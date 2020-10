Perfekt: FC Bayern verleiht Michael Cuisance nach Marseille

Der hat Michael Cuisance an den französischen Erstligisten verliehen. Das gab der Rekordmeister am Montagabend bekannt. "Michael wird seinen Weg gehen. Die Entscheidung jetzt wird ihm und Olympique helfen", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Cuisance war erst 2019 für zwölf Millionen Euro von zum FCB gewechselt. In seiner ersten Saison kam er nur zu wenigen Kurzeinsätzen und lief in insgesamt elf Pflichtspielen für die Münchner auf.

Nach Berichten aus sicherte sich OM auch eine Kaufoption für den 21-Jährigen, der auf Twitter den Anschein erweckte, als ob für ihn in jedem Fall ein endgültiger Abschied von den Münchnern feststeht. "Vielen Dank, FC Bayern! Ich habe viel gelernt und einige tolle Teamkollegen getroffen. Jetzt folgt ein neues Kapitel für mich, aber ich werde mich immer gerne zurückerinnern und an die tolle Unterstützung durch die Fans denken", schrieb Cuisance.

Thank you @fcbayern ! I learned a lot and met amazing teammates. It's a new chapter for me but I will never forget the good memories and support from the fans 🔴⚪ #MiaSanMia