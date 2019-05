Lothar Matthäus: "Bin mir sicher, Leroy Sane wechselt zum FC Bayern München"

Der FC Bayern beschäftigt sich derzeit mit der Personalie Leroy Sane. Glaubt man Lothar Matthäus, wird der Transfer schon bald Realität werden.

Lothar Matthäus glaubt fest an einen Wechsel von Leroy Sane zum . "Ein Spieler, der in meinen Augen nächstes Jahr die Bayern-Fans verzaubern wird, ist Leroy Sane. Ich bin mir sicher, dass er nach München wechselt", so der frühere Weltklassespieler in seiner Sky-Kolumne. "Wenn Uli Hoeneß öffentlich verrät, dass man sich um den Spieler bemüht, landet dieser in den allermeisten Fällen auch bei Bayern", fügte er hinzu.

"Es wäre ein fantastischer Transfer, denn Sane ist einer der besten Flügel-Stürmer, die es gibt. Trickreich, torgefährlich, schnell, auf beiden Flügeln einsetzbar und mit einer großen Zukunft versehen", so Matthäus weiter. "Guardiola ist nicht wirklich mit ihm zufrieden, der Spieler möchte regelmäßiger spielen und Bayern sucht nach dem Abgang von Robben und Ribery mindestens noch einen Mann für die Außenbahn. Es wäre ein Win-win-Transfer für alle Parteien", sagte er.

FC Bayern: Matthäus erwartet Rekordablöse für Leroy Sane

Weil Qualität immer ihren Preis habe, werde Sane "vielleicht nicht ganz so teuer wie Neymar", so Matthäus, "aber 100 Millionen dürften es werden". Der 58-Jährige erwartet eine "Rekordmarke" in der Bayern-Geschichte, die Sane aber wert sei.

"Wenn dann auch noch Timo Werner nach München wechselt, ist man langsam aber sicher für eine tolle Zukunft gerüstet", schreibt Matthäus. "Nicht in diesem, aber eventuell im nächsten Jahr könnte Kai Havertz in München landen und mit Sane eine Ära a la Robbery prägen."

Am Donnerstag hatte Bayern-Präsident Uli Hoeneß das Interesse an Sane der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Sane hat bei noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.