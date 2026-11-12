„Es besteht durchaus Hoffnung, dass Kevin De Bruyne zur PSV Eindhoven kommen könnte“

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PSV bemüht sich um Kevin De Bruyne. Das bestätigt PSV-Reporter Rik Elfrink vom Eindhovens Dagblad nach Berichten aus dem Ausland vom Mittwochabend. Der amtierende Meister hofft auf einen Transfercoup.

Der 35-jährige De Bruyne soll Erfolgstrainer Peter Bosz zusätzliche Optionen in der Offensive verschaffen. Elfrink schreibt, es gebe „durchaus Hoffnung“, dass der weltberühmte Mittelfeldspieler nach Eindhoven kommen könne.

„Auf höchster Ebene gibt es Kontakt zu dem Belgier, der bei den Roten Teufeln seit Jahren mit PSV-Betreuer Eddy Pepels zusammenarbeitet“, fügt der Journalist hinzu.

Laut Elfrink müsste PSV für De Bruyne, dessen Vertrag bei Napoli im kommenden Sommer ausläuft, keine „Mega-Ablöse“ zahlen. „Allerdings müsste der belgische Star ein fürstliches Gehalt beziehen, wie es bei PSV beispielsweise auch Ivan Perisic tut.“

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„Für Spieler dieses Kalibers will PSV natürlich immer tief in die Tasche greifen, solange alles in einem vertretbaren Rahmen bleibt“, so Elfrink.

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De Bruyne habe auf die Annäherung von PSV laut Elfrink „keineswegs ablehnend“ reagiert. In den kommenden Wochen muss sich zeigen, ob ein Transfer möglich ist.

Sollte es PSV gelingen, De Bruyne in die Niederlande zu holen, könnte er am 10. Januar gegen Feyenoord debütieren. In der Champions League wäre er in diesem Monat noch nicht einsetzbar.

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De Bruyne könnte Napoli bereits nach anderthalb Jahren verlassen. Er unterschrieb bei dem süditalienischen Klub nach zehn äußerst erfolgreichen Spielzeiten bei Manchester City.

Der Routinier hat 36 Partien im Trikot von Napoli absolviert. Dabei erzielte er neun Tore und lieferte sechs Vorlagen. In dieser Saison traf De Bruyne viermal in der Serie A. In der Champions League ist er noch torlos.