FC Bayern München: Rummenigge schwärmt von Tonali, Kimmich spricht über Verletzung - alle News und Gerüchte zum FCB heute

Karl-Heinz Rummenigge spricht über Milan-Juwel Sandro Tonali. Joshua Kimmich äußert sich zu seiner Verletzung. Alle News rund um den FC Bayern heute.

Am Samstagabend trifft der in der auf (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Hansi Flick muss dabei weiterhin auf Joshua Kimmich verzichten, der nun über seine Ängste im Hinblick auf seine Meniskusverletzung spricht.

Derweil äußert sich Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu den Personalien David Alaba, Erling Haaland sowie Milan-Talent Sandro Tonali.

Außerdem: FCB-Präsident Herbert Hainer sieht bei Leroy Sane noch Luft nach oben.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zum FC Bayern München vom Freitag. Die Bayern-News der vergangenen Tage gibt es hier:

FC Bayern München - Rummenigge über Tonali: "Ein sehr guter Junge"

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat bekräftigt, dass der italienische Nationalspieler Sandro Tonali von der AC Milan vorerst kein Thema beim FCB sei. Allerdings beobachte man die Entwicklung des 20-Jährigen genauestens.

"Wir kennen ihn gut", sagte Rummenigge im Interview mit Tuttosport und betonte, dass Tonali "ein sehr guter Junge ist, sonst wäre er nicht der beste italienische Nachwuchsspieler und würde nicht für den spielen."

Dennoch riet der 65-Jährige dem Italiener vorerst zu einem Verbleib in seinem Heimatland: "Ich habe eine Theorie über junge Spieler: So wie es für deutsche Spieler besser ist, ein paar Jahre in der Bundesliga zu wachsen, sollten italienische Spieler nicht zu früh aus der genommen werden."

Tonali ist bis Saisonende von Brescia Calcio an die Rossoneri ausgeliehen. Anschließend besteht für die Mailänder eine Kaufoption.

FC Bayern - Joshua Kimmich: "Mein Knie hat sich beschissen angefühlt"

Nationalspieler Joshua Kimmich hat erstmals seit seiner Knie-OP Einblick in sein von der schweren Verletzung angeknackstes Seelenleben gegeben. "Mein Knie hat sich beschissen angefühlt. (...) Ich hatte die Angst, dass ich aufwache und mein Knie immer noch steif ist. Dann war da die Angst vor der Operation selbst", sagte Kimmich im Sonderheft Jahresrückblick des Magazins stern.

Dabei habe "sicher eine Rolle" gespielt, dass es der erste Eingriff bei ihm war, berichtete der 25-Jährige. Zudem sei vorher unklar gewesen, was genau bei der OP passieren würde. "Besser und gesünder" wäre gewesen, "zu nähen", sagte Kimmich, "aber dann wäre ich vier bis fünf Monate ausgefallen." Nähen war aber nicht möglich, weshalb ein Meniskus-Teil entnommen wurde und er mit sechs Wochen Pause davonkam.

Bayern-Präsident Herbert Hainer über Leroy Sane: "Glaube, dass er deutlich mehr kann"

Präsident Herbert Hainer vom Triple-Gewinner Bayern München sieht das Potenzial des Königstransfers Leroy Sane noch längst nicht als ausgeschöpft an. "Ich glaube, dass Leroy Sane deutlich mehr kann", sagte Hainer bei Sport1, nahm den Nationalspieler aber in Schutz.

Die lange Verletzung, die dadurch hervorgerufene mentale Belastung, die schwierige Integration in einer absoluten Top-Mannschaft, "da muss man sich erstmal reinarbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen." Beim FC Bayern seien "alle von seinem Potenzial überzeugt. Er hat geniale Dinge an sich", betonte Hainer und forderte: "Man muss ihm Zeit geben."

FC Bayern: Rummenigge lässt Tür für Alaba offen und spricht über möglichen Haaland-Transfer

Karl-Heinz Rummenigge (65) hat der italienischen Zeitung Tuttosport ein ausführliches Interview gegeben. Dabei sprach der Vorstandschef des FC Bayern München über Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland, Paulo Dybala von , die Verhandlungen mit David Alaba und die bisherigen Leistungen von FCB-Rückkehrer Douglas Costa.

Hier gelangt Ihr direkt zu den Aussagen von Rummenigge.

