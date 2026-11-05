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Daniel Buse

"Er ist einzigartig": Real Madrids Coach Jose Mourinho schwärmt von einem seiner Stars

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Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat Jude Bellingham nach dem Auswärtssieg in der Champions League gelobt.

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Der Engländer hatte beim 3:2-Erfolg bei AEK Athen zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich getroffen: Eine Hereingabe von Marc Cucurella verwandelte er mit der Hacke. Mit seinem Tor und einer starken Leistung qualifizierte sich Bellingham für ein Sonderlob von Coach Mourinho: "Er ist einzigartig, er ist außergewöhnlich", befand der Portugiese laut der spanischen Sportzeitung Marca.

Mourinho legte sogar noch verbal nach: "Es gibt keinen Mittelfeldspieler auf der Welt wie ihn. Er arbeitet, hat Qualität: exzellent", sagte der Real-Coach. Für den Sieg in Griechenland war schließlich Fede Valverde verantwortlich, der in der 92. Minute die Kugel zum 3:2-Endstand ins lange Eck schlenzte.

Bellingham gilt in Madrid aufgrund seines Arbeitseifers ohnehin als einer der Fanlieblinge. Die Vereinsführung soll außerdem sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass der Ex-Dortmunder eine geplante Schulter-Operation in den Sommer verschob, um für Real in der Endphase der vergangenen Saison trotzdem unter Schmerzen auf dem Feld stehen zu können.

Trainer Mourinho machte zuletzt auch schon klar, dass er von Bellingham viel hält. Nachdem verkündet worden war, dass Harry Kane vom FC Bayern München den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt bekommen hat, schaute sich der Coach der Madrilenen die weiteren Platzierungen genau an und sagte: "Was die Abstimmung zum Ballon d'Or betrifft, hat mich vor allem die Platzierung von Jude Bellingham etwas überrascht. Er ist auf dem elften Platz gelandet. Dazu möchte ich mich nicht weiter äußern." Damit wurde deutlich, dass er den Engländer viel weiter vorne gesehen hatte.

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Bellingham wechselte 2023 für 127 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Real. In der laufenden Saison kommt er in 15 Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf fünf Tore und vier Vorlagen für die Königlichen.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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