Wer zeigt / überträgt 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München LIVE? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Der FC Bayern München könnte sich am Wochenende beim FSV Mainz 05 zum Meister küren. Goal erklärt, wie das Spiel live gezeigt / übertragen wird.

Der FC Bayern München könnte sich an diesem Wochenende erneut zum Meister küren: Der Rekordmeister ist am Samstag beim Abstiegskandidaten 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Anstoß in der Opel Arena ist um 15.30 Uhr

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung der Bayern vor dem Spieltag auf den Zweiten RB Leipzig, bei noch vier verbleibenden Spielen ist die Meisterschaft so gut wie gesichert. Ein Sieg gegen Mainz und das Team von Noch-Trainer Hansi Flick muss wieder mal Platz in der Titelvitrine schaffen.

Allerdings sollten die Bayern vor dem Gegner gewarnt sein: Im Hinspiel Anfang Januar führte der FSV zur Halbzeit mit 2:0. Am Ende konnten die Bayern zwar mit 5:2 siegen, allerdings gehört Mainz zu den gefährlichsten Teams der Rückrunde - Thomas Müller und Co. sollten aufpassen.

Erster gegen Dreizehnter - wer hier Favorit ist und wer nicht dürfte nicht nur auf dem Papier klar sein. Kann sich Mainz trotzdem noch mehr Luft im Abstiegskampf beschaffen? Goal erklärt, wer die Begegnung am Samstag zeigt / überträgt.

Wer überträgt / zeigt FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Datum Samstag | 24.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 31. Spieltag | Rückrunde Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Opel Arena | Mainz

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München bei Mainz 05 LIVE im TV? Die Bundesliga im Fernsehen verfolgen

Der FC Bayern München hat am Samstag mal wieder die Gelegenheit, vorzeitig Meister zu werden - gerade Fans des Klubs von der Säbener Straße wollen sich ein solches Spektakel nicht entgehen lassen.

Sollte der FC Bayern München gewinnen, würde man zwar auswärts zum Meister gekürt werden, das dürfte die Profis aber nicht weiter bedrücken. Wie sieht es aber für die Anhänger:innen aus: Wird das Spiel am Samstag LIVE im TV übertragen?

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FC Bayern München LIVE? Die BuLi im TV

Es gibt eine gute und eine schlechte Antwort auf diese Frage, wobei wir erst einmal alles Negative aus der Welt schaffen wollen: Das Spiel zwischen Mainz und dem FC Bayern wird am Samstag nicht im Free-TV zu sehen sein!

Der Grund dafür ist simpel: Keiner der zahlreichen Sender, die ihr Programm kostenlos ausstrahlen (ARD, ZDF, Eurosport, Sport1...) hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga live? Sky zeigt Bayern bei Mainz!

Das heißt aber nicht, dass ihr den Kopf in den Sand stecken solltet - es gibt eine Alternative! Pay-TV-Sender Sky hält in dieser Saison die Übertragungslizenzen für alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr und geht daher auch an diesem Samstag auf Sendung.

Wie die Übertragung von Sky ablaufen wird könnt ihr in dieser Aufzählung erkennen. Übertragen wird das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Mit dabei: Kultkommentator Wolff Fuss!

Mainz - Bayern auf Sky: So wird die Bundesliga im TV LIVE übertragen

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

:

FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München: So teuer / günstig ist Sky

Sky ist ein Pay-TV-Sender, das kam bereits durch. Aber was bedeutet das überhaupt? Da Sky nicht zum Free-TV gehört, muss man Geld bezahlen, um die Sendungen des Fernsehsenders zu sehen.

Dabei hat sich Sky ein bestimmtes System ausgedacht, bei welchem man Pakete buchen muss, um die dazugehörigen Inhalte zu sehen. Wie in den folgenden Punkten zu sehen benötigt ihr für die Bundesliga das "Bundesliga-Paket", alternativ findet ihr hier eine Übersicht.

FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München live im Pay-TV: Das sind die unterschiedlichen Sky-Pakete

Fußball Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Sport Champions League (nur noch diese Saison) DFB-Pokal Premier League Tennis, Handball, Golf Formel 1

Cinema

Entertainment

Entertainment Plus

Kids

Guten Morgen, 05ER. 😍 Symbolbild von unserem Morgen. Kurz nochmal zurückblicken, freuen und dann: Fokus auf #M05FCB. 🙌 pic.twitter.com/XAtotvaCUB — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) April 22, 2021

Ihr wollt nicht nur die besten Szenen aus Mainz sehen, sondern auch wissen, was auf den Plätzen der anderen Bundesligisten läuft? Dann sollte die Konferenz ideal sein, die ihr ebenfalls mit dem Bundesliga-Paket sehen könnt.

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderation : Esther Sedlaczek

: Experten : Dietmar Hamann

: Gezeigte Spiele : 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin - Werder Bremen SC Freiburg - 1899 Hoffenheim

: Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

:

Wer zeigt / überträgt Mainz 05 gegen FC Bayern München im LIVE-STREAM? So seht ihr die Bundesliga im Internet!

Ein so wichtiges Spiel wird natürlich im TV übertragen, in den vorangestellten Abschnitten haben wir bereits ausführlich über die Übertragung der Bundesliga im Pay-TV geschrieben.

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein: Schließlich gibt es immer mehr Zuschauer:innen, die gar keinen Fernseher zu Hause haben und auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind.

Auch Sky hat sich dafür etwas ausgedacht und gleich zwei unterschiedliche Portale auf den Markt gebracht: Sky Go und das Sky Ticket. Goal erklärt, wie sich die beiden unterscheiden.

FC Bayern München in Mainz dank Sky Go sehen - die Bundesliga im LIVE-STREAM

Sky Go ist für alle Kund:innen von Sky, die bereits ein Abonnement beim Fernsehsender haben - dank Sky Go könnt ihr das gleiche Programm nun auch auf anderen Geräten verfolgen.

Wer also beispielsweise das Bundesliga-Paket gebucht hat, der kann sich mit seinen LogIn-Daten anmelden und so die Bundesliga am Wochenende auf dem Handy, Tablet etc. verfolgen.

#DFL-Präsidium beschließt zweistufige Quarantäne-Maßnahmen für die letzten drei Spieltage der laufenden Saison 2020/21 der #Bundesliga und 2. Bundesliga ➡️ https://t.co/GInDqER7eR pic.twitter.com/kysoxNFX6Y — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) April 22, 2021

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM? So seht ihr Mainz vs. Bayern München LIVE

Sky Ticket bietet im Grunde das gleiche an, allerdings ist die Zielgruppe komplett unterschiedlich: Das Ticket richtet sich an alle Fans, die noch kein langfristiges Abonnement oder Paket bei Sky gebucht haben und das auch nicht vorhaben.

Mit dem Ticket erhaltet ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten und seid so flexibler unterwegs. Ihr könnt außerdem das Ticket monatlich kündigen und seid so nicht ewig an einen teuren Vertrag gebunden.

Mainz vs. Bayern München im LIVESTREAM: So bekommt ihr DAZN, Sky Ticket und Sky Go

Die Aufstellungen vom FC Bayern München und Mainz 05: So laufen die Teams in der Bundesliga auf

Für Gewöhnlich veröffentlichen die Teams an Spieltagen etwa eine Stunde vor Anpfiff ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel!

Wer überträgt / zeigt FC Bayern vs. PSG heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League