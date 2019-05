FC Bayern München, News und Gerüchte: Kahn spricht über Robbery, was läuft mit Leroy Sane?

Der Name Leroy Sane wird auch weiterhin mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, wenngleich Ilkay Gündogan skeptisch ist. Alle News und Gerüchte.

Der ist Meister - und schon geht es mit Vollgas in die Planungen für die neue Saison. So kursieren die Namen Leroy Sane und Max Kruse. Auch die Zukunft von Niko Kovac ist noch unklar.

Mats Hummels startet derweil eine eigene Trainings-App, für die er sogar selbst auf den Trainingsplatz ging. Sportlich sind aber alle Augen auf das Pokalfinale gegen gerichtet, das am Samstag steigt.

Der FC Bayern München am Mittwoch: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

Hier gibt's die FCB-News der vergangenen Tage:

Ex-FCB-Coach van Gaal über Verhältnis zu Hoeneß: "Passen nicht durch eine Tür"

Louis van Gaal (67) hat die Differenzen mit Präsident Uli Hoeneß (67) während seiner Zeit beim FC Bayern München mit der unterschiedlichen Persönlichkeit der beiden Alphatiere begründet. "Uli Hoeneß und Louis van Gaal passen nicht durch eine Tür", sagte der niederländische Ex-Trainer in einem Interview mit dem Fußballmagazin 11Freunde. Van Gaal räumte gleichwohl ein, "in manchen Situationen den falschen Ton angeschlagen zu haben".

Er sei beim FC Bayern "zu direkt" gewesen, wenn er seine Sicht der Dinge dargestellt habe. "Aber ich wollte deutlich sagen, wenn mir etwas nicht passt. Nie hinten herum, sondern direkt, offen und ehrlich", betonte van Gaal, der es nicht bereut, sich zu Lebzeiten Johan Cruyffs nicht mit der niederländischen Fußball-Legende versöhnt zu haben.

FC Bayern - Projekt FC : Wird Leroy Sane die Schlossallee des FCB?

Leroy Sane lachte kurz laut auf und den wartenden Journalisten in den Katakomben des Etihad Stadiums ins Gesicht. Diese hatten Sane Sekunden zuvor gefragt, ob an den Gerüchten, er könne sich möglicherweise ausgerechnet dem Stadtrivalen im Sommer aufgrund seiner ständigen Wechsel zwischen Bank und Startelf anschließen, irgendetwas dran sei.

Also lachte Sane, sagte, dass das "niemals" passieren werde, er "sehr glücklich" bei sei und auf der "richtigen Seite" der Stadt spiele. Die fehlende Spielzeit im Oktober 2018, in dem er in ein paar Spielen zunächst auf der Bank saß? "Das macht mir keine Sorgen", erklärte Sane und schritt von dannen.

Warum sollte es das auch? Schließlich befand sich Sane nach einem schwierigen Saisonstart, in dessen Verlauf ihn Pep Guardiola aufgrund seiner Einstellung, aber auch aufgrund familiärer Probleme (seine Eltern lagen im Clinch mit seiner schwangeren Freundin), sogar einmal gänzlich aus dem Kader gestrichen hatte, schon wieder auf dem aufsteigenden Ast Richtung Startelf.

Mit Bayern-Keeper Neuer: DFB-Kader für EM-Quali bekannt

Zunächst mit Kapitän Manuel Neuer, aber ohne den formstarken WM-Helden Mario Götze sowie die geschonten Toni Kroos und Marc-Andre ter Stegen soll die deutsche Nationalmannschaft die nächsten Schritte zur EM 2020 machen.

Stammtorhüter Neuer führt das 22-köpfige Aufgebot für die Qualifikationsspiele am 8. Juni in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland (beide 20.45 Uhr) an, das Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch bekannt gab.

Kahn-Interview: "Robben und Ribery werden Bayern gewaltig fehlen"

Im Interview mit DAZN und Goal zieht Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn seine Saisonbilanz, analysiert den FC Bayern München und den BVB und nennt die nach seiner Ansicht besten Bundesliga-Torhüter.

Matthäus rät FC Bayern: Havertz in diesem Sommer holen

Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus rät dem FC Bayern München zu einer Verpflichtung von Offensivspieler Kai Havertz von Bayer Leverkusen. "Dem FC Bayern würde ich raten, Kai Havertz schon in diesem Sommer zu holen. Lieber jetzt ein paar Millionen drauflegen, bevor er ins Ausland geht", wird er in der SportBild zitiert.

