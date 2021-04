FC Bayern München: Anfeindungen gegen Salihamidzic wegen Flick-Abgang? Hainer verteidigt FCB-Sportvorstand

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat sich abermals schützend vor Sportvorstand Hasan Salihamidzic gestellt, der bei den Anhängern des Rekordmeisters zuletzt aufgrund der internen Streitigkeiten mit Trainer Hansi Flick und dessen öffentlich formuliertem Wunsch nach Vertragsauflösung im Sommer in Ungnade gefallen war.

"Sachliche Kritik ist selbstverständlich immer zulässig. Persönliche Angriffe und Hetze verurteilen wir allerdings auf das Schärfste - dafür gibt es beim FC Bayern nicht den geringsten Platz", wird Hainer am Mittwoch auf den Social-Media-Kanälen des FCB zitiert.

Der 66-Jährige hatte bereits am Dienstag während eines Mitgliederdialogs im Vorfeld des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen (2:0) die Personalpolitik des Sportvorstandes verteidigt. Diese war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Bestandteil des offenen Konflikts zwischen Salihamidzic und Flick gewesen.

Unter anderem hatte der Bayern-Trainer Salihamidzic indirekt, aber öffentlich in puncto Kaderplanung brüskiert, indem er sagte, dass der FCB "letztes Jahr eine Mannschaft hatte, die qualitativ - ich glaube, das weiß jeder - besser war als die Mannschaft dieses Jahr".

"Wir verstehen alle, dass der Trainer neue Spieler verlangt, und auch Top-Spieler, damit wir dieses Niveau halten", sagte Hainer am Dienstag: "Aber wir haben seit dem 8. März eine Pandemie und keine Zuschauer mehr in den Stadien."

Am Tag nach der Veranstaltung wandte sich Präsident Herbert Hainer noch einmal eindringlich an die Öffentlichkeit: "Der FC Bayern stellt sich geschlossen und mit Nachdruck gegen Anfeindungen in Richtung Hasan Salihamidžić."