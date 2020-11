FIFA-Weltfußballerwahl 2020: Das sind die Nominierten

Am 17. Dezember wird der alljährliche 'The Best'-Award verliehen. Nun hat die FIFA die Shortlist der nominierten Männer und Frauen veröffentlicht.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Mittwoch die jeweiligen Shortlists mit den Nominierten für den 'The Best'-Award 2020 bekanntgegeben. Die Fans können nun in einem Voting bis 9. Dezember ihre Favoriten auswählen, die Awards werden dann am 17. Dezember 2020 verliehen, wobei die Fan-Stimmen genau wie die Abstimmung der Medienvertreter, der Nationaltrainer und der Kapitäne der Nationalmannschaften jeweils ein Viertel zählt.

Im Vorjahr hatte sich Barcelona-Superstar Lionel Messi bei den Männern die Auszeichnung des Weltfußballers vor Liverpools Verteidiger Virgil van Dijk und Cristiano Ronaldo von gesichert. Auch bei der diesjährigen Verleihung sind die Drei wieder nominiert.

Während sich Manuel Neuer ( ) Hoffnungen auf den Welttorhüter-Award machen darf, zählen die beiden deutschen Trainer Hans-Dieter Flick (FC Bayern München) und Jürgen Klopp ( ) zu den fünf Kandidaten für die Auszeichnung des Welttrainers.

Bei den Frauen wird die Nachfolgerin von Megan Rapinoe als Weltfußballerin gesucht.

The Best 2020 - FIFA-Weltfußballer: Die Nominierten

Thiago Alcantara (FC Bayern München / FC Liverpool)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Kevin De Bruyne ( )

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Sadio Mane (FC Liverpool FC)

Kylian Mbappe ( )

Lionel Messi ( )

Neymar (Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos ( )

Mohamed Salah (FC Liverpool)

Virgil van Dijk (FC Liverpool)

The Best 2020 - FIFA-Weltfußballerin: Die Nominierten

Lucy Bronze ( / Manchester City)

Delphine Cascarino (Olympique Lyon)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

Pernille Harder ( / )

Jennifer Hermoso (FC Barcelona)

Ji So-yun (FC Chelsea)

Sam Kerr (FC Chelsea)

Saki Kumagai (Olympique Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

Vivianne Miedema (Arsenal WFC)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

The Best 2020 - FIFA-Welttorhüter: Die Nominierten

Alisson Becker (FC Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

The Best 2020 - FIFA-Welttorhüterin: Die Nominierten

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea)

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (VfL Wolfsburg )

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Manchester City WFC)

The Best 2020 - FIFA-Welttrainer Männer: Die Nominierten

Marcelo Bielsa ( )

Hans-Dieter Flick (FC Bayern München)

Jürgen Klopp (FC Liverpool)

Julen Lopetegui ( )

Zinedine Zidane (Real Madrid)

The Best 2020 - FIFA-Welttrainer Frauen: Die Nominierten

Lluis Cortes (FC Barcelona)

Rita Guarino (Juventus)

Emma Hayes (FC Chelsea)

Stephan Lerch (VfL Wolfsburg)

Hege Riise (LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman ( )