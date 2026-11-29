Everton gegen Liverpool: Vorschau auf das Premier-League-Derby

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Das Merseyside-Derby steht wieder an: Am Sonntag, 29. November, empfängt Everton Liverpool im Hill Dickinson Stadium zum Premier-League-Duell. Anstoß ist um 12 Uhr GMT.

Everton hofft im Merseyside-Derby auf einen Neustart

Das Team von David Moyes geht nach einer 0:4-Niederlage am Montag bei Brentford in schlechter Verfassung in die Partie. Das Ergebnis beendete eine Serie von drei Siegen und ließ Everton auf Platz neun der Tabelle zurückfallen.

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Liverpool schießt sich gegen Brügge und Manchester United warm

Liverpool reist mit deutlich mehr Rückenwind an. Das Team von Andoni Iraola schlug Manchester United am vergangenen Sonntag an der Anfield Road mit 4:0 und ließ am Mittwoch in der Champions League einen 3:0-Sieg bei Club Brügge folgen.

Alexander Isak traf in Brügge zweimal, Florian Wirtz steuerte einen Distanzschuss zum Sieg bei. Liverpool steht in der Liga auf Platz vier und geht mit der besseren jüngsten Form in die Partie.

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Everton kann auf die Unterstützung des Heimpublikums bauen und hat noch das Derby im April in Erinnerung: Beim ersten Aufeinandertreffen im neuen Stadion gewann Liverpool mit 2:1. Moyes wird nach dem Ergebnis gegen Brentford eine schnelle Reaktion sehen wollen.

Personallage und Kader