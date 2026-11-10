Er will weg! Droht dem BVB der Abgang eines vielversprechenden Talents?

Die Förderung und Weiterentwicklung junger Talente sorgt bei Borussia Dortmund laut eines Berichts von Sky Sport für Unruhe. Bei einigen Nachwuchsspielern wächst demnach die Unzufriedenheit mit ihren geringen Einsatzmöglichkeiten.
Besonders deutlich wird dies bei Luca Reggiani: Sein Berater hat den Verantwortlichen bereits mitgeteilt, dass der Spieler einen Wechsel zu einem anderen Verein anstrebt, heißt es.
Mathis Albert und Samuele Inacio sind zwar noch nicht so weit, ihre Zukunft infrage zu stellen, wünschen sich allerdings ebenfalls mehr Spielzeit und größere Chancen, sich auf dem Platz zu beweisen.
Der 18-jährige Reggiani, der im März einen Profivertrag bis 2029 unterschrieb, kam in der laufenden Saison unter Trainer Niko Kovac bislang nur zu 50 Einsatzminuten verteilt auf zwei Pflichtspiele und kickt meist für die U23.
Albert, 17 Jahre alt, durfte in der ersten Pokalrunde über 90 Minuten für die Profis ran und wurde einmal in der Bundesliga eingewechselt. Inacio, der am 1. Spieltag gegen den HSV Rot sah, hat bislang vier Einsätze von Kovac bekommen.
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📝 Mein beruflicher Werdegang:
Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.
🎯 Meine Kerngebiete:
Berichterstattung über Borussia Dortmund
Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten
Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs
⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.
🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:
Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.