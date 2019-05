FC Bayern München, News und Gerüchte: Kruse angeblich als Lewy-Backup, Audi verlängert wohl bald

Max Kruse von Werder Bremen könnte als Backup für Robert Lewandowski zu den Bayern kommen. Er wäre ablösefrei zu haben. Alle FCB-News.

Der hat den siebten Meistertitel in Folge in der mit einem souveränen 5:1 gegen Eintracht Frankfurt eingetütet. Der 2:0-Erfolg von Verfolger gegen war im Kampf um die Meisterschale daher wertlos.

Bei der Freude über den neuerlichen Gewinn des Titels ging die Meldung über das geplatzte Engagement von BMW bei den Münchenern ein wenig unter. Audi soll nun in den nächsten Tagen verlängern.

Weiterhin dominieren Transfergerüchte, wie jenes um Leroy Sane von und die Zukunft von Trainer Niko Kovac in der Woche vor dem Pokalfinale gegen die Schlagzeilen. Nun macht auch die Runde, dass die Bayern im Sommer einen ablösefreien Transfer von Max Kruse von anstreben könnten.

FC Bayern München hat angeblich Max Kruse als Lewandowski-Backup auf dem Zettel

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Offensivspieler Max Kruse von Werder Bremen. Wie Sport1 berichtet, wäre der 31-Jährige wohl als Backup für Robert Lewandowski vorgesehen.

Kruse, der in der abgelaufenen Saison elf Tore für die Grün-Weißen erzielt hat, wäre ablösefrei zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte der Stürmer mitgeteilt, dass er seinen Vertrag an der Weser nicht verlängern werde.

Nach geplatztem BMW-Deal: Audi verlängert angeblich Vertrag mit Bayern

Der Sponsorenvertrag von Automobilhersteller Audi und dem FC Bayern München soll in wenigen Tagen verlängert werden. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Ursprünglich wollte BMW Audi bei den Bayern ablösen, der Deal wurde dann aber aufgelöst. Dass Audi beim deutschen Rekordmeister an Bord bleibt, hat auch Folgen für die Konkurrenz.

Bis zu 800 Millionen Euro wollten die Bayerischen Motoren-Werke in eine Partnerschaft mit dem FC Bayern investieren, hieß es. Dafür wollte man die Bayern-Anteile von Audi (8,33 Prozent) übernehmen und schon in ein oder zwei Jahren einsteigen. Dafür hätte Audi (Vertrag bis 2025) vorzeitig aus dem Engagement bei den Bayern aussteigen müssen.

angeblich an Jerome Boateng interessiert

Inter Mailand hat angeblich großes Interesse an Innenverteidiger Jerome Boateng vom FC Bayern München. Das schreibt am Montag die Bild. Dem Bericht zufolge würde der FCB wohl mindestens 20 Millionen Euro für Boateng verlangen, der am Samstag nach dem Gewinn der Meisterschaft abwesend wirkte und als einziger Spieler der abendlichen Meistersause fernblieb.

Bayern: Rummenigge erzählt Anekdoten zu Robben und Rafinha

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat auf der Meisterfeier des FC Bayern München eine Anekdote zu Rafinhas Zeit in der bayerischen Hauptstadt erzählt. "Rafa ist mein Fast-Nachbar. Und seitdem er mein Fast-Nachbar ist, kam hin und wieder die Polizei vorbei, wenn im Sommer nach brasilianischer Art Barbecue gefeiert wird", so Rummenigge auf der Meisterfeier.

Da Rafinha sich aber wohl nicht von der Polizei beeindrucken ließ, seien die Nachbarn dazu übergegangen, Rummenigge anstatt den Ordnungshütern zu kontaktieren: "Ich habe ihnen dann gesagt, kein Problem, ihr müsst nur Ohrenschützer kaufen, dann habt ihr Ruhe." Ab dem 1. Juli dürfen sich die Nachbarn wohl über angenehme Ruhe freuen - Rafinha wird den FCB verlassen.

Boatengs Abgang beim FC Bayern: Wenn Gesten mehr als tausend Worte sagen

Es hat beinahe Tradition in dieser Saison: Jerome Boateng verlässt den Bauch der Allianz Arena als Erster, richtet den Blick starr nach vorne, um bloß nicht in Verlegenheit zu kommen, den anwesenden Reportern ein paar Worte schenken zu müssen. Selbst am Samstagnachmittag, als seine Teamkollegen noch siegestrunken in der Kabine gemeinsam die 29. Deutsche Meisterschaft zelebrierten, stahl sich der ehemalige deutsche Nationalspieler davon. Wieder einmal wortlos, wieder einmal viel früher als alle anderen.

Rund eine Stunde nach Abpfiff wurde Boateng von einem schwarzen Sportwagen abgeholt, verschwand im regen Verkehrstreiben rund ums Fröttmaninger Rund. Auf der Meisterfeier, die im Anschluss am Nockherberg stattfand, ließ Boateng sich nicht mehr blicken. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wohnte er stattdessen der Hochzeit eines guten Freundes bei. Demnach habe seit Wochen festgestanden, dass der Innenverteidiger bei der Sause mit seinem Arbeitgeber nicht anwesend sein würde.

Der FC Bayern prüft offenbar Transfer von Manchester Citys Leroy Sane

Der FC Bayern München prüft offenbar die Verpflichtung von Leroy Sane von Manchester City. Eine wichtige Rolle scheint dabei Ex-Trainer Pep Guardiola zu spielen.

Wie der kicker berichtet, wird in der Führungsebene des FC Bayern diskutiert, ob und wie ein Transfer des 23-Jährigen realisierbar wäre. Guardiola will den Flügelspieler demnach abgeben und könnte somit die nötige Ablösesumme deutlich herabsetzen.

Franck Ribery mit einem Traum-Solo zum Abschluss

FC Bayern München: Jann-Fiete Arp kommt im Sommer vom HSV

Youngster Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV hat seinen Wechsel zum FC Bayern München im Sommer verkündet. Zuvor war dem Offensiv-Juwel am letzten Spieltag sein erster Saisontreffer gelungen, der ihn selbst zu Tränen rührte.

"Ich gehe zu Bayern München. Es ist für alle Beteiligten die besten Lösung", erklärte der 19 Jahre alte Stürmer nach dem 3:0-Sieg des HSV über Absteiger Duisburg: "Ich denke, dass mir ein Tapetenwechsel gut tun wird."

Kommentar: Warum der FC Bayern trotz des Meistertitels einen neuen Trainer braucht

Der FC Bayern ist unter Niko Kovac Meister geworden - wie die sechs Jahre davor auch. Dennoch sollte der FCB den Trainer wechseln!

Novum! Erstmals verteidigen alle Meister der Top-5-Ligen ihren Titel

Mit der siebten deutschen Meisterschaft von Bayern München hintereinander hat der europäische Spitzenfußball ein Novum erlebt. Erstmals seit Gründung der Bundesliga (1963) haben in den fünf Topligen in Deutschland, England, Frankreich, Italien und Spanien alle Vorjahreschampions ihren Titel erfolgreich verteidigt.

Wie den Bayern gelang dies in diesem Jahr Manchester City, Paris St. Germain, und dem . Nicht wenige Experten sehen darin den Trend zu einer immer stärkeren Kluft zwischen den Topklubs und ihren nationalen Rivalen bestätigt. Der Guardian kommentierte den Fakt resigniert mit den Worten: "Die Gier hat gesiegt (...), jetzt lasst sie ihre Super League haben."