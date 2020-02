FC Bayern München: Neuer Berater verrät Kingsley Comans Zukunftspläne

Am Sonntag könnte Kingsley Coman sein Comeback für den FC Bayern feiern. Vorab sprach sein neuer Berater über die Zukunftsplanung des Angreifers.

Kingsley Coman vom wechselte in der vergangenen Woche von der Berateragentur „Together for you“ zu „Colossal Sports Management“. Sein neuer Agent Aidy Ward sprach nun in einem Interview mit Sport1 über die Zukunftspläne des Franzosen.

"Kingsley ist sehr glücklich in München. Sein Fokus liegt im Moment einzig und allein darauf, für das Spiel gegen Leipzig bereit zu sein, falls er gebraucht wird. Und darauf, die Bayern in das Viertelfinale der zu führen", betonte der Engländer.

Coman-Berater über Zukunftsplanung in München: "Wenn die Zeit dafür reif ist, dann werde ich das Thema mit seinem Vater besprechen"

So wolle Coman auch künftig für den Rekordmeister auflaufen und denkt derzeit nicht an einen Abschied. Ward erklärte: "Alle Diskussionen über seine Zukunft sind im Moment nicht von Belang. Wenn die Zeit dafür reif ist, dann werde ich das Thema mit seinem Vater besprechen. Das ist aber nichts, was wir aktuell tun. Bayern ist der einzige Weg."

Mehr Teams

Ein Zitat aus dem Jahr 2016 legt jedoch nahe, dass es Coman womöglich eines Tages auf die Insel ziehen könnte. "Für mich ist es die interessanteste Liga der Welt. Meine Karriere fängt gerade erst an, man kann nie wissen. Aber hat eine Liga, in der jeder Fußballer gerne spielen würde", sagte der 23-Jährige damals dem Guardian.

Bericht: FC Bayern München will Kingsley Coman auf keinen Fall ziehen lassen

Der FC Bayern hat laut Sport1 derzeit aber kein Interesse daran, Coman im Sommer abzugeben und plant trotz seiner Verletzungsanfälligkeit fest mit dem Flügelspieler. In der laufenden Saison kommt Coman auf neun Torbeteiligungen in 20 Einsätzen für die München.

Dabei fehlte er zuletzt seit Anfang Dezember aufgrund einer Knieverletzung im Aufgebot der Münchner. Beim Top-Spiel am Sonntagabend gegen (18 Uhr im LIVE-TICKER) könnte der Offensivmann nun sein Comeback feiern.