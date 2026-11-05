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Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat Jude Bellingham nach dem Auswärtssieg in der Champions League gelobt.

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Der Engländer hatte beim 3:2-Erfolg bei AEK Athen zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich getroffen: Eine Hereingabe von Marc Cucurella verwandelte er mit der Hacke. Mit seinem Tor und einer starken Leistung qualifizierte sich Bellingham für ein Sonderlob von Coach Mourinho: "Er ist einzigartig, er ist außergewöhnlich", befand der Portugiese laut der spanischen Sportzeitung Marca.

Mourinho legte sogar noch verbal nach: "Es gibt keinen Mittelfeldspieler auf der Welt wie ihn. Er arbeitet, hat Qualität: exzellent", sagte der Real-Coach. Für den Sieg in Griechenland war schließlich Fede Valverde verantwortlich, der in der 92. Minute die Kugel zum 3:2-Endstand ins lange Eck schlenzte.

Bellingham gilt in Madrid aufgrund seines Arbeitseifers ohnehin als einer der Fanlieblinge. Die Vereinsführung soll außerdem sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass der Ex-Dortmunder eine geplante Schulter-Operation in den Sommer verschob, um für Real in der Endphase der vergangenen Saison trotzdem unter Schmerzen auf dem Feld stehen zu können.

Trainer Mourinho machte zuletzt auch schon klar, dass er von Bellingham viel hält. Nachdem verkündet worden war, dass Harry Kane vom FC Bayern München den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt bekommen hat, schaute sich der Coach der Madrilenen die weiteren Platzierungen genau an und sagte: "Was die Abstimmung zum Ballon d'Or betrifft, hat mich vor allem die Platzierung von Jude Bellingham etwas überrascht. Er ist auf dem elften Platz gelandet. Dazu möchte ich mich nicht weiter äußern." Damit wurde deutlich, dass er den Engländer viel weiter vorne gesehen hatte.

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Bellingham wechselte 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Real. In der laufenden Saison kommt er in 15 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf fünf Tore und vier Vorlagen für die Königlichen.