RB Leipzig vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung des DFB-Pokal

DFB-Pokal. RB Leipzig vs. FC Bayern München. Wer holt sich den Titel? Goal erklärt, wie Ihr das Finale live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer holt sich den ? Im Endspiel trifft der FC Bayern München am Samstagabend auf RB Leipzig. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr.

Macht der FC Bayern das Double aus Deutscher Meisterschaft und Pokalsieg perfekt? Für die Bayern wäre es nach dem siebten Triumph in Folge in der Bundesliga bereits der 19. Titel im DFB-Pokal. Diesen wollen die Münchner nach der verpassten Chance im letztjährigen Finale bei der 1:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wieder in den Freistaat holen. Ein gutes Omen? Niko Kovac, der noch im letzten Jahr auf der Trainerbank der Eintracht saß und den Pokal in den Berliner Nachthimmel streckte, ist nun Coach der Bayern. Auch er steht in seinem zweiten DFB-Pokalfinale in Folge.

Dagegen ist es für die erste Endspielteilnahme überhaupt. Zudem haben die Leipziger zehn Jahre nach Klub-Gründung die erste Chance, einen Titel nach Sachsen zu holen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick will nach dem dritten Platz in der nun auch im DFB-Pokal weiter für Furore sorgen und dem die Double-Party verderben.

Bayern München oder RB Leipzig - Wer holt sich den DFB-Pokalsieg? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Endspiel live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zum Spiel sowie zum LIVE-TICKER und zum Ablauf der diesjährigen Pokalsaison beider Teams.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Das DFB-Pokalfinale im Überblick

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - so geht's!

Das DFB-Pokalfinale lockt Jahr für Jahr Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. Wer holt sich den goldenen Pokal? Wenn in diesem Jahr RB Leipzig auf den FC Bayern München trifft, ist das Interesse ebenfalls riesig. Doch wo wird RB Leipzig vs. Bayern München überhaupt live im TV übertragen? Wir verraten es Euch.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im Free-TV

Die gute Nachricht für alle RB-, Bayern- und Fußball-Fans: RB Leipzig vs. FC Bayern München läuft am Samstagabend live im Free-TV. Die ARD zeigt das DFB-Pokalfinale am Samstagabend live und in voller Länge. Im Ersten verpasst Ihr damit weder eine Sekunde des Spiels noch die Pokalübergabe nach den 90 Minuten (oder mehr).

Bereits um 19.05 Uhr startet die ARD mit einem ausführlichen Countdown zu RB Leipzig vs. FC Bayern München live aus dem Olympiastadion und bringt Euch so richtig in Pokalstimmung. Während Moderator Gerhard Delling Euch durch den Vorbericht und die Halbzeitpause führt, sitzt Gerd Gottlob für Euch am Kommentatorenplatz.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live auf Sky verfolgen

Das TV-Programm der ARD ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, RB vs. FCB live im TV zu verfolgen. Auch Pay-TV-Sender Sky zeigt das DFB-Pokalfinale live und in voller Länge. Beim Bezahlsender waren und sind ohnehin alle 63 DFB-Pokalspiele live im TV-Programm. Um RB Leipzig vs. FC Bayern München jedoch anschauen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement, welches Ihr zuvor abschließen müsst. Alle Infos dazu findet Ihr auf der Website des Bezahlsenders.

Auch Sky berichtet live aus dem Olympiastadion und beginnt mit einer ausführlichen Vorberichterstattung bereits um 19 Uhr. Moderator Michael Leopold begrüßt Euch zusammen mit Sky-Experte Lothar Matthäus aus Berlin. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann. RB Leipzig vs. FC Bayern München könnt Ihr sowohl auf Sky Sport 1 als auch auf Sky Sport 1 HD verfolgen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Neben dem TV-Programm der beiden Sender ARD und Sky gibt es noch eine weitere Alternative, RB Leipzig vs. FC Bayern München zu verfolgen. Das DFB-Pokalfinale könnt Ihr nämlich auch im LIVE-STREAM anschauen. Welchen Ihr dafür am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM der ARD verfolgen

Die gute Nachricht für alle, die das DFB-Pokalfinale nicht klassisch vor dem Fernseher verfolgen können: Die ARD zeigt das Endspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München im LIVE-STREAM. Mit dem Stream im Internet verpasst Ihr ebenfalls keine Entscheidung aus dem Berliner Olympiastadion.

Der LIVE-STREAM der ARD läuft analog zur TV-Übertragung. Das heißt, dass die Moderatoren und Kommentatoren die gleichen bleiben. Auch die Vorberichterstattung ab 19.05 Uhr könnt Ihr live im Stream verfolgen. Was Ihr dafür tun müsst? Ihr müsst lediglich auf die ARD-Website (haben wir für Euch verlinkt) gehen und den LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. FC Bayern starten.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Go verfolgen

Auch Sky hat ein zusätzliches Angebot für Euch parat. Der Bezahlsender zeigt das DFB-Pokalfinale ebenfalls im LIVE-STREAM. Somit verpasst Ihr weder mit dem STREAM der ARD noch mit dem von Sky eine Sekunde zwischen Leipzig und den Bayern. Der LIVE-STREAM von Sky läuft beim Online-Dienst des Pay-TV-Senders, Sky Go, parallel zum TV-Programm. Moderatoren, Experten und Kommentatoren bleiben auch hier die gleichen. Doch auch um dieses Angebot nutzen zu können, benötigt Ihr ein vorab abgeschlossenes Sky-Abo. Nur dann erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für Sky Go.

