FC Bayern München, News und Gerüchte: Mertesacker rät Leroy Sane zu FCB-Wechsel, Leipzig vor Pokalfinale selbstbewusst

Uli Hoeneß bestätigt das Interesse an Leroy Sane, aber der City-Star wird bei einem Transfer nicht günstig. Alle News zum FCB.

Der will am Samstag das Double perfekt machen. Gegner im Pokalfinale im Berliner Olympiastadion ist und die Sachsen gehen voller Selbstvertrauen in das Duell mit dem Deutschen Meister.

Kurz vor dem Finale, das Leon Goretzka verletzungsbedingt verpassen wird, dominiert die mögliche Verpflichtung von Manchester Citys Leroy Sane die Schlagzeilen.

Nachdem Uli Hoeneß ein grundsätzliches Interesse an dem Angreifer bestätigt hat, ist auch Citys horrende Ablöseforderung bekannt geworden.

Der FC Bayern München am Freitag: Die Nachrichten und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier!

fordert offenbar 113 Millionen Euro Ablöse für Leroy Sane

Premier-League-Champion Manchester City fordert vom FC Bayern München offenbar rund 113 Millionen Euro Ablöse für Nationalspieler Leroy Sane. Das könnte beim deutschen Meister zum Konflikt mit eigens auferlegten Regeln führen.

Wie die Daily Mail berichtet, wollen die Citizens Sane nur ungerne ziehen lassen. Das hatte auch Trainer Pep Guardiola zuletzt betont. Eigentlich werde sogar eine Vertragsverlängerung mit dem ehemaligen Schalker angestrebt. Die Citizens fordern wohl entsprechend rund 100 Millionen Pfund bei einem Abgang Sanes in diesem Sommer.

RB Leipzig glaubt an Pokalsieg gegen den FC Bayern

Die Spieler von RB Leipzig glauben vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Bayern München fest an ihre Chance. "Wir sind die jüngste -Mannschaft, haben keine Finalerfahrung. Aber wir haben die Qualität und Mentalität, um zu gewinnen", sagte Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer dem Onlineportal Sportbuzzer : "Für uns alle ist es das größte Spiel unserer Karriere."

Sabitzers Teamkollege Konrad Laimer möchte mit einem Sieg zusätzlich seinen nach der Saison wieder auf den Posten des Sportdirektors wechselnden Coach Ralf Rangnick beschenken. "Unser Trainer hat in dieser Saison eine großartige Leistung gezeigt", sagte Laimer dem Nachrichtenportal t-online.de : "Die ganze Mannschaft wird alles für ihn geben."

Mertesacker würde Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München begrüßen

Arjen Robben vom FC Bayern im großen Abschiedsinterview

Arjen Robben ist dieser Tage ein gefragter Mann an der Säbener Straße. Etliche Medien aus dem In- und Ausland möchten noch ein letztes Mal mit dem Niederländer sprechen, bevor dieser den FC Bayern München am Saisonende nach zehn Jahren verlässt.

Goal und SPOX erhielten die Chance, gemeinsam mit dem gut aufgelegten Robben auf eine beeindruckende Karriere zurückzublicken. Auf einen Werdegang, der gespickt ist mit Erfolgen, Enttäuschungen und legendären Momenten. Ein Gespräch mit einem Fußballer, der nur aufgrund einer zunächst unglücklich anmutenden Fügung beim deutschen Rekordmeister landete, drei Jahre später kurzzeitig mit einem Weggang liebäugelte und letztlich zur Klub-Legende avancierte.

Bayern München: Rafinha, Robben und Ribery sagen "Servus Säbener"

FC Bayern: Uli Hoeneß bestätigt Interesse in City-Star Leroy Sane

Uli Hoeneß hat das Interesse des FC Bayern München an Leroy Sane bestätigt. "Wir beschäftigen uns mit der Personalie", wird der Präsident des Deutschen Meisters von der Süddeutschen Zeitung zitiert. Zuvor hatte der kicker berichtet, dass die Führungsriege des FC Bayern einen Transfer von Sane prüfen würde.

Sane hat bei Manchester City noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. City-Trainer Pep Guardiola würde den deutschen Nationalspieler gerne halten. Sane steht aber offenbar aufgrund der drohenden Sanktionen wegen Verstößen gegen die Financial-Fairplay-Regularien zum Verkauf.

FC Bayern: Leon Goretzka fehlt im Pokalfinale gegen RB Leipzig

Der FC Bayern muss im Finale des DFB-Pokals auf Mittelfeldmann Leon Goretzka verzichten. Der 23-Jährige leidet an muskulären Beschwerden.

Joshua Kimmich wird zudem erst verspätet nach Berlin reisen. Aus familiären Gründen macht sich der Rechtsverteidiger erst am Freitag auf den Weg in die Hauptstadt.