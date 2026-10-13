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Daniel Buse

"Er braucht einen anderen Stürmer": Kritik an Nick Woltemade hält bei Juventus an

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Der lange Angreifer kann bislang beim Top-Klub aus der Serie A nicht beeindrucken. Es werden schon Konsequenzen gefordert.

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Alessio Tacchinardi, Ex-Mittelfeldspieler von Juventus Turin, hat Nick Woltemade kritisiert und Ersatz für den Deutschen gefordert. Die Bianconeri hatten den Deutschen zum Ende der Transferphase von Newcastle United ausgeliehen. Bei den Magpies hatte Woltemade nach einer durchwachsenen Debütsaison auch unter dem neuen Coach Matthias Jaissle schlechte Karten. In Turin wollte er seine Karriere wieder ankurbeln - doch auch in Italien ist die Kritik inzwischen groß.

Woltemade wurde am Wochenende beim enttäuschenden 1:1 gegen Cagliari in der zweiten Hälfte eingewechselt, konnte aber keinen Beitrag mehr liefern. "Sie haben zwei Punkte verspielt, obwohl sie sich viele Chancen herausgespielt haben und auch viel Ballbesitz hatten", sagte Tacchinardi bei Sportmediaset zur Juve-Leistung. "Es fühlt sich so an, als ob sie den nächsten Entwicklungsschritt nicht gehen können", ergänzte er.

Dass Juve in der Offensive immer noch nach der besten Besetzung sucht, wird regelmäßig deutlich. Denn nicht nur Nick Woltemade steht in der Kritik, sondern auch der ehemalige Frankfurter Randal Kolo Muani. "Kolo Muani tut sich schwer, wenn er vorne alleine spielt", befand Tacchinardi.

"Er braucht einen anderen Stürmer, der neben ihm spielt - und das ist für mich nicht Woltemade, der kein klassischer Mittelstürmer ist", ergänzte der 51-Jährige. Mit Dusan Vlahovic hatte die Alte Dame im Sommer ihren zentralen Angreifer ablösefrei verloren. Der Serbe ging zu Besiktas nach Istanbul.

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Was muss Juventus auf dem Transfermarkt tun?

Tacchinardi wurde deutlich, was aus seiner Sicht nun bei den Bianconeri passieren sollte: "Im Januar muss sich Juventus auf dem Transfermarkt umsehen und einen Mittelstürmer holen, denn Kolo Muani braucht Unterstützung", sagte der Ex-Spieler.

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15. Okt. 2026

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Woltemade machte bislang erst ein Spiel für Juve von Beginn an: In der Europa League stand er in der Startformation von Trainer Luciano Spalletti und erzielte sein bislang einziges Tor per Elfmeter gegen NEC Nijmegen. In der Serie A kommt Woltemade nur auf insgesamt 78 Einsatzminuten. Juve besitzt keine Kaufoption für den Stürmer, der vertraglich noch bis 2031 an Newcastle gebunden ist.

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 