Demnach verkörpere Havertz alles, was es für eine erfolgreiche Karriere braucht. "Er ist torgefährlich und nervenstark. Er hat Ausstrahlung und Selbstvertrauen. Seine Körpersprache zeigt, dass er eine große Persönlichkeit ist", betonte Matthäus.

Wolfsburg II gegen Bayern II: Relegation zur heute live im TV sehen

Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga treten mit dem II und dem FC Bayern München II in der Relegation zwei -Reserven gegeneinander an. Das Hinspiel in Wolfsburg findet am Mittwoch (22. Mai) um 19 Uhr statt.

FC Bayern: Salihamidzic akzeptiert Hoeneß' Transferlimit

Sportdirektor Hasan Salihamidzic akzeptiert das von Präsident Uli Hoeneß ausgesprochene Transferlimit beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. "Uli Hoeneß ist der Aufsichtsratsvorsitzende, der Aufsichtsrat muss unsere Transfer-Investitionen bewilligen, daran halten wir uns natürlich", sagte Salihamidzic in der Sport Bild über die von Hoeneß zuletzt genannte Obergrenze von 80 Millionen Euro Ablöse.

"Wir sind hier nicht bei Monopoly, sondern wir sind ein Fußballverein", hatte Hoeneß am vergangenen Samstag nach der 29. Meisterschaft der Bayern gesagt. Mit den 80 Millionen Euro für Weltmeister Lucas Hernandez von habe der Klub "eine Grenze erreicht. Ich glaube nicht, dass die bei weiteren Transfers überschritten wird".

FC Bayern: Hummels startet Trainings-App

Mats Hummels vom FC Bayern München startet eine Trainings-App. Der Innenverteidiger investiert in ein Startup, dessen App Trainingsinhalte anbietet, die Hummels selbst vormacht.

Die App ist leistungssteigernd aufgebaut und individuell auf den Nutzer zugeschnitten.

RB-Boss Mateschitz nicht beim Pokalfinale zwischen Leipzig und dem FC Bayern München

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz verpasst offenbar das erste Finalspiel seines Klubs RB Leipzig. Der österreichische Milliardär könne wegen eines Auslands-Aufenthalts nicht beim Endspiel um den am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen Rekordmeister Bayern München im Berliner Olympiastadion sein, ließ er auf Nachfrage der Sport Bild ausrichten.

Außerdem fände er es "gar nicht richtig, die Anerkennung für Leistungen, die er persönlich ja gar nicht erbracht hat, für sich zu reklamieren. So viele Personen haben in den vergangenen Jahren tagtäglich hart für die Entwicklung von RB Leipzig gearbeitet, ihnen soll nun auch die Aufmerksamkeit gehören."

Leroy Sane zum FC Bayern München? City-Kollege Ilkay Gündogan skeptisch

Ilkay Gündogan zweifelt an einem Transfer von Leroy Sane von Manchester City zum FC Bayern München. Zumal die Citizens den Flügelspieler offenbar unbedingt halten wollen.

"Wenn Spieler seiner Klasse das ein oder andere Mal nicht spielen, ist es inzwischen ja zur Normalität geworden, dass es automatisch Wechselgerüchte gibt", sagte Gündogan gegenüber der SportBild .

FCB: Coman vor Comeback für

Kingsley Coman vom deutschen Meister Bayern München steht nach anderthalbjähriger Pause vor seinem Comeback in der französischen Nationalmannschaft.

Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte den 22 Jahre alten Offensivspieler ebenso wie Abwehrspieler Benjamin Pavard vom für den 24-köpfigen Kader für das Länderspiel gegen Bolivien am 2. Juni sowie die EM-Qualifikationsspiele gegen die und Andorra am 8. und 11. Juni.

FC Bayern: So geht es mit den Wackelkandidaten weiter

Mit Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha verlassen bereits drei Spieler den FC Bayern sicher am Saisonende. Wer könnte ihnen folgen?

Goal und SPOX nehmen die Wackelkandidaten beim Rekordmeister genauer unter die Lupe und erläutern, wie es in den nächsten Wochen mit ihnen weitergeht.

FC Bayern München hat angeblich Max Kruse als Lewandowski-Backup auf dem Zettel

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit einer Verpflichtung von Offensivspieler Max Kruse von Werder Bremen . Wie Sport1 berichtet, wäre der 31-Jährige wohl als Backup für Robert Lewandowski vorgesehen.