Sky Go könnt Ihr auf den meisten mobilen Endgeräten nutzen: Handy, Tablet, Laptop - ganz egal. Holt Euch einfach die Sky-Go-App im App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.), installiert die Anwendung und startet den LIVE-STREAM zum Endspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen

Sky Go ist allerdings nicht die einzige Alternative von Sky, um RB Leipzig vs. FC Bayern München verfolgen zu können. Mit einem weiteren Angebot - Sky Ticket - bietet Euch Sky die Chance, das LIVE-STREAM-Programm des Bezahlsenders auch ohne lange Vertragslaufzeiten nutzen zu können. Auch mit Sky Ticket seid Ihr bei der Entscheidung live im Stream dabei, wer sich in diesem Jahr den Titel im DFB-Pokal sichert.

Das Sport-Paket bei Sky Ticket kostet momentan 9,99 Euro im ersten Monat. Anschließend zahlt Ihr 29,99 Euro monatlich und könnt dieses Angebot monatlich kündigen. Für mehr Informationen zu Sky Ticket schaut Ihr am besten auf der entsprechenden Website vorbei.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen - geht das?

Da müssen wir Euch leider enttäuschen: DAZN zeigt das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München nicht live im Stream. Das liegt daran, dass der Streamingdienst keine Übertragungsrechte am deutschen Pokalwettbewerb besitzt.

Somit verpasst Ihr bei DAZN zwar das Endspiel im Berliner Olympiastadion. Dafür seid Ihr aber bei den Entscheidungen der höchsten beiden europäischen Wettbewerbe live dabei. Sowohl das Champions-League-Finale als auch das Europa-League-Finale zeigt DAZN im LIVE-STREAM. Und das beste daran: Die Top-Spiele könnt Ihr bei DAZN sogar gratis sehen.

Wie ist das möglich? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat und testet die volle Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang kostenlos. Hat Euch das Programm bei DAZN überzeugt, zahlt Ihr im Anschluss 9,99 Euro für das DAZN-Abo und könnt dieses jederzeit monatlich kündigen.

Holt Euch den Gratismonat und installiert Euch die DAZN-App auf dem Gerät Eurer Wahl. Handy, Tablet, Laptop, Smart-TV - wie Ihr wollt! Die DAZN-App gibt es in den gängigen Portalen:

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Mit welchem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene des DFB-Pokalfinales? Richtig, mit dem LIVE-TICKER von Goal zu RB Leipzig vs. FC Bayern München.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 20 Uhr erfolgen wird, versorgen wir Euch mit den heißesten Fakten rund um die Partie. Wenn im Olympiastadion der Ball rollt, tickern wir Euch gewohnt detailreich alle wichtigen Spielszenen. So verpasst Ihr keine Chance, kein Tor und keine Entscheidung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer am Ball.

Damit nicht genug: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Die Frage aller Frage: Welche elf Akteure stehen im Olympiastadion von Beginn an auf dem Platz? Wen schickt Bayern-Coach Niko Kovac ins Rennen? Wer startet für RB Leipzig? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Geheimnisse gelüftet werden, erfahrt Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

So lief die DFB-Pokal-Saison für den FC Bayern München

Der FC Bayern München mühte sich in dieser DFB-Pokalsaison ins Finale. Gegen zwei Regionalligisten in den ersten beiden Runden bekleckerte sich der deutsche Rekordmeister nicht mit Ruhm. Auch in den folgenden K.o.-Spielen siegten die Bayern immer nur mit einem Tor Unterschied. Die Höhepunkte sicherlich: Das 5:4-Spektakel in der heimischem Allianz Arena gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim sowie der äußerst umstrittene und entscheidende Elfmeterpfiff beim 3:2-Sieg im Halbfinale gegen den SV Werder Bremen.

Alle Spiele des FC Bayern München im DFB-Pokal in der Übersicht:

1. Runde SV Drochtersen/Assel 0:1 FC Bayern München 2. Runde SV Rödinghausen 1:2 FC Bayern München Achtelfinale 2:3 n.V. FC Bayern München Viertelfinale FC Bayern München 5:4 Halbfinale SV 2:3 FC Bayern München

So lief die DFB-Pokal-Saison für RB Leipzig

Während sich die Bayern gegen zwei Regionalliga-Klubs mühten, machte RB Leipzig ebenso gegen einen Viertligisten in der ersten Runde erst spät das Weiterkommen klar. Von Runde zwei an warteten bis zum Halbfinale ausschließlich Bundesligisten auf die Sachsen. Richtig eng war es aber nur im Viertelfinale gegen den FC Augsburg, als Marcel Halstenberg erst in der 120. Minute per Elfmeter die Roten Bullen ins Halbfinale schoss. Dort wurde der HSV souverän besiegt.

Alle Spiele von RB Leipzig im DFB-Pokal in der Übersicht: