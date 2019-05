FC Bayern München, News und Gerüchte: Rangnick glaubt nicht zwangsläufig an Werner-Wechsel zum FCB, weiter Interesse an Rodri?

Timo Werner zu Bayern München? RB-Trainer Ralf Rangnick ist sich dabei nicht so sicher. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Der hat den Meistertitel in der am vergangenen Wochenende eingetütet und greift nun nach dem Double: Am Samstag geht es im Pokalfinale von Berlin gegen .

Dabei hoffen die Münchner noch, dass Manuel Neuer sein Comeback feiern kann und drücken die Daumen, dass die Verletzung von Ersatzkeeper Sven Ulreich nicht gravierend ist.

Beim Gegner spielt mit Timo Werner ein Angreifer, an dem der FCB Interesse zeigen soll. Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hat dazu Stellung bezogen.

Unterdessen taucht das Gerücht auf, der langjährige Löw-Assistent Hansi Flick könnte neuer Co-Trainer beim Rekordmeister werden. Und Atleticos Mittelfeldmann Rodri soll auch wieder Thema sein.

FC Bayern an Atleticos Rodri interessiert?

Der FC Bayern München könnte sich ein weiteres Mal bei Atletico Madrid verstärken: Wie der kicker schreibt, hat der deutsche Meister ein Auge auf Mittelfeldspieler Rodrigo von den Colchoneros geworfen.

Dem Bericht zufolge hatte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic den 22-jährigen Spanier schon vergangenen Sommer auf dem Zettel. Seinerzeit wechselte Rodrigo, kurz auch einfach Rodri genannt, allerdings von Villarreal für 20 Millionen Euro zurück zu seinem Jugendklub Atletico.

FC Bayern: Schafft Kovac, was bisher nur Schaaf gelang?

Trainer Niko Kovac vom deutschen Rekordmeister Bayern München begibt sich beim DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen RB Leipzig auf die Spuren von Thomas Schaaf. Der frühere Coach von Werder Bremen ist der einzige Fußballer, der den Cup als Profi und Trainer mit ein und demselben Verein gewonnen hat.

Schaaf (58) stemmte die Trophäe 1991 und 1994 als Werder-Spieler in die Höhe, als Coach der Hanseaten gelang ihm dies 1999, 2004 und 2009. Kovac holte den Pokal 2003 im Trikot des FC Bayern, kam beim 3:1 im Finale gegen den nach zuvor vier Spielen auf dem Weg nach Berlin aber nicht zum Einsatz.

Bayern-Star Mats Hummels launcht Trainings-App

Mats Hummels vom FC Bayern investiert in ein Startup, das vor einigen Tagen die App Street Pro an den Start gebracht hat.

Die App richtet sich an Fußballer, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen und bietet ihnen entsprechende Übungen inklusive Video-Tutorials an. Die App ist kostenlos und ist in Unterpunkte wie Technik, Schnelligkeit oder Kraft aufgeteilt. In Challenges können sich die User auch miteinander messen und haben ihren Fortschritt stets im Blick.

"In meiner Jugend waren die Bolzplätze ständig voll mit Kindern. Es war ein wichtiger Bestandteil unserer Sport-Kultur und ein entscheidender Erfolgsfaktor für den deutschen Fußball. Es wäre schön, wenn die Bolzplatzmentalität wieder verstärkt gelebt wird. Mit Street Pro wollen wir diese Euphorie wieder neu entfachen", sagt Hummels.

Bayern: Kimmich von Leipzigs rasantem Aufstieg überrascht

Der rasante Aufstieg seines Ex-Vereins RB Leipzig ist auch für Bayern-Profi Joshua Kimmich außergewöhnlich. "Dass sie in die Bundesliga aufsteigen und dort eine gute Rolle spielen werden, habe ich erwartet, aber dass sie so schnell zu einem Topklub werden, war für alle überraschend", sagte Kimmich (24) vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr) zwischen RB und München im Sportbuzzer-Interview.

Der Nationalspieler erzählte zudem, dass er während seiner Zeit in Leipzig (2013 bis 2015) einen "Erwachsenen-Fußball" gelernt habe. In Kontakt steht der Defensivspieler aus der Leipziger Mannschaft noch mit Diego Demme, auch der RB-Mannschaftsarzt und -Physiotherapeut hätten ihm nach dem kürzlich gewonnenen Meistertitel gratuliert.

Eine hohe Meinung hat Kimmich aber vor allem von RB-Torjäger Timo Werner, an dem die Bayern Interesse zeigen. "Er ist unglaublich schnell, hat einen brutalen Torriecher und einen super Abschluss vor der Hütte. Da fackelt er nicht lange, um die Dinger einzuschweißen. Er kann mit rechts, links und mit dem Kopf treffen", schwärmte Kimmich.