Kruse, der in der abgelaufenen Saison elf Tore für die Grün-Weißen erzielt hat, wäre ablösefrei zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte der Stürmer mitgeteilt, dass er seinen Vertrag an der Weser nicht verlängern werde.

Nach geplatztem BMW-Deal: Audi verlängert angeblich Vertrag mit Bayern

Der Sponsorenvertrag von Automobilhersteller Audi und dem FC Bayern München soll in wenigen Tagen verlängert werden . Das berichtet die Süddeutsche Zeitung . Ursprünglich wollte BMW Audi bei den Bayern ablösen, der Deal wurde dann aber aufgelöst. Dass Audi beim deutschen Rekordmeister an Bord bleibt, hat auch Folgen für die Konkurrenz.

Bis zu 800 Millionen Euro wollten die Bayerischen Motoren-Werke in eine Partnerschaft mit dem FC Bayern investieren, hieß es. Dafür wollte man die Bayern-Anteile von Audi (8,33 Prozent) übernehmen und schon in ein oder zwei Jahren einsteigen. Dafür hätte Audi (Vertrag bis 2025) vorzeitig aus dem Engagement bei den Bayern aussteigen müssen.

angeblich an Jerome Boateng interessiert

Inter Mailand hat angeblich großes Interesse an Innenverteidiger Jerome Boateng vom FC Bayern München. Das schreibt am Montag die Bild . Dem Bericht zufolge würde der FCB wohl mindestens 20 Millionen Euro für Boateng verlangen, der am Samstag nach dem Gewinn der Meisterschaft abwesend wirkte und als einziger Spieler der abendlichen Meistersause fernblieb.

Bayern: Rummenigge erzählt Anekdoten zu Robben und Rafinha

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat auf der Meisterfeier des FC Bayern München eine Anekdote zu Rafinhas Zeit in der bayerischen Hauptstadt erzählt. "Rafa ist mein Fast-Nachbar. Und seitdem er mein Fast-Nachbar ist, kam hin und wieder die Polizei vorbei, wenn im Sommer nach brasilianischer Art Barbecue gefeiert wird", so Rummenigge auf der Meisterfeier.

Da Rafinha sich aber wohl nicht von der Polizei beeindrucken ließ, seien die Nachbarn dazu übergegangen, Rummenigge anstatt den Ordnungshütern zu kontaktieren: "Ich habe ihnen dann gesagt, kein Problem, ihr müsst nur Ohrenschützer kaufen, dann habt ihr Ruhe." Ab dem 1. Juli dürfen sich die Nachbarn wohl über angenehme Ruhe freuen - Rafinha wird den FCB verlassen.

Boatengs Abgang beim FC Bayern: Wenn Gesten mehr als tausend Worte sagen

Es hat beinahe Tradition in dieser Saison: Jerome Boateng verlässt den Bauch der Allianz Arena als Erster, richtet den Blick starr nach vorne, um bloß nicht in Verlegenheit zu kommen, den anwesenden Reportern ein paar Worte schenken zu müssen. Selbst am Samstagnachmittag, als seine Teamkollegen noch siegestrunken in der Kabine gemeinsam die 29. Deutsche Meisterschaft zelebrierten, stahl sich der ehemalige deutsche Nationalspieler davon. Wieder einmal wortlos, wieder einmal viel früher als alle anderen.

Rund eine Stunde nach Abpfiff wurde Boateng von einem schwarzen Sportwagen abgeholt, verschwand im regen Verkehrstreiben rund ums Fröttmaninger Rund. Auf der Meisterfeier, die im Anschluss am Nockherberg stattfand, ließ Boateng sich nicht mehr blicken. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wohnte er stattdessen der Hochzeit eines guten Freundes bei. Demnach habe seit Wochen festgestanden, dass der Innenverteidiger bei der Sause mit seinem Arbeitgeber nicht anwesend sein würde.

Der FC Bayern prüft offenbar Transfer von Manchester Citys Leroy Sane

Der FC Bayern München prüft offenbar die Verpflichtung von Leroy Sane von Manchester City. Eine wichtige Rolle scheint dabei Ex-Trainer Pep Guardiola zu spielen.

Wie der kicker berichtet, wird in der Führungsebene des FC Bayern diskutiert, ob und wie ein Transfer des 23-Jährigen realisierbar wäre. Guardiola will den Flügelspieler demnach abgeben und könnte somit die nötige Ablösesumme deutlich herabsetzen.