Bayern München: Zwei Spiele Sperre für Corentin Tolisso

Seine Notbremse im Spiel gegen Arminia Bielefeld führt zu einer Zwei-Spiele-Sperre für Bayern Münchens Corentin Tolisso.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss auf nationaler Ebene zwei Spiele ohne Corentin Tolisso auskommen.

Der Franzose wurde wegen seiner Roten Karte beim 4:1 gegen Arminia Bielefeld für zwei Begegnungen gesperrt.

Tolisso gegen Frankfurt und in Köln nicht mit dabei

Das Urteil ist rechtskräftig. In der , in der die Bayern am Mittwoch gegen antreten, ist Tolisso spielberechtigt.

Er fehlt den Bayern in der nun in den Spielen gegen und beim .