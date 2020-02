Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des Bundesliga-Krachers

Top-Spiel der Bundesliga am Sonntag: Goal befasst sich mit der Frage, wer das Duell FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Es ist der Abschluss des 21. Spieltags in der : Der hat am Sonntagabend zu Gast. Das Top-Spiel findet um 18 Uhr in der Münchner Allianz Arena statt.

Unter der Woche kam der deutsche Rekordmeister in die nächste -Runde. Nach einem 4:3-Erfolg über die TSG 1899 Hoffenheim steht das Team von Trainer Hansi Flick nun unter den besten acht Teams des deutschen Pokalwettbewerbs. RB Leipzig dagegen musste beim Gastspiel in Frankfurt (1:3) die Segel streichen und hat damit keine Chance mehr, den DFB-Pokal zu gewinnen.

In der Bundesliga sind die Bayern auf Kurs: Am vergangenen Wochenende zogen sie an RB vorbei und sicherten sich die Tabellenspitze. Der FCB hat 42, Leipzig 41 Punkte auf dem Konto - wer steht nach Ende der 90 Minuten ganz oben?

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Infos zur Bundesliga-Übertragung am Sonntagabend und verrät auch, wie beide Teams personell ins Spiel gehen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga?

Duell FC Bayern München vs. RB Leipzig Datum Sonntag, 9. Februar 2020 - 18 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.024 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV?

FC Bayern gegen Leipzig findet am Sonntagabend um 18 Uhr in München statt. Da die Allianz Arena nur 75.024 Plätze besitzt, wollen viele Fans das Spiel live im deutschen Fernsehen anschauen. Goal liefert alle Infos, wo die vollen 90 Minuten live im TV gezeigt / übertragen werden.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im Pay-TV

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky hat das große Los gezogen. Die Begegnung FC Bayern München vs. RB Leipzig wird dort live im TV gezeigt. Das liegt daran, dass Sky die Rechte für die Übertragung der Bundesliga am Sonntagabend besitzt.

Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff in der Münchner Fußballarena, Sky zeigt Live-Bilder vom Top-Spiel. Sky ist übrigens der einzige Sender, der die vollen 90 Minuten bringt. Bayern gegen Leipzig wird in voller Länge bei Sky übertragen.

Eine Sache solltet Ihr jedoch noch wissen, ehe es 18 Uhr wird: Sky zeigt die Begegnung Bayern München vs. Leipzig nicht kostenlos, da dort ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten ist.

Was Ihr tun müsst, um die ganze Begegnung zu sehen, ist, ein kostenpflichtiges Abonnement zu besitzen. Folgt einfach dem Link, dort kommt Ihr zur Sky-Homepage und könnt dann alle Preise, Pakete und Angebote einsehen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Welcher Sender zeigt / überträgt auf Sky?

Die ganze Begegnung zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig ist bei Sky zu sehen. Doch der Unterföhringer Sender besteht ja aus mehreren Kanälen, welcher zeigt / überträgt also die vollen 90 Minuten live? Hier bekommt Ihr die Antwort in einer kurzen und knackigen Übersicht.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig als Einzelspiel:

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Kommentar: Wolff Fuss

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

Wird FC Bayern München vs. RB Leipzig live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Mit Sky habt Ihr also im Pay-TV die Möglichkeit, FC Bayern München vs. RB Leipzig live zu sehen. Doch wie sieht es im frei empfangbaren Fernsehen aus? Werden die vollen 90 Minuten auch dort live übertragen?

Die Antwort auf diese Frage ist eindeutig: Nein, das Free-TV zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig nicht live. Weder das ARD noch das ZDF, ebenso wenig wie die bekannten deutschen Sportkanäle wie RTL, Sport1 oder Eurosport haben die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Fazit: Die Begegnung FCB vs. RB könnt Ihr nicht kostenlos im TV sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM?

