"Er will so nicht mehr jubeln!" Jürgen Klopp enthüllt Absprache mit Felix Nmecha

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Felix Nmecha wird beim DFB-Team nicht mehr seinen vielkritisierten "Kronen"-Jubel zeigen. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs mit Bundestrainer Jürgen Klopp.

"Er hat gesagt, dass er alle Menschen liebt und niemanden diskreditiert. Damit ist für mich der wichtigste Teil geklärt. Er will so nicht mehr jubeln", sagte Klopp vor dem Nations-League-Spiel am Freitag gegen Serbien in Belgrad.

Nmecha hatte beim 2:1 mit Borussia Dortmund gegen die SV Elversberg beide Tore geschossen und dann erneut seinen umstrittenen Jubel gezeigt.Der Jubel mit dem imaginären Ablegen einer Krone ist mit dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" assoziiert. Im Anschluss äußerte die Dortmunder Fan- und Förderabteilung Kritik an dem 26-Jährigen und forderte eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken. Nmecha schrieb in einer Reaktion bei Instagram, sein Jubel habe zu Missverständnissen geführt. Die geforderte Abgrenzung fehlte in seinem Post in den Sozialen Medien.

Wie Reagiert Jürgen Klopp auf die Nmecha-Kontroverse um seinen Torjubel?

"Ich habe mir absolut nichts dabei gedacht. Dann ging es los und ich habe angefangen, mich zu informieren. Er ist ein außergewöhnlich freundlicher, herzlicher und offener junger Mann. Er verströmt gute Vibes, wenn er mit uns zusammen ist", sagte Klopp am Donnerstagabend in der serbischen Hauptstadt.

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Zuvor hatte sich auch Hans-Joachim Watzke geäußert. "Ich habe ihm gesagt: 'Felix, wenn du spürst, dass es die Fans spaltet, vielleicht hast du auch die Einsicht, du machst es nicht mehr, weil es die Fans spaltet.' Er will sich das überlegen", sagte der BVB-Präsident im Podcast von "colourFIELD tell-a-vision": "Wir haben eine Stunde Video-Call gemacht. In diesem Stadium sind wir jetzt und er wird darüber nachdenken. Ich hoffe, dass wir eine vernünftige Lösung hinkriegen." Zumindest für die DFB-Auswahl scheint eine Lösung gefunden worden zu sein.