Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM

Das Topspiel der tragen am 11. Spieltag und der aus. Angestoßen wird am Samstagabend um 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei.

Die Bayern grüßen noch immer von der Tabellenspitze der Liga. Um weiterhin auf Platz eins zu bleiben, braucht es jedoch einen Sieg. Sowohl als auch könnten die Münchner an diesem Spieltag überholen.

Auch Union Berlin spielt im oberen Tabellendrittel mit. Derzeit rangieren die Köpenicker auf Platz sechs, müssen jedoch noch einige Zeit auf Goalgetter Max Kruse verzichten.

Wer zeigt das Topspiel der Bundesliga zwischen Union Berlin und Bayern München? Goal präsentiert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung.

In Zeiten, in denen das soziale Leben weitestgehend stillsteht, bietet zumindest der Fußball Abwechslung. Auch das Topspiel zwischen Union Berlin und Bayern München ist glücklicherweise live im Fernsehen zu sehen - Goal erklärt Euch, wo.

Das Duell wird am Samstagabend live im Fernsehen gezeigt, allerdings nicht umsonst. Union gegen Bayern läuft nämlich weder im Free-TV noch im Gratismonat bei DAZN.

Stattdessen hat Pay-TV-Sender Sky die Begegnung exklusiv im Programm. Das Spiel läuft live auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Vorberichte dazu starten schon um 17.30 Uhr.

Wer keine Analyse und kein Interview verpassen möchte, sollte also schon eine Stunde vor Anstoß einschalten. Sobald um 18.30 Uhr das Spiel in Berlin angepfiffen wird, übernimmt Kommentator Kai Dittmann das Mikrofon.

Union Berlin vs. Bayern München live im TV bei Sky - die Übertragung im Überblick:

Das Angebot von Sky steht allerdings nur Abonnenten zur Verfügung, die das Bundesligapaket gebucht haben. Die Konditionen dazu findet Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Sky hat sich die exklusiven Rechte an Union Berlin gegen Bayern München gesichert und zeigt das Duell nicht nur im Fernsehen. Auch im Internet ist Sky Euer Place-to-be, wenn Ihr das Topspiel im LIVE-STREAM sehen wollt.

Ihr habt ein TV-Abo bei Sky, könnt am Samstagabend allerdings nicht vor dem Ferseher sitzen? Dann schaut das Spiel unterwegs im LIVE-STREAM bei Sky Go!

Auf der Streaming-Plattform läuft dieselbe Übertragung wie im Fernsehen. Dazu braucht Ihr lediglich die Sky-Go-App auf Eurem Gerät. Unter diesem Link könnt Ihr sie kostenlos downloaden.

Eine zweite Möglichkeit, Union gegen Bayern im LIVE-STREAM zu verfolgen, bietet Sky Ticket. Dort könnt Ihr Euch auch ohne TV-Abo anmelden und das Topspiel live schauen.

Allerdings ist dort ein kostenpflichtiges Streaming-Abo notwendig. Infos zu den Konditionen bei Sky Ticket findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Portals.

Ihr habt die Live-Übertragung nicht sehen können? Dann bietet Euch DAZN eine Lösung. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr dort die Highlights von Union Berlin gegen Bayern sehen.

Auf der Plattform ist der Clip also ab 21 Uhr auf Abruf zu sehen. Alle Abonnenten können ihn anschließend jederzeit ansehen. Zudem gibt's dort die Highlights aller anderen Spiele des Spieltags.

Um Zugriff auf die Videos zu bekommen, benötigt Ihr ein Abonnement. Das gibt es für alle Neukunden sogar erst einmal umsonst! DAZN schenkt jedem neu registrierten Nutzer einen Monat lang das Abo.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr unter diesem Link.

