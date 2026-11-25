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Borussia Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy setzt sich für seine Karriere weiterhin hohe Ziele - und spricht dabei auch über den Ballon d'Or.

"Ich war schon einmal dabei und weiß, dass ich vielleicht sogar schon früher hätte dabei sein können", sagte Guirassy im Interview mit der Bild. 2025 war der heute 30-Jährige nominiert und schloss die Wahl auf dem 21. Rang ab.

Irgendwann in der Laufbahn die Auszeichnung als Weltfußballer zu erhalten, das sei "für jeden möglich - auch für mich", sagte Guirassy, "für mich geht es im Fußball immer um den Moment." Der einstige BVB-Star Ousmane Dembélé etwa, Ballon-d'-Or-Sieger von 2025, habe zu Beginn seiner Karriere wohl nicht mit der Auszeichnung gerechnet, so Guirassy: "Abgesehen von Messi und Ronaldo konnte niemand einfach sagen: Ich werde den Ballon d'Or gewinnen. Wenn du mit deiner Mannschaft eine großartige Saison spielst, kann alles passieren."

Eine solche Ehrung sei "nichts, was ständig in meinem Kopf ist", so Guirassy, "aber ich arbeite daran, so gut wie möglich zu sein. Wenn ich spiele, will ich ganz oben sein. Das ist mein Anspruch." Auch im weltweiten Ranking ordnet sich Guirassy, der für den BVB in bislang 71 Bundesliga-Spielen 41 Tore erzielte, nicht allzu weit hinter den Größten ein. "Über andere Stürmer wird viel gesprochen", sagte er: "Wenn man sich die vergangenen drei oder vier Jahre anschaut, gibt es Stürmer wie Kane und Mbappé - und ich würde sagen, dass ich vielleicht auf Platz vier oder fünf komme."

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Bayern Münchens Ausnahmestürmer Harry Kane wurde im vergangenen Oktober erstmals mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Der Engländer ist 33 Jahre alt.