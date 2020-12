Bayern München: Manuel Neuer von IFFHS zum Welttorhüter des Jahres gekürt

Manuel Neuer darf sich zum fünften Mal über den IFFHS-Award für den besten Torhüter der Welt freuen. Er zieht mit zwei Legenden gleich.

Bayern-Keeper Manuel Neuer ist von der IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) zum Welttorhüter des Jahres 2020 gekürt worden. Das gab die Statistik-Vereinigung am Sonntag bekannt.

Neuer sicherte sich bei der Wahl, die ausgewählte internationale Fachredaktionen und Experten durchführen, eine Punktzahl von 320 und verwies Jan Oblak ( , 40 Punkte) und Alisson ( , 30 Punkte) damit deutlich auf die Plätze zwei und drei. Marc-Andre ter Stegen vom wurde mit zehn Punkten Fünfter.

IFFHS-Welttorhüter: Manuel Neuer zieht mit Iker Casillas und Gigi Buffon gleich

Für Neuer ist es nach 2013, 2014, 2015 und 2016 der fünfte IFFHS-Award. Der 34-jährige deutsche Nationalkeeper zieht dadurch mit den Legenden Iker Casillas (gewann 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012) und Gianluigi Buffon (gewann 2003, 2004, 2006, 2007 und 2017) als Rekord-Preisträger gleich.

Auch bei der von der FIFA durchgeführten Welttorhüter-Wahl im Rahmen der "The Best"- Awards ist Neuer in diesem Jahr unter den Nominierten. Neben Neuer, Oblak, Alisson und ter Stegen stehen hier auch Keylor Navas (PSG) und Thibaut Courtois ( ) auf der sechs Mann starken Shortlist. Am 17. Dezember wird in Zürich der Sieger verkündet, Neuer kann sich den seit 2017 vergebenen FIFA-Award erstmals sichern.