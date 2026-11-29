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Als sich die Ränge im altehrwürdigen Old Trafford weit vor dem Abpfiff leerten, wurde Mauricio Pochettino vermutlich endgültig bewusst, auf welch schwieriges Unterfangen er sich da eingelassen hatte.

Für den Posten des Teammanagers von Manchester United hatte der Argentinier seinen Job als US-Nationaltrainer erst Mitte November aufgegeben - und findet bisher einfach keinen Ausweg aus der Krise.

Das bittere 0:4 (0:2) gegen den FC Brentford war die nächste Demütigung für den stolzen Klub, der sich nach dem 12. Spieltag mitten im Abstiegskampf der Premier League wiederfindet. "So etwas kann passieren, wenn das Selbstvertrauen gering ist", sagte Pochettino hinterher: "Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber nach dem ersten gegnerischen Torschuss und dem Gegentor war es für die Spieler sehr schwierig, darauf zu reagieren."

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Manchester begann bei Pochettinos Heimdebüt dominant, musste dann aber den Doppelschlag durch Callum Wilson (19., 32.) einstecken und geriet aus dem Rhythmus. Die Wende gelang nicht mehr. Kristoffer Ajer (82.) und der eingewechselte Nationalspieler Kevin Schade (90.+1) besiegelten den nächsten schweren Rückschlag des englischen Rekordmeisters.

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Für Brentford war es der erste Erfolg im Old Trafford seit 89 Jahren. United hingegen kassierte erstmals seit 65 Jahren in drei Ligaspielen hintereinander jeweils vier Gegentore. Zudem ist die Mannschaft das erste Team in der Geschichte der Premier League, das in sieben aufeinanderfolgenden Spielhälften mindestens zwei Gegentreffer hinnehmen musste. Es droht sogar der erste Abstieg seit 1974.

Für Pochettino war es nach dem 0:4 beim FC Liverpool zum Einstand die zweite deutliche Niederlage im zweiten Ligaspiel. In der Champions League war Manchester bei Sporting Lissabon nicht über ein 2:2 hinausgekommen. "Wir sind Manchester United, aber man kann nicht allein mit dem Wappen und der Geschichte gewinnen", sagte Pochettino: "Wir müssen in allen Bereichen mit dem Gegner mithalten und dann deutlich besser sein, um ein Spiel zu gewinnen."