Bayern gegen Leipzig kommt am Sonntag live im Fernsehen, wie sieht es jedoch im Internet aus? Wird Bayern München vs. RB live im Stream gezeigt / übertragen? Hier erfahrt Ihr nun alles rund um Alternativen.

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM

Sky ist auch Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn das Bundesliga-Top-Spiel im LIVE-STREAM kommen soll. Bei Sky Go werden nämlich die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders, für welchen Ihr aber nur Zugang erhaltet, wenn Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst habt.

Timo Werner gegen Robert Lewandowski, Manuel Neuer gegen Peter Gulacsi und noch viele weitere Vergleiche warten auf die Fans der Bundesliga, wenn Bayern und Leipzig aufeinandertreffen. Sky Go zeigt die Begegnung live im Stream.

Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Laptop/Computer:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im Stream

Sky hat also mit Sky Go ein Eisen im Feuer, welches FC Bayern München vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM zeigt. Doch es gibt noch eine weitere Option: Sky Ticket hat die vollen 90 Minuten des Bundesligaspiels im LIVE-STREAM im Angebot.

Der Service bietet einen entscheidenden Vorteil: Mit Sky Ticket erspart Ihr Euch langfristige Verträge und könnt Sky über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen. Der Effekt ist derselbe: Die Partie von RB Leipzig in München kommt live im Stream.

Sky Ticket zeigt / überträgt Bayern vs. Leipzig in voller Länge im LIVE-STREAM

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket. Mit diesem könnt Ihr sowohl das Bundesliga-Top-Spiel als auch den DFB-Pokal, die Champions League und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen. Das Sportpaket bei Sky Ticket bietet zwei Optionen:

Monatsabo: im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar.

im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar. Tagesabo: einmalig 9,99 Euro / gilt für 24 Stunden

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Bayern München vs. RB Leipzig?

Sky zeigt das Top-Spiel FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und auch im LIVE-STREAM. Doch was, wenn Ihr die vollen 90 Minuten live verpasst? Dann habt Ihr mit DAZN dennoch die Chance, die besten Szenen der Begegnung zu sehen.

Die Highlights von FC Bayern München vs. RB Leipzig kommen nämlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf die Plattform DAZN, dem Streamingsender aus dem Münchner Norden.

Gegen 20.30 Uhr sind die besten Szenen der Begegnung dann also auf DAZN zu sehen. Zugang zum Sender erhaltet Ihr ebenfalls über ein Abonnement, allerdings schenkt Euch der Streamingdienst einen Gratismonat. Hier gibt's alle Infos.

Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen! Mit dem Gratismonat könnt Ihr die ersten 30 Tage kostenlos sehen. Danach könnt Ihr kündigen, wann immer Ihr wollt. Infos zu den regulären Preisen erhaltet Ihr hier.

FC Bayern München vs. RB Leipzig - Habt Ihr noch Fragen zur Bundesliga live auf DAZN? Dann hier entlang:

FC Bayern München vs. RB Leipzig - die Highlights bei DAZN! Holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt die Highlights von FC Bayern München vs. RB Leipzig? Die besten Szenen des Hinspiels

Mit dem Gratismonat von DAZN erlebt Ihr Spitzenfußball live und in voller Länge bei DAZN! Das Übertragungspaket des Streamingdienstes beinhaltet jährlich mehrere tausend Sportevents im LIVE-STREAM. Mit dabei sind seit geraumer Zeit: die und die , die Bundesliga, die und , die sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig? Die Aufstellungen

Hansi Flick und Julian Nagelsmann geben bis 17 Uhr Bescheid, welche Spieler bei FC Bayern München vs. RB Leipzig auflaufen. Dann findet Ihr die 22 Protagonisten samt taktischer Ausrichtung hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig? Der Direktvergleich

FC Bayern München insgesamt neun Duelle RB Leipzig 6 Siege 1 2 Remis 2 1 Niederlagen 6 17 Tore 8

Live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig?