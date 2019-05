Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokal

Im DFB-Pokalfinale trifft RB Leipzig auf den FC Bayern München. Goal erklärt, wer das Finale live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Der FC Bayern München oder RB Leipzig - wer entscheidet das Finale im DFB-Pokal für sich? Das Endspiel steigt am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

Keine Woche ist es her, da feierte der FC Bayern nach dem 34. Spieltag der Bundesliga die siebte Deutsche Meisterschaft in Folge. Nun wollen die Münchner nachlegen und auch noch den DFB-Pokaltriumph und damit das Double feiern. Ein Schub extra Motivation für den FCB: Der deutsche Rekordmeister stand bereits im letzten Jahr im Finale in Berlin, unterlag damals allerdings Eintracht Frankfurt mit 1:3. Eine erneute Pokalpleite wollen sich die Münchner nicht erlauben.

Aber dabei hat ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Die Sachsen spielten eine konstant starke -Saison und schlossen diese mit einem souveränen dritten Platz sowie der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League ab. Nun soll nach dem zehnjährigen Bestehen des Vereins der erste Titel folgen. Die Teilnahme am DFB-Pokalfinale ist für RB Leipzig die allererste in der noch kurzen Klub-Historie.

RB Leipzig oder der - Wer holt sich den ? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Endspiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Das DFB-Pokalfinale im Überblick

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV?

Endlich wieder DFB-Pokalfinale. Das Highlight am Ende einer langen Saison findet wie in jeden Jahr wieder im Olympiastadion statt. Wer streckt den goldenen Pokal in den Berliner Nachthimmel - RB Leipzig oder der FC Bayern München? Wenn beide Mannschaften um den Pokaltriumph kämpfen, ist das Zuschauerinteresse natürlich riesig. Doch wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV? Nur zwei Sender zeigen das Finale im TV. Welche das sind, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Zeigt / überträgt die ARD RB Leipzig vs. FC Bayern München live im Free-TV?

Die kurz und knappe Antwort: Ja! Die ARD zeigt / überträgt das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV. Somit verpasst Ihr im TV-Programm des ersten deutschen Fernsehens keine Entscheidung zwischen den Sachsen und den Bayern. Schon während der gesamten Pokalsaison zeigte die ARD ausgewählte Spiele - nun auch das Finale.

Die ARD versorgt Euch ab 19.05 Uhr mit einem ausführlichen Countdown bis zum Anpfiff, der um 20 Uhr erfolgen wird. Ab diesem Zeitpunkt seid Ihr bei jeder wichtigen Szene, bei jeder Chance und jedem Tor live dabei. RB Leipzig oder Bayern München - auch die Pokalübergabe an den Sieger seht Ihr live im Ersten. Moderiert wird Abend von Gerhard Delling. Am Kommentatorentisch nimmt Gerd Gottlob Platz.

Zeigt / Überträgt Sky RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV?

Auch hier die kurze und knappe Antwort: Ja! Sky zeigt / überträgt das Pokalendspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München ebenfalls live im TV. Bereits alle 62 vorherigen Spiele des DFB-Pokals liefen bei Sky live im TV. Der Unterschied: Sky ist ein Pay-TV-Sender und überträgt das Finale somit nicht im Free-TV. Um das TV-Programm des Bezahlsenders nutzen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Mehr Informationen zu Preisen, Paketen und Laufzeiten gibt es auf der Sky-Website.

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abos, könnt Ihr ab 19 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD für die Vorberichterstattung einschalten. Moderator Michael Leopold und Sky-Experte Lothar Matthäus begrüßen Euch live aus dem Olympiastadion. Wenn dann ab 20 Uhr der Ball rollt, verpasst Ihr keine Sekunde zwischen RB Leipzig und Bayern München. Kommentiert wird das Finale von Kai Dittmann.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Klassisch vorm Fernseher sitzen, ist nichts für Euch? Oder Ihr seid unterwegs und wollte das DFB-Pokalfinale lieber auf mobilen Geräten schauen? Kein Problem, RB Leipzig vs. FC Bayern München wird zusätzlich zum TV-Programm der beiden Sender ARD und Sky auch im LIVE-STREAM übertragen. Welchen Stream im Internet Ihr für das Endspiel am besten nutzt, verraten wird Euch in diesem Abschnitt der Reihe nach.

Zeigt / überträgt die ARD RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München läuft nicht nur im TV-Programm der ARD. Das Erste zeigt / überträgt das Endspiel im Berliner Olympiastadion zusätzlich im LIVE-STREAM. Auch mit dem Stream der ARD verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Pokaltreibens zwischen RBL und dem FCB.

Die Übertragung im LIVE-STREAM funktioniert analog zum TV-Programm. Ihr könnt also entspannt ab 19.05 Uhr den Countdown live im Stream verfolgen und seid pünktlich zum Anpfiff ebenfalls live dabei. Auch Moderator und Kommentator bleiben gleich. Was müsst Ihr tun, um den LIVE-STREAM der ARD verfolgen zu können? Ruft die Website der ARD auf (haben wir für Euch verlinkt) und startet den LIVE-STREAM - so einfach ist’s.

Der LIVE-STREAM der ARD zu RB Leipzig vs. FC Bayern München ist natürlich kostenlos.

Zeigt / überträgt Sky Go RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Was die ARD kann, kann Sky ebenfalls. Der Bezahlsender zeigt / überträgt das Pokalendspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München ebenfalls im LIVE-STREAM. Der Stream läuft ausschließlich beim Online-Dienst des Bezahlsenders, Sky Go. Die Übertragung dort geschieht parallel zum TV-Programm. Ab 19 Uhr startet der Vorbericht, ab 20 Uhr das Spiel im Olympiastadion. Mit dem LIVE-STREAM von Sky Go erlebt Ihr das Pokalfinale live.

Nicht nur für das TV-Programm von Sky benötigt Ihr ein Abonnement, sondern auch für Sky Go. Nur wenn Ihr im Besitz eines Sky-Abos seid, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für die Online-Plattform. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, könnt Ihr Euch die Sky-Go-App ganz leicht und kostenlos im App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) downloaden und auf Euren mobilen Geräten installieren.

Zeigt / überträgt Sky Ticket RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Sky Go ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit des Bezahlsenders, RB Leipzig gegen den FC Bayern München live im Stream zu verfolgen. Auch mit Sky Ticket seht Ihr das DFB-Pokalfinale im LIVE-STREAM. Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot des Pay-TV-Kanals, mit welchem Ihr Euch ein langfristigen Abonnement erspart.

Das Sport-Paket mit Sky Ticket erhaltet er bereits für 9,99 Euro im ersten Monat. Anschließend bezahlt Ihr für die Dienste 29,99 Euro pro Monat, könnt Sky Ticket allerdings monatlich kündigen. Für mehr Infos schaut Ihr am besten auf der Sky-Ticket-Website vorbei.

Zeigt / überträgt DAZN RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Diese Frage müssen wir leider verneinen. DAZN zeigt / überträgt das Pokalfinale zwischen Leipzig und den Bayern nicht im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst besitzt keine Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals.

Dafür ist DAZN im Besitz der Übertragungsrechte anderer und nicht weniger spannender Wettbewerbe. Mit DAZN seht Ihr zum Beispiel das Finale der Champions League sowie das Endspiel der Europa League live. Und das beste daran: Die LIVE-STREAMS zu den wichtigen Entscheidungen der besten europäischen Wettbewerbe könnt Ihr vollkommen kostenlos verfolgen.

Wie das geht? Holt Euch ganz einfach einen kostenlosen Probemonat des Streamingdienstes und genießt die volle DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis. Hat Euch der Probemonat überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro monatlich und könnt das Abonnement jederzeit monatlich kündigen.

Sichert Euch den Gratismonat und holt Euch die DAZN-App auf das mobile Endgerät Eurer Wahl. Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV - ganz egal. Die App des Streamingdienstes findet Ihr in den gängigen Downloadportalen:

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Übertragung des DFB-Pokalfinales im Überblick