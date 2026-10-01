Kurz vor seinem Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft wendet sich Fußball-Superstar Lionel Messi neuen Aufgaben zu. Der 39-Jährige steigt beim spanischen Klub CD Eldense als Eigentümer ein.

Der Einstieg einer "der bedeutendsten Persönlichkeiten der Sportgeschichte in den spanischen Profifußball" leite eine "neue, hoffnungsvolle Phase in der über hundertjährigen Geschichte" des 1921 gegründeten Klubs ein, schrieb Eldense in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Wie läuft es für Messis neuen Klub CD Eldense momentan?

Der Tabellen-19. der Segunda División wies darauf hin, dass die Transaktion aktuell noch "unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigung" durch den CSD, dem spanischen Nationalrat für Sport, stehe.

Eldense ist nach dem Kauf des Fünftligisten UE Cornella bereits das zweite Engagement des Argentiniers als Klubbesitzer im spanischen Fußball. Messi selbst bestreitet am 6. Oktober sein 208. und letztes Länderspiel. Gegner im Stadion Monumental in Buenos Aires ist die Mannschaft von Benin.