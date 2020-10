FC Bayern - Michael Cuisance stichelt gegen den FCB: "Habe mein Lachen wiedergefunden"

Dass er bei Bayern unzufrieden war, daraus macht Michael Cuisance kein Geheimnis. Nach seinem Debüt für Marseille verteilt er kleine Spitzen.

Michael Cuisance hat nach seiner Liga-Premiere für in Richtung seines Klubs , von dem er an die Franzosen verliehen wurde, gestichelt. "Ich bin glücklich. Ich habe mein Lachen wiedergefunden", sagte er nach dem 3:1-Sieg gegen Bordeaux den Journalisten.

In München hatte Cuisance nach seinem Wechsel von im Sommer 2019 nur eine Nebenrolle gespielt. Bei OM setzt Trainer Andre Villas-Boas allem Anschein nach auf den Linksfuß, der am Wochenende von Beginn an im offensiven Mittelfeld ran durfte.

Cuisance hat sich schon vom FCB verabschiedet

"Wir haben eine großartige Kommunikation und einen gesunden Konkurrenzkampf", berichtete Cuisance, der ergänzte: "Wir wollen uns alle bis ans Maximum pushen, um in dieser Saison etwas Schönes zu erreichen." Bei der Bekanntgabe seiner Leihe nach Marseille hatte sich Cuisance bereits bei den Bayern-Fans via Twitter verabschiedet und den Eindruck erweckt, dass er nicht mehr mit einer Rückkehr nach München rechnet.

Nach Angaben von OM-Sportchef Pablo Longoria liegt Marseilles Kaufoption für Cuisance "zwischen 10 und 18 Millionen Euro".