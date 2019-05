FC Bayern München, News und Gerüchte: Calmund rechnet mit Havert-Transfer zum FCB, Ribery verabschiedet sich im Pokalfinale

City-Star Leroy Sane soll in diesem Jahr kommen, 2020 könnte dann Leverkusens Kai Havertz dazustoßen. Alle News zum FCB.

Der strebt den Gewinn des Doubles an. Gegner im Pokalfinale im Berliner Olympiastadion ist am Samstagabend . Rechtzeitig zum Schlager ist Kapitän Manuel Neuer wieder fit und wird sein Comeback feiern.

Das Endspiel ist für Franck Ribery der letzte Auftritt im Dress des FC Bayern, nach zwölf Jahren ist für ihn im Sommer an der Isar Schluss.

Während das Interesse der Münchner an Leroy Sane von mittlerweile bestätigt ist, heizt Rainer Calmund auch die Spekulationen um einen Transfer von Kai Havertz ( ) an die Isar wieder an.

Der FC Bayern München am Samstag: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Rainer Calmund rechnet mit Wechsel von Kai Havertz zum FC Bayern

Der ehemalige Bayer-Manager Rainer Calmund ist überzeugt davon, dass Nationalspieler Kai Havertz beim FC Bayern München landen wird. "Kai Havertz wird im nächsten Jahr zum FC Bayern gehen, nicht in diesem Jahr. Da wird er nicht wechseln", sagte Calmund am Freitag bei einer Veranstaltung der Bild .

Der 19 Jahre alte Havertz gilt als eines der größten Talente Deutschlands und Gerüchte um ein Interesse aus München kursieren seit geraumer Zeit. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. "Die wollen noch ein bisschen Spaß an dem Jungen haben. Aber er wird irgendwann wechseln. Und dann hoffe ich, dass er in bleibt. Und wer das dann am Besten machen kann: Bayern München", so Calmund.

Franck Riberys Bayern-Abschied: Das finale Au revoir eines Exzentrikers

Franck Ribery steht vor seinem letzten Bayern-Spiel. Ein finales Au revoir, das weniger emotional ablaufen dürfte als der "richtige" Abschied.

FC Bayern vs. RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen im Pokalfinale

Endspiel im Olympiastadion von Berlin: RB Leipzig fordert den FC Bayern München zum Finalschlager. In welchen Formationen werden die beiden Mannschaften auflaufen?

FC Bayern: Neuer steht im Pokalfinale im Tor

Kapitän Manuel Neuer wird im DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr) gegen RB Leipzig das Tor von Rekordsieger Bayern München hüten. "Manuel wird spielen, weil er unser Kapitän ist, sehr gute Leistungen gebracht hat und ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft ist", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag.

Neuer (33) hat wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade die vergangenen sechs Pflichtspiele der Bayern verpasst und wurde von Sven Ulreich vertreten. "Es macht für mich nichts aus, dass er seit Düsseldorf kein Spiel mehr bestritten hat", sagte Kovac, der Ulreich als "fantastischen" Ersatz würdigte. Im vergangenen Jahr hatte Neuer seinem Stellvertreter nach seinem Mittelfußbruch auch im Cupfinale gegen (1:3) den Vortritt lassen müssen.

Ralf Rangnick über das Pokal-Finale, Robbery und Timo Werner

Rummenigge über Bayern-Interesse an Sane: "Werden es versuchen"

Karl-Heinz Rummenigge hat sich bei einer Veranstaltung der Bild zu einem möglichen Transfer von Leroy Sane von Manchester City zum FC Bayern geäußert. "Wir werden es versuchen. Ob es gelingt, kann ich nicht versprechen", sagte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters.

Der 63-Jährige ließ durchblicken, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum Offensivspieler der Citizens nach fliegen und Gespräche führen wird.

Leipzigs Yussuf Poulsen vor Pokalfinale gegen Bayern im Interview

Am Samstagabend spielt Yussuf Poulsen mit RB Leipzig im ersten Pokalfinale der Vereinsgeschichte gegen den FC Bayern München. Mit Goal und DAZN sprach der Stürmer über den abwanderungswilligen Timo Werner, Neu-Coach Julian Nagelsmann und das WG-Leben mit Joshua Kimmich.

Der FC Bayern München oder RB Leipzig - wer entscheidet das Finale im für sich? Das Endspiel steigt am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

