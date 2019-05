1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - alles zur Übertragung des Freundschaftsspiels

Im Freundschaftsspiel empfängt der 1. FC Kaiserslautern den FC Bayern München. Goal verrät Euch, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM läuft.

Die Saison ist gelaufen. Doch bevor es in den Sommerurlaub geht, gastiert der FC Bayern München auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Anstoß im Fritz-Walter-Stadion ist heute Abend um 18.30 Uhr.

Der muss mal wieder als "Retter" ran. Nach dem Sieg im DFB-Pokal und dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft reist der Bayern-Tross nach Kaiserslautern und gibt sich bei einem Freundschaftsspiel gegen den FCK die Ehre.

Es ist eine durchaus wichtige Partie für den Drittligisten aus Kaiserslautern. Die Einnahmen des "Retterspiels" fließen allesamt an den 1. FC Kaiserslautern, der sich durch die Einnahmen zusätzlich Luft im Lizenzsierungsverfahren verschaffen will. Denn noch ist die Lizenz für den FCK in der 3. Liga nicht sicher. Dank der Hilfe der Bayern sollen aber alle finanziellen Zweifel ausgeräumt werden.

Der FC Bayern München gastiert beim . Goal verrät Euch, wo Ihr das "Retterspiel" live im Free-TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über einen LIVE-TICKER zur Partie.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München: Das Freundschaftsspiel im Detail

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen - so geht's!

"Viele Jahre hat es intensive, im Rückblick auch legendäre Spiele des FC Bayern in Kaiserslautern gegeben. Der Fußball lebt von Emotionen und sportlicher Rivalität, auch von Solidarität", wird der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in der Pressemitteilung des FC Bayern zitiert. Der FCB hilft, wenn Not am Mann oder - besser gesagt - in der Kasse ist. Doch wo könnt Ihr das "Retterspiel" live im TV verfolgen? In diesem Abschnitt verraten wir es Euch.

Sport 1 zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern vs. FC Bayern München heute live im Free-TV

Fußballfans müssen auch nach Ende der -Saison und dem Finale des DFB-Pokals nicht auf Live-Fußball verzichten. Sport 1 überträgt das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern München live und in voller Länge im Free-TV.

Pünktlich zum Anpfiff, der um 18.30 Uhr erfolgen wird, geht Sport 1 auf Sendung. Mit dem Sportkanal aus Ismaning bei München verpasst Ihr keine Sekunde des Freundschaftsspiels auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Kommentiert wird das Traditionsduell von Thomas Herrmann.

Die Zuschauer dürfen sich im Free-TV auf eine stimmungsvolle Kulisse freuen. Im Vorfeld der Partie wurden bereits knapp 41.000 Tickets für 1. FC Kaiserslautern vs. FC Bayern München im Fritz-Walter-Stadion verkauft.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Das TV-Programm von Sport 1 ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, das Freundschaftsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern München zu verfolgen. Die Partie der beiden Traditionsklubs wird zusätzlich im LIVE-STREAM übertragen

Sport 1 zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Sport 1 bringt Euch die Partie aus dem Fritz-Walter-Stadion nicht nur ins Free-TV. Zudem zeigt Sport 1 das "Retterspiel" zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM im Internet. Auch mit dem Stream des Sportkanals verpasst Ihr keine Sekunde auf dem Betzenberg.

Der LIVE-STREAM von Sport 1 ist kostenlos und frei empfangbar. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung. Gezeigt wird das Traditionsduell auf allen Sport1-Plattformen und im Internet unter www.sport1.de (den LIVE-STREAM haben wir Euch verlinkt).

Der LIVE-STREAM von Sport 1 startet ebenfalls pünktlich zum Anpfiff um 18.30 Uhr. Der Stream funktioniert analog zur TV-Übertragung, wodurch Euch auch im Internet Kommentator Thomas Herrmann durch den Abend führt.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr das Freundschaftsspiel nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt, haben wir eine Alternative für Euch parat. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu 1. FC Kaiserslautern vs. FC Bayern München verpasst Ihr keine Szene und keinen Treffer des "Retterspiels" im Fritz-Walter-Stadion.

Gewohnt detailliert tickern wir Euch die besten Szenen und alle Tore. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr 90 Minuten lang voll auf der Höhe.

Aufgepasst: Der LIVE-TICKER von Goal zu FCK vs. FCB ist selbstverständlich kostenlos.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Welche Elf schickt Double-Trainer Niko Kovac auf dem Betzenberg aufs Feld? Wer startet für den 1. FC Kaiserslautern? Wenn beide Vereine die Startformationen vor dem Spiel veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.