei Meinungen, dass der Typ der beste Stürmer in der Bundesliga, in Europa und in der Welt ist. Es wird sicherlich sehr spaßig für unsere Abwehr zu versuchen, ihn zu beschäftigen", sagte Klos im Interview mit Sport1 .

Nach 21 Toren in der abgelaufenen Saison wartet Klos in der Bundesliga bislang noch auf seinen ersten Treffer. Lewandowski befindet sich dagegen mit fünf Toren aus drei Spielen schon wieder in einer bestechenden Form.

"Ich kann mir alles abschauen. Lewandowski weist physisch, körperlich, technisch und im Torabschluss keine Schwäche auf", so Klos über den polnischen Nationalstürmer: "Ich wundere mich, dass er bei FIFA keine 99 gekriegt hat."

FC Bayern kündigt nach Rassismus-Vorwürfen im Nachwuchsbereich "personellen Neuanfang" an

Nach den Vorwürfen gegen Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums hat der FC Bayern München die Anschuldigungen untersucht und nun abgeschlossen. "Es wird strukturelle Veränderungen und einen personellen Neuanfang für die Jugendmannschaften U9 bis U15 geben", teilte der deutsche Rekordmeister auf seiner Vereinshomepage mit.

Die Ermittlungen dauerten vom 12. August bis zum Donnerstag an und förderten im NLZ Vorgänge zu Tage, die "gegen arbeitsrechtliche Pflichten verstoßen haben, mit der Haltung des FC Bayern nicht übereinstimmen und zu Konsequenzen führen". Während die hierfür notwendigen Schritte bereits eingeleitet worden seien, hätten sich weitere öffentliche Vorwürfe nicht bewahrheitet.

Als Konsequenz soll zukünftig "bei der Festlegung auf Zuständigkeiten bestimmter Funktionen die Verantwortung auf mehrere Personen übertragen" werden. Hinzu kommen "weitreichende, regelmäßige Schulungs- und Fortbildungsprogramme".

"Wer beim FC Bayern tätig ist, hat arbeitsrechtliche Standards zu beachten und sich entsprechend zu verhalten", sagt Dr. Michael Gerlinger, Direktor Recht & Personal des FC Bayern, der die Entwicklungen leitete. "Im Zuge der Untersuchungen traten teils erhebliche Verstöße gegen arbeitsrechtliche Pflichten zutage. In unserem Klub dulden wir weder Intoleranz noch Diskriminierung. Wir werden alles dafür tun, dass sich so etwas nicht wiederholt."

Der WDR hatte in seinem Magazin Sport Inside über den Rassismusverdacht berichtet und schwere Vorwürfe erhoben. So sollen in Chatverläufen bei der Verpflichtung von Spielern rassistische Ausdrücke gefallen sein. Im August trennte sich der Verein dann von einem Jugendtrainer, auch die Staatsschutz-Abteilung der Polizei schaltete sich in die Ermittlungen ein.

Der Trainer hat daraufhin Klage gegen den Rauswurf eingereicht. "Mit der Klage wehrt sich unser Mandant gegen seine Entlassung", teilten dessen Anwälte mit. Die Kündigung werde "einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen", aber außerdem klargestellt: "Unser Mandant kooperiert mit den Ermittlungsbehörden."

FC Bayern - Als Arminia Bielefeld Philipp Lahm nicht wollte: "Seine Flanken kamen nicht präzise genug"

Achtmal spielte Philipp Lahm in seinen 14 Profijahren gegen Arminia Bielefeld. In zu unterschiedlichen Sphären bewegten sich der Weltmeister von 2014 und langjährige Kapitän sowohl der Nationalmannschaft als auch des FC Bayern München und der aktuelle Bundesliga-Aufsteiger, der am Samstag den Abomeister empfängt (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Dabei hätten im Sommer 2003 Lahm und die Arminia eine gewisse Karriere-Wegstrecke gemeinsam gehen können. Der junge Außenverteidiger Lahm hätte für Bielefeld spielen können, wenn er Benno Möhlmann von sich und seinen Qualitäten überzeugt hätte. Oder vielleicht auch, wenn er beim damaligen Trainer der Ostwestfalen bleibenderen Eindruck hinterlassen hätte.

FC Bayern: Comeback von Leroy Sane? Flick: "Es sieht sehr gut aus"

Leroy Sane winkt offenbar ein zeitnahes Comeback. Das bestätigte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem Sieg des deutschen Rekordmeisters im DFB-Pokal am Donnerstagabend gegen den 1. FC Düren (3:0).

