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imago-sport-1082307822.jpgSports Press Photo

"Es war eine Ehre": Neymar schreibt Lionel Messi vor dessen letztem Länderspiel

L. Messi
Argentinien - Benin
Argentinien
Freundschaftsspiele
Neymar

Den letzten Messi-Auftritt für die Albiceleste nimmt Neymar zum Anlass, sich schriftlich an seinen Ex-Teamkollegen zu wenden.

Kurz vor dem letzten Länderspiel von Lionel Messi hat der Brasilianer Neymar den Argentinier in einem "Abschiedsbrief" als "GOAT", als "Größten aller Zeiten" gewürdigt. "Jeder, der den Fußball liebt, hat dich all die Jahre über genossen. Es ist nicht nur Argentinien, das dir dankt, die ganze Welt dankt dir für alles, was du für den Fußball getan hast", schrieb der 34-Jährige über seinen "Fußball-Bruder" in den Sozialen Netzwerken.

Neymar dankte Messi (39) außerdem dafür, "dass du mich den Fußball noch mehr lieben lässt. Es war eine Ehre, gegen dich gespielt zu haben, und noch mehr, gemeinsam mit dir Geschichte geschrieben zu haben." Neymar und Messi bestritten zwischen 2013 und 2017 gemeinsam 206 Spiele, zunächst beim FC Barcelona, danach bei Paris Saint-Germain. 2015 gewannen sie als Spieler mit Barca die Champions League.

Gegeneinander spielten Neymar und Messi sechs Mal mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften, vier Mal setzte sich der Argentinier durch - unter anderem beim Gewinn der Copa America 2021 gegen Brasilien im Maracana von Rio de Janeiro (1:0).

Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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