Werder-Coach Kohfeldt über Bayern: "Würde sich kein anderer Verein erlauben"

Florian Kohfeldt vom SV Werder Bremen hat sich beeindruckt vom Auftreten des FC Bayern München gezeigt. Beispielhaft führte er eine Szene aus der Allianz Arena an, als ein Ordner seine Unterlagen kontrollierte.

"In München kommt schon mal ein Ordner in die Kabine und guckt sich deine Flipcharts an. Das würde sich kein anderer Verein der Welt erlauben. Für einen Gegner ist das irritierend", erzählte Kohfeldt dem kicker. "Ich finde das beeindruckend."

Rangnick nicht von Werner-Wechsel zum FCB überzeugt

RB Leipzigs Trainer Ralf Rangnick hat in der Sport Bild erklärt, dass sein Stürmer Timo Werner nicht zwangsläufig zum FC Bayern München wechseln wird. "Grundsätzlich wäre ich mir nicht so sicher, dass er tatsächlich bei den Bayern landet", sagte Rangnick über den Angreifer, der seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei den Sachsen nicht verlängern möchte.

Rangnick ergänzte: "Wenn sich die Bayern bei Timo absolut sicher wären, hätten Sie sich schon offiziell bei uns mit einer Anfrage gemeldet. Alles andere wäre untypisch für die Bayern, zumal wir einen guten Draht zu ihnen haben."

"Unsere Position hat sich nicht verändert: Wir wollen nicht, dass er ohne eine Verlängerung ins letzte Vertragsjahr geht. Er bekommt in diesem Sommer die Freigabe, wenn ein Verein kommt, der bereit ist, eine marktübliche Ablösesumme zu zahlen", stellte er klar.

Bayern München: Neuer und Ulreich vor dem Pokalfinale angeschlagen

Zwei Tage vor dem Endspiel im droht dem FC Bayern im schlimmsten Fall ein Torwartproblem: Nachdem Stammkeeper Manuel Neuer wegen einer Wadenverletzung bereits seit Wochen pausieren muss, laboriert nun gemäß eines Berichts der Bild auch Vertreter Sven Ulreich an muskulären Problemen.

Konkret ist ein Ausfall Ulreichs allerdings noch nicht, er soll am Freitag im Abschlusstraining wieder mitwirken können. Bei Neuer wird ebenfalls erwartet, dass er gegen RB einsatzbereit ist.

Wird Hansi Flick neuer Co-Trainer bei Bayern München?

Der FC Bayern München könnte den scheidenden Co-Trainer Peter Hermann durch Hansi Flick ersetzen. Dies berichtet der kicker . Die Verantwortlichen sollen den langjährigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw ins Auge gefasst haben.

Im Vereinsfußball sammelte Flick Erfahrungen bei der TSG . Dort war er von 2000 bis 2005 Cheftrainer sowie für rund acht Monate ab Sommer 2017 als Geschäftsführer tätig. Seit Februar 2018 pausiert der 54-Jährige.

Bayern Münchens Top-Stürmer Robert Lewandowski hat sich in einer Medienrunde für eine Verpflichtung von Manchester Citys Flügelstürmer Leroy Sane ausgesprochen.

"Sane ist so ein Spieler mit großer Qualität. Solche Spieler können die Mannschaft vom ersten Tag an nach vorne bringen", erklärte der polnische Torschützenkönig der Bundesliga. Darüber hinaus ergänzte er, dass die Bayern "bei Transfers das letzte Wort noch nicht gesprochen" hätten: "Ich weiß, dass noch etwas passieren wird."

Auch Bayern München will Rapid Wiens Top-Talent Yusuf Demir

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München soll seine Fühler nach Sturmtalent Yusuf Demir vom österreichischen Traditionsverein Rapid Wien ausgestreckt haben. Das berichtet der Kurier und schreibt, der FCB habe bei dem 15 Jahre alten Angreifer wegen eines möglichen Transfers angefragt.

Damit sollen sich die Bayern in guter Gesellschaft befinden, denn auch die Spitzenvereine , und der haben Demir angeblich Angebote unterbreitet. Der Teenager und seine Familie, so heißt es weiter, tendieren aber zu einem Verbleib in Wien.

Bericht: James Rodriguez will den FC Bayern München verlassen

James Rodriguez will den FC Bayern München im Sommer offenbar verlassen. Die Leihgabe von Real Madrid soll gemäß eines Sky -Berichts eine Entscheidung bezüglich der eigenen Zukunft getroffen haben. Demnach sehe James seine Zukunft nicht in München und habe dies auch intern bereits den Verantwortlichen mitgeteilt.

Ob die Münchner ihre Kaufoption dennoch aktivieren, sei jedoch bislang nicht entschieden worden. Der Pay-TV-Sender und die Sport Bild stimmen in diesem Punkt überein. Demnach soll eine Entscheidung durch die Führungsebene des FC Bayern erst nach dem Pokalfinale am Samstag gegen RB Leipzig fallen.