Er will weg! Droht dem BVB der Abgang eines vielversprechenden Talents?

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Die Förderung und Weiterentwicklung junger Talente sorgt bei Borussia Dortmund laut eines Berichts von Sky Sport für Unruhe. Bei einigen Nachwuchsspielern wächst demnach die Unzufriedenheit mit ihren geringen Einsatzmöglichkeiten.

Besonders deutlich wird dies bei Luca Reggiani: Sein Berater hat den Verantwortlichen bereits mitgeteilt, dass der Spieler einen Wechsel zu einem anderen Verein anstrebt, heißt es.

Mathis Albert und Samuele Inacio sind zwar noch nicht so weit, ihre Zukunft infrage zu stellen, wünschen sich allerdings ebenfalls mehr Spielzeit und größere Chancen, sich auf dem Platz zu beweisen.

Der 18-jährige Reggiani, der im März einen Profivertrag bis 2029 unterschrieb, kam in der laufenden Saison unter Trainer Niko Kovac bislang nur zu 50 Einsatzminuten verteilt auf zwei Pflichtspiele und kickt meist für die U23.

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Albert, 17 Jahre alt, durfte in der ersten Pokalrunde über 90 Minuten für die Profis ran und wurde einmal in der Bundesliga eingewechselt. Inacio, der am 1. Spieltag gegen den HSV Rot sah, hat bislang vier Einsätze von Kovac bekommen.