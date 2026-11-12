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PSV bemüht sich um Kevin De Bruyne. Das bestätigt PSV-Beobachter Rik Elfrink vom Eindhovens Dagblad nach den Berichten aus dem Ausland vom Mittwochabend. Der amtierende Meister hofft auf einen Transfercoup.

Der 35-jährige De Bruyne soll Erfolgstrainer Peter Bosz noch mehr Optionen für die Offensive bieten. Elfrink schreibt, dass es „durchaus Hoffnung“ gebe, den weltberühmten Mittelfeldspieler nach Eindhoven zu holen.

„Auf höchster Ebene gibt es Kontakt zu dem Belgier, der bei den Roten Teufeln seit Jahren mit PSV-Betreuer Eddy Pepels zusammenarbeitet“, fügt der Journalist hinzu.

Laut Elfrink müsste PSV für De Bruyne, dessen Vertrag bei Napoli im kommenden Sommer ausläuft, keine „Mega-Ablöse“ zahlen. „Allerdings müsste der belgische Star ein fürstliches Gehalt beziehen, wie es bei PSV beispielsweise auch Ivan Perisic tut.“

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„Für Spieler dieses Kalibers will PSV selbstverständlich immer tief in die Tasche greifen, sofern sich alles in einem vertretbaren Rahmen bewegt“, so Elfrink.

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De Bruyne hat laut Elfrink auf die Annäherung von PSV „keineswegs ablehnend“ reagiert. In den kommenden Wochen muss sich zeigen, ob ein Transfer machbar ist.

Sollte es PSV gelingen, De Bruyne in die Niederlande zu holen, könnte er am 10. Januar gegen Feyenoord debütieren. In der Champions League wäre er in diesem Monat noch nicht einsatzberechtigt.

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De Bruyne könnte Napoli bereits nach anderthalb Jahren verlassen. Er unterschrieb bei dem süditalienischen Klub nach zehn sehr erfolgreichen Spielzeiten bei Manchester City.

Der Routinier hat bislang 36 Partien im Trikot von Napoli bestritten. Dabei gelangen ihm neun Tore und sechs Vorlagen. In dieser Saison traf De Bruyne in der Serie A viermal. In der Champions League ist er noch ohne Tor.