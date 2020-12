FC Bayern weiterhin an Callum Hudson-Odoi interessiert, Freundin von Alphonso Davies veröffentlicht rassistische Nachrichten - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Chelseas Hudson-Odoi ist weiterhin ein Thema beim FC Bayern und die Freundin von Davies veröffentlicht rassistische Nachrichten. Alle FCB-News heute.

Am Samstag ist der in der gegen gefordert (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) und braucht nach dem 3:3 gegen unbedingt drei Punkte, um in der Tabelle nicht von der Konkurrenz überholt zu werden.

Hinter den Kulissen laufen zudem bereits die Kaderplanungen für die neue Saison: Der Rekordmeister ist auch nach zwei gescheiterten Versuchen weiterhin an Chelseas Callum Hudson-Odoi interessiert. Ein Transfer im Januar ist allerdings nicht geplant.

Außerdem: Jordyn Huitema hat eine Reihe von Nachrichten veröffentlicht, in denen sie und ihr Freund Alphonso Davies rassistisch beleidigt wurden. Trainer Hansi Flick zeigt sich von Fragen zu den vielen Gegentoren genervt und Bayern bleibt der beliebteste Verein der Bundesliga.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Samstag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern weiterhin an Callum Hudson-Odoi interessiert - Wechsel im Winter aber kein Thema

Auch nach zwei gescheiterten Versuchen, Callum Hudson-Odoi (20) zu verpflichten, ist der Flügelspieler des FC Chelsea weiterhin ein Thema beim FC Bayern München.

Nach Informationen von Goal und SPOX hält der deutsche Rekordmeister nach wie vor Kontakt zur Spielerseite. Ein Transfer im Januar ist zwar nicht geplant, allerdings sehen die Kaderplaner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic den englischen Nationalspieler als mögliche große Lösung für den kommenden Sommer.

Bild: Getty Images

Dies hängt vor allem davon ab, ob der aktuell von ausgeliehene Douglas Costa (30) fest verpflichtet wird oder nicht. Bisher konnte der Brasilianer seit seiner Rückkehr an die Isar nur selten überzeugen (13 Einsätze/1 Tor/3 Vorlagen). Der FCB hat für Costa keine verpflichtende Kaufoption.

Hudson-Odoi, noch bis 2024 bei den Blues unter Vertrag, kann sich einen Abschied aus London weiterhin gut vorstellen. Bei Chelsea kommt er unter Chelsea-Coach Frank Lampard in dieser Saison meist nur als Joker zum Zug, die letzten drei Spiele verpasste er verletzungsbedingt (12 Einsätze/3 Tore).

FC Bayern: Freundin von Alphonso Davies veröffentlicht rassistische Nachrichten

Jordyn Huitema, Fußballerin bei und Freundin von Bayerns Alphonso Davies, hat auf Instagram eine Reihe von Nachrichten veröffentlicht, in denen sie und Davies rassistisch beleidigt wurden.

Bild: PSG

Dazu schrieb sie: "Wir werden niemals das Gute in der Welt sehen, wenn wir nur die Hautfarbe des anderen sehen. Wir sind alle Teil einer Rasse, der Menschheit." Den Post versah sie mit dem Hashtag #notoracism, ehe Ausschnitte aus dem hässlichen Nachrichtenverlauf folgten.

Auch Davies meldete sich in den sozialen Medien zu Wort und unterstützte Huitema, mit der er seit Mai 2017 zusammen ist: "Dies ist die Art von Kommentaren, die unter den Bilder meiner Freundin stehen und die wir in unseren Direktnachrichten erhalten. Das ist absolut widerlich."

Wegen Gegentoren: Bayern-Trainer Hansi Flick kontert Journalisten

Studie: FC Bayern ist der beliebteste Bundesligist

Bayern München bleibt der beliebteste Klub in der Bundesliga. Das geht aus einer zum sechsten Mal durch das Unternehmen SLC Management durchgeführten Studie hervor. Die Bayern liegen in zwölf von 18 Kriterien vorne, im Gesamtranking folgen und . Schlusslicht bei der Datenerhebung in der Saison 2019/20 ist der .

Bild: Imago Images

Grundlage der Ergebnisse ist eine repräsentative Untersuchung mit deutschlandweit über 30.000 Befragten. Ausschlaggebend für die Beliebtheit der Münchner seien verschiedene Erfolgsfaktoren, etwa die große Fan- und Mitgliederbasis, wirtschaftlicher Erfolg und erneute Spitzenpositionen bei subjektiven Kriterien wie Image oder Kundenzufriedenheit.

Quelle: SID

FC Bayern München: Die nächsten Pflichtspiele des FCB auf einen Blick