"Ich kann nicht sagen, wann es genau ist", sagte Flick, allerdings gebe es einen "klaren Fahrplan" für die Rückkehr des deutschen Nationalspielers in den Spielbetrieb: "Es sieht sehr gut aus. Er macht gute Trainingseinheiten."

Sane hatte sich Ende September im von einem 2019 erlittenen Kreuzbandriss vorgeschädigten Knie eine Kapselverletzung zugezogen und fällt seitdem aus. Damals äußerte Flick die Hoffnung, dass Sane schon nach der Länderspielpause wieder einsatzfähig sein könne, doch diese Prognose zerschlug sich.

Auch das anstehende Bundesligaspiel des deutschen Rekordmeisters bei Arminia Bielefeld am Samstagabend (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) und der Auftakt in die Champions-League-Gruppenphase gegen am kommenden Mittwoch werden für den 24-Jährigen wohl noch zu früh kommen.

"Zunächst bedarf es einer sehr gründlichen Diagnostik, um zu sehen, ob es sich am Kniegelenk des Kreuzbandrisses wirklich nur um die Kapsel handelt", sagte Dr. Michael Lehnert, ehemaliger Mannschaftsarzt der Damenschaft des , im Gespräch mit Goal und SPOX und prognostizierte eine Ausfallzeit von "bis zu vier Wochen".

Dabei gehe es lediglich um die Rückkehr ins Training mit dem Ball, in den Spielbetrieb werde Sane demnach erst nach mindestens sechs Wochen einsteigen können, erklärte Lehnert damals. Sane, der im Sommer von nach München gewechselt war, liegt den Aussagen von Flick zufolge nun jedoch vor diesem Zeitplan.

Die Bild hatte am Dienstag berichtet, dass Sane kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werde. Maximal solle er anschließend noch zwei Wochen ausfallen. Geht dieser Plan auf, könnte Sane beim Auswärtsspiel in Köln am 31. Oktober wieder auf dem Platz stehen und wäre somit auch im Topspiel gegen Anfang November (7. November) einsatzfähig.

FC Bayern: So steht es um die Zukunft von Jann-Fiete Arp

Nach der Einwechslung von Jann-Fiete Arp gegen den 1. FC Düren hat sich Bayern-Trainer Hansi Flick zu seinen Plänen mit dem 20-Jährigen geäußert. "Ich glaube, dass es für Fiete einfach wichtig ist, dass er ein Zuhause hat. Und sein Zuhause ist aktuell die U23", so Flick am Freitag.

Arp war am Donnerstag beim 3:0 im DFB-Pokal in der Schlussphase eingewechselt worden. Mit guten Leistungen in der U23 könne sich der Stürmer aber dennoch für Einsätze bei den Profis empfehlen: "Es liegt an ihm, welche Leistung er bringt. Ein Torjäger wird daran gemessen, dass er Tore erzielt", betonte Flick.

FC Bayern gastiert in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld - alle Infos zur Übertragung

Der vierte Spieltag der Bundesliga ist in vollem Gange, mit dabei ist eine Begegnung, die es im deutschen Profifußball seit über elf Jahren nicht mehr gab: Aufsteiger Arminia Bielefeld bekommt es mit dem FC Bayern München zu tun. Anstoß in der SchücoArena in Bielefeld ist um 18.30 Uhr.

Der FC Bayern München hat sich kurz vor der Länderspielpause ordentlich verstärkt: Mit Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Mouting, Douglas Costa und Marc Roca haben einige hochklassige Spieler den Weg in die bayerische Landeshauptstadt gefunden, den ein oder anderen werden wir heute mit Sicherheit im Kader sehen.

Nach der Niederlage am zweiten Spieltag gegen die TSG will man versuchen, so bald wie möglich die Tabellenspitze zu erobern - der Last-Minute-Sieg gegen vor der Länderspielpause war dafür der erste Schritt.

Mit der Arminia aus Bielefeld wartet heute allerdings ein gefährlicher Gegner auf den Rekordmeister: Die Westfalen sind auf Platz 10 der Tabelle und konnten gegen den gewinnen. Mit einem Sieg kann Bielefeld zudem an den Bayern vorbeiziehen - aber gelingt den Westfalen die Überraschung?

