RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zum Finale im DFB-Pokal

Im Finale des DFB-Pokals treffen RB Leipzig und der FC Bayern München aufeinander. Goal liefert alle Infos rund um die Aufstellungen beider Teams.

Endspiel im Olympiastadion von Berlin: fordert den zum Finalschlager. Das Duell findet am Samstagabend um 20 Uhr statt.

RB Leipzig hat eine starke Saison in der hinter sich. Das Team von Ralf Rangnick beendete diese Spielzeit auf dem dritten Tabellenplatz und hat in Berlin nun die Chance, den Pokal in die Höhe zu stemmen. In der scheiterte man zwar in der Gruppenphase, diese Enttäuschung haben Timo Werner, Yussuf Poulsen und Co. aber längst verdaut. Im Halbfinale des deutschen Pokalwettbewerbs rang man den nieder.

Großer Favorit im Pokalendspiel ist natürlich der FC Bayern München. Die Mannschaft von Niko Kovac holte sich am vergangenen Wochenende die Meisterschale und will nun die Finalniederlage aus dem Vorjahr wettmachen. Aber: Im bisherigen Verlauf des Pokalwettbewerbs taten sich die Münchner sehr schwer. Gegen Hertha, Bremen und Zweiligist Heidenheim gab es nur knappe, teilweise glückliche Erfolge.

RB Leipzig vs. FC Bayern München im Pokalfinale: Goal liefert alle Informationen rund um die Aufstellungen. Wie spielten die Teams vergangenes Wochenende? Wie sahen die Line-Ups im letzten Duell aus? Zudem werfen wir einen Blick auf die personelle Lage beider Teams.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig kommt mit voller Kapelle nach Berlin. Ralf Rangnick kann auf den gesamten Kader zurückgreifen und demnach gegen den deutschen Rekordmeister seine Top-Elf aufbieten.

Beim FC Bayern sieht die personelle Situation ebenfalls ganz gut aus, auch wenn das Kovac-Team bis zuletzt um die Deutsche Meisterschaft kämpfen musste. Manuel Neuer steht vor seinem Comeback. Leon Goretzka fehlt dagegen wegen muskulärer Probleme.

Voraussichtliche Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Kampl, Forsberg - Werner, Poulsen.

Voraussichtlich auf der Bank: Haidara, Ilsanker, Cunha, Mukiele, Demme, Augustin, Müller

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Thiago, Martinez – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.

Voraussichtlich auf der Bank: Ulreich, Boateng, Rafinha, Goretzka, Renato Sanches, Ribery, Robben

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Erst vor zwei Wochen standen sich RB Leipzig und der FC Bayern München in der Bundesliga gegenüber. In der Red Bull Arena verzeichnete der Meister zwar leichte Feldvorteile, konnte sich am Ende aber nicht durchsetzen. So blieb es beim torlosen 0:0.

Hier zeigen wir Euch, mit welchen Startformationen Ralf Rangnick und Niko Kovac ihre Teams in die Partie schickten:

Mit dieser Aufstellung lief Leipzig gegen Bayern München auf:

Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Demme - Sabitzer, Forsberg, Laimer - Poulsen, Werner.

Beim 0:0 vor heimischer Kulisse fehlte RB-Coach Rangnick Mittelfeldmotor Kevin Kampl, weswegen Diego Demme von Beginn an randurfte. Ansonsten hatte der Cheftrainer der Roten Bullen alle Mann an Bord, mit denen auch im DFB-Pokalfinale zu rechnen ist.

Unsere Start- für das -Spiel und #HeimspielFinale :



Gulácsi

Orban (C)

Konaté

Sabitzer

Poulsen

Forsberg

Werner

Klostermann

Halstenberg

Laimer

Demme #RBLFCB #Bundesliga pic.twitter.com/5tjRIoCvsX — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 11. Mai 2019

Der FC Bayern bot in Leipzig folgende Aufstellung auf:

Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Beim deutschen Rekordmeister musste Trainer Niko Kovac einzig Manuel Neuer ersetzen. Für den Kapitän stand Sven Ulreich zwischen den Pfosten.

Ansonsten begann die Elf, die auch im erneuten Aufeinandertreffen mit RB die Startelf bilden könnte. Einzig die Position neben Thiago (Martinez oder Goretzka) bleibt noch fraglich..

RB Leipzig: Die Aufstellungen aus den letzten drei Duellen vor dem DFB-Pokalfinale

Hier listen wir Euch auf, wie RB Leipzig in den letzten drei Spielen (nicht das Duell mit Bayern München) auflief:

Mvogo - Mukiele, Ilsanker, Upamecano, Saracchi - Laimer, Adams - Haidara, Bruma - Augustin, Cunha.

Bank: Orban, Sabitzer, Poulsen, Forsberg, Klostermann, Smith Rowe, Müller.

Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Kampl - Klostermann, Halstenberg, Laimer, Forsberg - Werner, Poulsen.

Bank: Saracchi, Haidara, Ilsanker, Bruma, Cunha, Müller, Demme

Gulacsi - Mukiele, Konate, Orban - Kampl - Laimer, Sabitzer, Haidara, Halstenberg - Werner, Poulsen.

Bank: Forsberg, Ilsanker, Klostermann, Cunha, Müller, Augustin, Demme

FC Bayern München: Die letzten drei Aufstellungen vor dem DFB-Pokalfinale

Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Thiago, Goretzka – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.

Ulreich – Kimmich, Süle, Boateng, Alaba – Thiago, Goretzka – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.

Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Thiago, Martinez – Müller, Goretzka, Coman – Lewandowski.