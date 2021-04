FC Bayern München - Robert Lewandowski im Mannschaftstraining: Comeback in Mainz

Gegen Leverkusen fehlte Robert Lewandowski dem FC Bayern München noch. Gegen Mainz könnte der Pole nun sein Comeback feiern.

Weltfußballer Robert Lewandowski steht vor seinem Comeback. Bayern Münchens Trainer Hansi Flick erwartet seinen Torgaranten im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Mainz 05 zurück. "Er ist für Samstag absolut eine Option. Wir sind froh, dass es bei ihm so schnell geht", sagte Flick nach dem 2:0 des Rekordmeisters gegen Bayer Leverkusen. Lewandowski mache einen "hervorragenden Eindruck", hatte er zuvor bereits betont.

Am Mittwoch absolvierte Lewandowski nach Vereinsangaben erstmals "einen Großteil des Mannschaftstrainings". Es sei ein "weiterer großer Schritt zum Comeback". Der Torjäger hatte sich am 28. März im Länderspiel der Polen gegen Andorra eine Bänderverletzung am rechten Knie zugezogen.

FC Bayern: Robert Lewandowski jagt Rekord von Gerd Müller

In der bisherigen Saison hat Lewandowski bereits 35 Tore erzielt. Bis zum "ewigen" Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 fehlen dem 32-Jährigen noch fünf Treffer. Vier Spieltage stehen in der Bundesliga noch aus, um die Bestmarke zu knacken.

Gute Nachrichten vermeldeten die Münchner auch von Serge Gnabry. Der Nationalspieler hat nach seiner Corona-Erkrankung wieder mit dem Lauftraining begonnen. Auch Corentin Tolisso, der Mitte Februar wegen eines Sehnenrisses im linken Oberschenkel operiert worden war, absolvierte am Mittwoch eine erste leichte Laufeinheit.